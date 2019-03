Wat met je loon als je langdurig ziek bent? Anneleen De Leyn

25 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Lange tijd niet meer aan de slag kunnen door een burn-out, een ongeval of ernstige ziekte, heeft gevolgen voor je loon. Je valt niet zonder loon tijdens je ziekteverlof, je krijgt een ‘gewaarborgd loon’ van je werkgever of het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV).

Gewaarborgd loon

Ben je als werknemer arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval), dan krijg je de eerste 30 dagen een gewaarborgd loon uitbetaald door je werkgever, eventueel aangevuld door het RIZIV. Er zijn onderlinge verschillen voor arbeiders, bedienden en ambtenaren.

Tip: Download hier onze nieuwe praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Voor arbeiders

1-7 dagen ziek: 100 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever.

8-14 dagen ziek: 85,88 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever.

15-30 dagen ziek: je ontvangt 25,88 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever + 60 procent door het RIZIV (het ziekenfonds betaalt uit).

Daarna betaalt het ziekenfonds tot het eerste jaar 60 procent van je brutoloon uit.

Als arbeider moet je wel minstens een maand ergens ononderbroken in dienst zijn om van een gewaarborgd loon te kunnen genieten. Ben je in de loop van je ziekteperiode net een maand in dienst, dan kan je vanaf die dag toch nog een gewaarborgd loon uitbetaald krijgen.

Tip: Zo ga je na een burn-out op een goede manier terug aan het werk

Voor bedienden

Voor bedienden is er een onderscheid naargelang de duur van het contract:

Bedienden met een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens 3 maanden, krijgen de eerste 30 dagen 100 procent gewaarborgd loon uitbetaald door hun werkgever.

Bedienden met een contract van minder dan 3 maanden worden bij ziekte aanzien als een arbeider:

1-7 dagen ziek: 100 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever.

8-14 dagen ziek: 86,93 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever.

15-30 dagen ziek: 26,93 procent gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever + 60 procent door het RIZIV (het ziekenfonds betaalt uit).

Na 30 dagen ziekte valt ook de bediende op uitkeringen van de ziekteverzekering.

Voor ambtenaren

Bij ambtenaren speelt het onderscheid statutair of contractueel een grote rol, maar de Vlaamse regering wil hier al een hele tijd komaf mee maken. Zo wil ze verhinderen dat ambtenaren ziektedagen opnemen in aanloop naar het pensioen.

Federale statutaire ambtenaren krijgen per 12 maanden dienstanciënniteit maximum 21 (100 procent doorbetaalde) werkdagen ziekteverlof. Niet-opgenomen ziektedagen kunnen ze opsparen over alle werkjaren heen.

Vlaamse statutaire ambtenaren krijgen gedurende hun hele loopbaan een ‘teller’ van 666 (100 procent doorbetaalde) werkdagen ziekteverlof. Alle ziektedagen worden hiervan afgetrokken. Vanaf 63 jaar begint er parallel met de 666 werkdagen ziekteverlof, een nieuw ziektecontingent te lopen van 365 kalenderdagen.

Voor contractuele ambtenaren (met een contract van minimum 3 maanden) geldt min of meer dezelfde regeling als in de privésector met 30 dagen gewaarborgd loon van de werkgever.

Tip: Wat moet je doen als je kopje-onder gaat aan een burn-out? En vooral: hoe kan je dat voorkomen? Lees er alles over in onze nieuwe praktische gids: ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Lees ook:

Een goed salaris verdienen? Denk dan aan deze studiekeuzes

Zo schrijf je een motivatiebrief die elke recruiter overtuigt

Professor KU Leuven: “Herstellen van een burn-out doe je niet door in de zetel te liggen”

Bronnen: vacature.com, Sociale Zekerheid, RIZIV, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Fedris