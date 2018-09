War for talent laat zich nu ook op de campus voelen Campus

21 september 2018

Start je aan je laatste jaar aan de hogeschool of universiteit, dan mag je je in de handen wrijven. De arbeidsmarkt is in zo'n goeie doen dat de kans reëel is dat je nog voor het einde van het academiejaar je eerste arbeidscontract zult tekenen. Dank je wel, war for talent!

Twee weken, maximum een maand. Veel langer zal het niet duren voor werkgevers weer aan hun wedloop om de laatstejaarsstudenten zullen beginnen. Een etentje, een avond in de cinema, een bedrijfsbezoek, een hackathon: alles zullen ze uit de kast halen om de jongeren naar zich toe te trekken. “Zeker bij de ingenieur- en informaticaopleidingen is dat zo”, vertelt Michiel Hauwaert, consultant bij IT-dienstverlener Realdolmen. “Ik ben drie jaar geleden afgestudeerd als IT’er en ook toen al schoven de bedrijven in lange rijen bij ons aan. Sindsdien zijn er alleen maar meer vacatures gekomen. De concurrentiestrijd zal er dus zeker niet minder op geworden zijn.”

Die indruk heeft ook Wouter Van Linden, hr-directeur van accountants- en adviesorganisatie KMPG Belgium. “Wij werven elk jaar zo’n 180 jongeren aan. Dat aantal halen vraagt vandaag duidelijk meer inspanningen dan vijf jaar geleden. Om voldoende cv’s binnen te krijgen, volstond het toen om een filmavond te organiseren. Nu moeten we meer individuele tijd in de jongeren investeren. Binnenkort starten we bijvoorbeeld weer met onze diners. Drie collega’s schuiven dan met zes jongeren aan tafel voor een informele babbel over werken bij KPMG. Op die manier hopen we een band met hen op te bouwen en alvast een eerste stap richting aanwerving te kunnen zetten.”

Goodiebags & gastcolleges

In hun acties naar de hogescholen en universiteiten mikken bedrijven trouwens niet alleen op de laatstejaarsstudenten. Al vanaf de eerste jaren zijn ze op de hogescholen en universiteiten te vinden, onder andere via gastcolleges, stage-aanbiedingen of sponsoring van studentenevenementen/-verenigingen. “Dat aanwezigheid op de campus belangrijker is geworden, zullen we niet onder stoelen of banken steken”, zegt Michiel Hauwaert. “We proberen de studenten al van bij het begin van hun traject aan te spreken. Dat ze ons al kennen, geeft een voorsprong wanneer ze uiteindelijk een carrièrekeuze moeten maken. Intussen kiezen meer en meer IT-bedrijven voor die aanpak. Tussen een aantal bedrijven en scholen is de band zelfs zo hecht dat het voor een derde partij moeilijk is om nog een voet tussen de deur te krijgen. Daar zie je de schoolverlaters bijna systematisch naar dat ene bedrijf trekken.”

Gelijkaardige geluiden horen we bij de rekruteerders van BNP Paribas Fortis. Ook zij hebben de voorbije jaren een reeks initiatieven genomen om hun algemene zichtbaarheid op de campus te vergroten. Ze sloten partnerships met de studentenclubs, zetten leerstoelen op met de universiteiten, leverden goodies voor de welcome packs, etc.. “Het is ondertussen al een hele waslijst geworden”, lacht Ann De Permentier, Head of Staffing & Employer Branding. “Maar het is nodig ook. Na de crisis waren de banken wat uit de gratie gevallen. We hebben een tandje moeten bijsteken om de sollicitanten de weg naar ons terug te laten vinden. Bovendien is de bankwereld sterk veranderd. Voor sommige profielen concurreren we nu met andere sectoren mee, wat de zoektocht naar medewerkers natuurlijk niet eenvoudiger maakt.”

Opvallend, volgens sommige werkgevers is het op vraag van de scholen en de studenten zelf dat ze vaker op de campussen verschijnen. “De onderwijswereld zit met veel vragen”, verklaart Bart Oeyen, afdelingshoofd Rekrutering en Selectie van Colruyt Group. “Want leren ze de jongeren nog wel de juiste competenties aan nu de markt zo snel aan het veranderen is? Bij Colruyt Group krijgen we vanuit enkele hogescholen geregeld de vraag om cases aan te brengen of gastcolleges te geven. Daar gaan we graag op in. Samenwerken bevordert de kwaliteit van de opleidingen en vergemakkelijkt de overgang tussen leren en werken. Het maakt dat studenten sterker in de schoenen staan wanneer ze solliciteren en op de werkvloer komen.”

