Welkom in uw bureau van het jaar 2115

30 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Binnenkort werken we niet meer in landschapskantoren en al helemaal niet meer op vaste, toegewezen plaatsen, maar wél in werkomgevingen die zich volledig aanpassen aan onze noden en zelfs onze persoonlijkheden.

In België is thuiswerken nog steeds – een beetje – in opmars. In 2016 kon 16,7 procent van de loontrekkenden thuiswerken, terwijl dat in 2010 nog maar 13,4% was (bron: FOD Economie). Niet overal zijn ze nog gewonnen voor het idee. Zo roept de Amerikaanse technologiereus IBM - in de jaren 80 nog een van de absolute pioniers van thuiswerken - nu iedereen terug naar kantoor. Dat zou de communicatie, creativiteit en leerervaringen toch meer ten goede komen.

Gelukkig beseffen werkgevers dat er daar iets moet veranderen. Het innovatieplatform Living Tomorrow nam de huidige kantoorruimten onder de loep en maakte op basis daarvan een blauwdruk voor hét ‘Kantoor van de Toekomst’.

Hoe dat eruit ziet?

Om te beginnen is de ruimte verdeeld in verschillende zones. “Er is een plaats voorzien met een hoogtechnologisch whiteboard waar verschillende mensen op kunnen brainstormen, ook collega’s die op verplaatsing zijn”, legt Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow, uit. “Wie geconcentreerd wil werken, kan dan weer terecht in een stille bezinningsruimte.”

Daarnaast zijn er onder meer vergaderzaaltjes met een lichtinval die zou aanzetten om snel te vergaderen en een ruimte met verschillende lage en hoge tafels en bijbehorende stoelen. Die zijn bedienbaar via een smartwatch, zodat elke medewerker ze naar de gewenste instellingen kan aanpassen.

“Vroeger was een kantoor saai, vandaag moet het echt een plaats zijn waar werknemers zich goed voelen”, vertelt De Vos. “Die omgeving zet mensen aan om initiatief te nemen. Zo hebben enkele medewerkers een moestuintje gebouwd en blijven sommigen ‘s avonds nog wat plakken om daarin te werken.”

Daar streeft EDF Luminus ook naar. Het bedrijf zette onlangs haar werknemers zelf aan een tekentafel, zodat zij zelf hun nieuwe werkruimte konden ontwerpen. Die kantoren openden begin dit jaar de deuren. Het grootste verschil is dat de ruimtes verdeeld werden in functie van de taken die de medewerkers uitvoeren. Bovendien houden ze veel meer rekening met een wisselend aantal medewerkers. “Wat ons nu al opvalt is dat mensen betere contacten met elkaar hebben, ook over verschillende diensten heen”, zegt hr-manager Katleen Daems. “Mensen zijn door het nieuwe kantoor echt geïnspireerd om meer initiatief te nemen en zelfs hun job heruit te vinden.”

