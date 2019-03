Waarom we het functioneringsgesprek nog niet afschaffen Loes Liemburg

05 maart 2019

08u00

Moeten we zo langzamerhand niet af van het traditionele functioneringsgesprek? Of is het toch nuttig om één keer per jaar de vinger aan de pols te houden? vacature.com legt de voor- en nadelen nog eens naast elkaar.

Een jaarlijks gesprek kan je flink wat stress bezorgen, en levert het ook wat op? Als het goed is wel: je krijgt de gelegenheid om samen met je baas, als gelijkwaardige gesprekspartners, je functioneren te bespreken.

Concreet plan

Daarbij komen ook je takenpakket, je rol in het team en motivatie aan bod. Samen kijken jullie of je functioneren kan verbeteren, of zwakke punten extra ondersteuning kunnen krijgen en sterke punten nog sterker kunnen worden. Het kan heel prettig zijn om de kans te krijgen rechtuit je werkomstandigheden, de samenwerking met collega’s én de samenwerking met je leidinggevende te bespreken.

In een goed functioneringsgesprek is er ruimte voor complimenten, zodat het niet een lange klaagzang wordt. Je kan je wensen voor scholing en carrière aangeven, naar doorgroeimogelijkheden informeren en je korte- en langetermijndoelen scherpstellen. Het gesprek levert als het goed is een concreet plan op, met daarin je ontwikkelingsdoelen: wat gaat er veranderen en hoe. Zo voel je je in het beste geval meer betrokken bij het bedrijf en meer gemotiveerd in je job.

Geen wetenschappelijk bewijs

Toch blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Acerta dat een functioneringsgesprek eerder demotiverend dan motiverend werkt. Het wordt vaak gezien als een tijdrovend, verplicht nummer dat vooral veel administratieve rompslomp oplevert. Veel hr-experts pleiten er daarom voor het functioneringsgesprek af te schaffen of toch flink aan te passen. Ze zien meer heil in een continue beoordeling van werknemers.

Ook Paul Boselie, hoogleraar Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht, zegt in NRC dat hij geen voorstander is van het functioneringsgesprek, en dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat dat gesprek “bijdraagt aan de prestatie van een organisatie of het welzijn van de medewerkers.” Ook hij benadrukt dat doorlopend in gesprek zijn met werknemers wél bijdraagt aan een goede arbeidsrelatie het presteren van de organisatie.

In sommige bedrijven wordt er al om de twee of drie weken samengezeten voor een informeel overleg van zo’n twintig minuten. Dat creëert meer betrokkenheid, vertrouwen en wederzijds respect. Andere bedrijven zijn overgestapt op evaluatie door collega’s, 360 graden feedback, evaluatie-apps of coaching. Het functioneringsgesprek zou inderdaad onderdeel moeten zijn van meerdere elementen in het performance management, zegt Acerta. Het lijkt erop dat één gesprek per jaar simpelweg te weinig is, hoewel het wel als ijkpunt kan dienen in het bredere beoordelingsproces.

