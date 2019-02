Wat zou je doen met 10.000 pingpongballen en andere totaal bizarre sollicitatievragen Anneleen De Leyn

07 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Sollicitatiegesprekken zorgen sowieso al vaak voor klamme handjes of okselvijvers. Meestal valt zo’n gesprek goed mee, maar sommige rekruteerders maken er een sport van om vragen te stellen die je uit je lood kunnen slaan. En dan kunnen ze al eens behoorlijk vreemd uit de hoek komen.

Van klassieke vraag tot iets lastiger

Een sollicitatiegesprek beperkt zich niet altijd tot klassiekers als: ‘Noem 3 goede eigenschappen van jezelf’ of ‘Waarom wil je hier graag werken?’. Soms stellen rekruteerders al eens een apartere vraag, zoals ‘Verkoop jezelf in 10 seconden’ of ‘Welk dier zou je willen zijn?’. Bedenk dat het bij dergelijke vragen altijd de bedoeling is om iets over jouw persoonlijkheid te weten te komen en over hoe jij je gedraagt in een onverwachte situatie. Besef wel dat je op al te persoonlijke vragen (omtrent relatiestatus of kinderwens) niet moet antwoorden.

Je rijdt rond met een cabrio...

En dan zijn er de rekruteerders die er echt een sport van maken om heel opmerkelijke of speciale vragen te bedenken voor sollicitanten.

Zo vroegen ze bij Procter & Gamble al: “Hoeveel trappen heeft de Eiffeltoren?”Met dit soort vragen peilen ze naar je analytisch vermogen of redeneringsvermogen. Het doet er dus niet toe of je het correcte antwoord weet, wél dat je luidop redeneert om het te berekenen (hoeveel verdiepingen hoog zou de Eiffeltoren zijn x hoeveel trappen zijn er meestal naar een verdiep hoger).

Andere vragen dienen dan weer om te checken hoe out of the box je kan denken en hoe creatief je bent. Zo werd een sollicitant bij Philips gevraagd om een dennenboom te tekenen. Even later vroegen ze hem er nóg een te tekenen, maar dan een totaal andere. Vreemd, ja.

Ook populair zijn de scenario’s. Nog een voorbeeld van bij Procter & Gamble: “Je rijdt rond met een cabrio en hebt nog plaats voor één persoon. Je passeert een bushokje en daarin zitten je beste vriend, een oude vrouw die net onwel wordt en de vrouw of man van je leven (je kent haar/hem nog niet maar zij/hij is knap, intelligent, sportief, etc). Wie neem je mee?” Wat je ook antwoordt, het zal iets over je karakter of persoonlijkheid zeggen.

Tot slot willen recruiters je soms alleen maar van je stuk brengen. Ze zijn benieuwd naar je reactie. Zo kreeg een meisje ooit de vraag “Wat is je favoriete standje?” toen ze bij voormalig productiehuis De Televisiefabriek haar kans waagde.

Nog enkele bizarre sollicitatievragen:

Shell: “Vertel eens een grap.”

Tobania: “Ik geef je 10.000 pingpongballen. Wat ga je ermee doen?”

Shell: “Wat was je meest gênante moment?”

Nuon: “Waar zou je 10 miljoen in investeren en waarom?”

Google: “Wat is het beste boek dat je ooit hebt gelezen?”

Shell: “Hoe zou jij ons overtuigen om een half miljoen dollar te steken in een specifiek sociaal doel?”