Filosofen welkom

Als antwoord op de schaarste hebben bepaalde grote bedrijven hun actieradius intussen verruimd. Ze richten hun pijlen niet meer uitsluitend op één bepaalde campus, maar zoeken een beetje overal, ook bij minder voor de hand liggende richtingen, zoals letteren of wijsbegeerte. “Wij gaan vandaag eerder op zoek naar een mindset dan naar een specifiek diploma”, bevestigt Mouna Ferdi, Project Manager Staffing & Employer Branding bij BNP Paribas Fortis. “Je hebt niet per se een master economie nodig om voor ons Young Talent Programme in aanmerking te komen. Als het potentieel en de interesse in de financiële wereld er is, dan geven wij ons vertrouwen, ongeacht het diploma. Sowieso voorzien we voor de nieuwkomers heel wat opleidingen. Pas afgestudeerden kunnen ook een traineeship volgen, een traject van twaalf tot achttien maanden waarin we hen klaarstomen voor een rol in het kantorennet of een functie als expert in onze hoofdzetel.”

En hoe zit dat dan bij een IT-bedrijf? Moet je een IT’er zijn om er aan de slag te kunnen? “Niet noodzakelijk”, reageert Michiel Hauwaert. “Zo hebben we in de voorbije drie jaren ook juristen, sociologen, historici, bio-ingenieurs en bio-medici in dienst genomen. Zij starten doorgaans als functioneel analist of business analist en vormen de schakel tussen de klant en de ontwikkelaars. Voor een bedrijf als Realdolmen is het heel interessant om werknemers met diverse achtergronden in huis te halen. Krijgen we bijvoorbeeld een opdracht voor een labo, dan is het handig dat er collega’s zijn die die wereld kennen. Het maakt het eindresultaat beter. Om die reden zullen we vanaf nu ook vaker aan jobbeurzen deelnemen die niet specifiek op IT’ers gericht zijn.”

Een verstandige keuze, vinden Valérie Ingelrelst en Katrien De Gelder van de Associatie Universiteit Gent, organisator van de Afstudeerbeurs. Die bracht eerder dit jaar 243 werkgevers en 5.500 laatstejaarsstudenten en jonge onderzoekers bij elkaar en is daarmee de grootste jobbeurs van Vlaanderen. “Het is duidelijk dat de hooggeschoolde jongeren vandaag weer goed in de markt liggen”, analyseert Katrien. “Een groot verschil met de edities van 2014 en 2015. Toen moesten we de bedrijven bijna smeken om te komen, nu kunnen ze niet snel genoeg hun plaatsje reserveren.” De editie van volgend jaar – op 2 april 2019 – belooft een even groot succes te worden. Een uur na de start van de registraties hadden zich al 27 bedrijven aangemeld.

Kijken en vergelijken

Over naar de studenten zelf dan. Hoe reageren zij op het opbod van de werkgevers? “De meesten beseffen heel goed dat ze gegeerd zijn”, vertelt Valérie Ingelrelst. “Je ziet het aan de manier waarop ze de jobbeurs bezoeken. Ze fladderen letterlijk van de ene naar de andere rekruteerder, op zoek naar die werkgevers met de interessantste voorwaarden. Het lijkt wel alsof ze aan het shoppen zijn. (lacht)”

Of die houding bij de werkgevers de druk verhoogt om sneller een contract te geven, is moeilijk te zeggen. Bij baggeraar Jan De Nul is daar volgens HR Business Partner Morgane Leten geen sprake van. “Contracten aanbieden doen wij vanaf april. Laatstejaarsstudenten die eerder aankloppen, laten we weten dat we hen later opnieuw zullen contacteren. In afwachting van de selectieprocedure geven we hen wel al de kans om nader met onze activiteiten kennis te maken, bijvoorbeeld via een werfbezoek of tijdens een etentje.” Bij BNP Paribas Fortis starten ze de selecties wel al in het najaar. “Wie in november of december slaagt, krijgt een ‘letter of intent’. Daarin staat dat hij pakweg op 1 augustus van het jaar nadien bij ons kan starten, op voorwaarde dat ie dan ook effectief zijn diploma heeft gehaald.” Bij Realdolmen wachten ze tot januari om contracten aan te bieden. “We weten dat er in de IT-sector bedrijven zijn die er in het najaar mee beginnen. Het zou dus kunnen dat we jongeren mislopen. Anderzijds heb ik de indruk dat studenten zelf graag nog wat de kat uit de boom kijken. Terecht ook. Nu er veel werk is, hebben ze de tijd om rond te neuzen. Ze blijven sowieso gegeerd.”

Contract getekend, maar niet geslaagd. Wat nu?

Het zal je maar overkomen. Je contract ligt klaar, maar uiteindelijk blijk je voor één vak niet geslaagd en krijg je dus ook je diploma niet. Wat gebeurt er dan? “In dat geval vervalt de overeenkomst”, reageert Morgan Leten van Jan De Nul. “Al onze contracten met schoolverlaters bevatten een clausule waarin staat dat ze hun diploma moeten halen voor ze aan het werk kunnen. Slagen en opnieuw solliciteren is de boodschap.” Bij Realdolmen zijn ze milder. Wie niet afstudeert, kan er toch starten, maar dan aan een lager loon. “Zodra ze afstuderen, wordt het loon opgetrokken”, vertelt Michiel Hauwaert.

