Weg conditie bij een zittende job? Niet per se

27 februari 2018

Bron: vacature.com Het is niet omdat je een zittende job hebt, dat je gezondheid gedoemd is. Met een paar simpele trucjes blijf je fit en gezond op het werk, ook al ben je het merendeel van je tijd aan je scherm gekluisterd.

Je hoeft niet elke dag tien kilometer te gaan lopen om gezond te blijven. Gewoon al je manier van pendelen aanpassen, kan wonderen doen voor je gezondheid. Neem de fiets naar het werk, bijvoorbeeld, waarvoor je werkgever je trouwens een fietsvergoeding verschuldigd is. Is je werk te ver om naartoe te fietsen? Neem dan het openbaar vervoer en wandel eventueel een extra blokje om, als je tijd hebt. En als je toch genoodzaakt bent de auto te nemen: zet je zo ver mogelijk op de parking zodat je elke dag een kleine wandeling doet.

Zoveel mogelijk bewegen

Op je werk kan je eveneens een paar veranderingen doorvoeren om fitter te worden. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift. Als je verdieping te hoog is, kan je eventueel beroep doen op de lift, maar een paar verdiepingen eerder uitstappen zodat je toch enkele trappen achter de kiezen hebt.

Een ander trucje is om even bij je collega's langs te gaan wanneer je hen nodig hebt in plaats van een mail te sturen. En als je koffie haalt, of je printopdrachten, doe dat dan in de verste uithoek van je verdieping. Sta minstens elk uur even op om je benen te strekken.

'Vergeet' het 10.000 stappen-principe

10.000 stappen per dag zetten is een nobel doel, maar voor veel mensen die een zittende job hebben en amper bewegen is het in het begin gewoon té hoog gegrepen. Resultaat: je houdt dat 2 dagen vol en op dag 3 ben je ontmoedigd en haak je af. Beter is om een week lang bij te houden hoeveel stappen jij op dit moment gemiddeld zet. De week nadien doe je er elke dag 1000 bij. En de week daarna nog eens 1000. Enzovoort.

Actief met de collega's

Is er misschien een gym of zwembad in de buurt van je werkplaats? Ideaal om even te gaan sporten vóór of na je uren, of tijdens de middagpauze. Misschien zijn er wel collega's die dat ook zien zitten, wat een extra motivatie kan zijn.

En waarom geen sportieve activiteit als teambuilding? Zo kan er bijvoorbeeld een personal trainer bij jou op het werk langskomen die je collega's en jou een desk- en stretch work-out aanleert.

De klassieke bureaustoel is passé

Wist je dat er tegenwoordig bureaustoelen in de omloop zijn die een stuk gezonder zijn dan de klassieker? Een zitbal, bijvoorbeeld, is goed voor de doorbloeding, houdt je buik- en rugspieren in beweging, en zou wonderen verrichten voor mensen met rugklachten.

Of een mini-bike onder je bureau waardoor je af en toe kunt peddelen terwijl je achter de computer zit. Zo verbruik je toch een paar calorieën terwijl je aan het werk bent.

Gezond eten

Naast vaak genoeg bewegen, is het uiteraard ook belangrijk dat je op je voeding let op het werk als je fit en gezond wil blijven. Dat je beter een salade of soep eet 's middags in plaats van een steak frites spreekt voor zich.

Let ook op met tussendoortjes. Je kan beter een paar gezonde snacks meenemen zoals fruit, een portie noten of een rijstwafel, in plaats van de snackautomaat te plunderen wanneer je maag begint te rommelen.

De ideale jobs voor sportievelingen

Uiteraard kan je ook gewoon voor een actieve job kiezen zodat je jezelf niet hoeft te forceren dagelijks veel te bewegen. Een job in de horeca of in de logistiek, bijvoorbeeld, of als winkelmedewerker, fietskoerier, host(ess), fitnessmedewerker of personal trainer. Voor om het even welke job als arbeider zal je eveneens niet veel moeten stilzitten.

