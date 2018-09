Waarom ook bio-ingenieurs fel gegeerd zijn op de arbeidsmarkt vacature.com ingenieurs

26 september 2018

08u00

Voor één openstaande vacature voor een bio-ingenieur zijn er een pak kandidaten, stelt de VDAB vast. De conclusie zou kunnen zijn dat het aanbod aan bio-ingenieurs veel groter is dan de vraag. Fout, zegt professor Joeri Denayer, voorzitter van de vakgroep bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB. "90 % van onze afgestudeerden heeft binnen het half jaar werk."

De tewerkstelling van afgestudeerde bio-ingenieurs is dermate hoog dat ze binnen het jaar bijna allemaal werk hebben, stelt men bij de VUB vast. En dat geldt ook voor de afgestudeerden aan andere universiteiten, aldus Joeri Denayer. “Onze afgestudeerde bio-ingenieurs vinden werk in de meest uiteenlopende sectoren: farma, voeding, chemie, biotech, overheid, onderwijs. Ook de functies waarin ze terechtkomen, zijn erg verschillend. Er zijn er die onderzoek doen, maar je vindt ook bio-ingenieurs die aan ontwikkeling doen, kwaliteitsingenieur of projectleider zijn of in een commerciële functie werken.”

Diploma met toekomst

Het aantal kandidaten per gepubliceerde vacature is erg hoog, maar bio-ingenieurs vinden dus toch makkelijk werk. Conclusie: ze gebruiken ook andere kanalen om aan een job te raken. Joeri Denayer geeft enkele voorbeelden: “Via de contacten van de universiteit, door als student deel te nemen aan projecten met bedrijven of via spontane sollicitaties raken veel bio-ingenieurs aan een job. Bio-ingenieur is dus zeker een diploma met toekomst. Neem nu het groeiend succes van Vlaamse biotechnologiebedrijven als Galapagos en Ablynx. Het aanbod aan boeiende jobs in die sector zal in de toekomst ongetwijfeld nog verder groeien. Dat geldt ook voor de life sciences of de bio-economiesector. Daarin wordt heel veel goed onderzoek gedaan en zie ik veel ontwikkelingen gebeuren, zowel aan de universiteiten als in de bedrijven.”

Te weinig bekend

Toch is er ruimte voor verbetering. Te weinig bedrijven beseffen dat ze voor een bepaalde job ook een bio-ingenieur kunnen aantrekken, vindt Joeri Denayer. Het gevolg is dat het masterdiploma ‘bio-ingenieur’ te weinig wordt vermeld bij de diplomavereisten in vacatures. “Misschien heeft het te maken met de polyvalentie van onze opleiding. Bio-ingenieurs zijn geschikt voor heel wat jobs en sectoren. Bio-ingenieurs kunnen vaak dezelfde jobs aan als industrieel of burgerlijk ingenieurs, met uitzondering van gespecialiseerde disciplines als elektronica, mechanica of de automobieltoepassingen. Toch mogen we de verschillende ingenieursrichtingen niet tegen elkaar uitspelen. Ik benadruk graag dat bio-ingenieur een polyvalente opleiding is voor mensen met een brede interesse. Dat de opleiding aansluit bij wat de bedrijven nodig hebben, horen we in onze contacten met het bedrijfsleven. Dat zou alleen nog wat beter bekend moeten worden bij de werkgevers.”

