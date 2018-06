Wat jij uitsteekt op Facebook? Je toekomstige werkgever heeft er geen zaken mee Kristina Rybouchkina

De GDPR-privacywetgeving stelt dat je tijdens een sollicitatie alleen vragen mag krijgen die noodzakelijk en relevant zijn voor de job. Zoë Baats, juridisch adviseur bij SD Worx, legt uit wat dat betekent.

Foute vraag 1: Heb je ooit een burn-out gehad?

“Je gezondheidstoestand behoort tot je privésfeer”, weet Zoë Baats. “Of je in het verleden kreeg af te rekenen met een burn-out, een depressie of wat dan ook, heeft in principe geen invloed op je toekomstige prestaties. Je moet dat dus niet vermelden. Al kunnen sommige gezondheidsgerelateerde vragen wel belangrijk zijn. Als je in een bakkerij aan de slag wil, mag de recruiter vragen of je zeker geen meelallergie hebt, want dan zou je de job niet kunnen uitoefenen. Er zijn ook functies waarvoor je een gezondheidsbeoordeling moet afleggen, zoals politieagent. Maar ook in dat geval worden alleen criteria beoordeeld die relevant zijn voor de job."

Foute vraag 2: Wil je kinderen?

“Polsen naar de kinderwens van een kandidaat is not done”, vervolgt de juridisch adviseur. “Je toekomstige werkgever heeft geen zaken met je gezinsplanning. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is er echter één uitzondering: als de functie waarvoor je solliciteert gevaarlijk is voor het ongeboren kind, mag hij om veiligheidsredenen wel vragen of je op dat moment in verwachting bent. Is dat niet van toepassing en krijg je die vraag toch? Antwoord gewoon dat je op dit moment niet met kinderen bezig bent. Ook al klopt dat niet. Liegen over diploma’s of over werkervaring is onvergefelijk, maar hier kan het gerust."

Foute vraag 3: Ben je gelovig?

“Als je leerkracht godsdienst wil worden, mag de directie vragen naar je geloofsovertuiging. In alle andere gevallen niet. Zelfs als je voor je geloof meerdere keren per dag moet bidden. Hou wel in je achterhoofd dat het in sommige bedrijven niet mogelijk is om het werk hiervoor te onderbreken. Ook vragen over je politieke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond kan je simpelweg terugkaatsen: is dat dan van belang?”

Foute vraag 4: Hoeveel verdiende je bij je vorig bedrijf?

“Werkgevers durven wel eens te vragen om een loonbrief door te sturen, nog voor de loononderhandelingen. Eigenlijk mag dat niet, dus zeg gerust dat je dat liever niet doet. Je nieuwe verdienste staat daar toch volledig los van? Je loon hangt af van je diploma’s, je ervaring, de jobinhoud … Niet van een vorig loonstrookje.”

Foute vraag 5: Wat heb ik daar gezien op Facebook …?

“Een sollicitant opzoeken op sociale media is absoluut verboden. LinkedIn is een uitzondering, dat dient voor professioneel gebruik. Maar met je andere profielen zoals Facebook en Instagram heeft je toekomstige werkgever geen zaken. Zelfs al zijn ze publiek. De privacyverordening is hier heel helder over en kan sancties opleggen. Krijg je toch een opmerking over een post? Maak voorzichtig duidelijk dat de dingen die je doet in je vrije tijd geen impact hebben op je werk.”

