Waarom nog solliciteren bij een bedrijf dat negatief beoordeeld wordt? Piet Verbeest

05 april 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Wie het perfecte hotel wil boeken voor een weekendje uit of wil weten welke elektrische step het meeste waar biedt voor zijn geld, kan terecht op gespecialiseerde sites waar gebruikers hun ervaringen delen. Sinds enige tijd beschikken werkzoekenden ook over die extra troef. Een korte speurtocht levert vaak zoveel verhelderende info op dat we gerust mogen stellen dat het sollicitatieproces voorgoed veranderd is.

Waar we vroeger zo blij waren met een contractvoorstel dat we vooral niet te veel vragen durfden te stellen, staat de sollicitant van vandaag veel meer op zijn strepen. Net zoals een consument die een belangrijke aankoop overweegt, neemt hij de tijd om goed rond te kijken. Hij gaat diverse jobaanbieders vergelijken en probeert zich uitgebreid over hen te informeren, om uiteindelijk een goed onderbouwde beslissing te nemen. Vrijwel alles is tegenwoordig dan ook met een handvol muisklikken terug te vinden: hoeveel je kan verdienen, de flexibiliteit die je aan de dag zal moeten leggen, hoe menselijk de directie zich doorgaans opstelt … Kortom, een kandidaat die zich een beetje grondig voorbereidt, staat sterker dan ooit.

Tip: De béste voorbereiding voor een gesprek? Onze gratis sollicitatiegesprekgids goed lezen.

Zelfbewuste millennials

Met name de millennials - een leeftijdscategorie die jaar na jaar aan belang wint en inmiddels een derde van de beroepsbevolking uitmaakt - weten dat al te goed en maken daar handig gebruik van. Uiteraard kunnen de schaarse kandidaten voor knelpuntberoepen als techniekers, verpleegkundigen, ingenieurs en IT’ers het zich permitteren om het kieskeurigst te zijn. Maar ook los daarvan is de algemene trend overduidelijk: werkgevers moeten zich echt dubbelplooien om goede kandidaten te kunnen aantrekken.

Het meest ontwrichtend zijn de gespecialiseerde sites waar werknemers anoniem een bedrijfsrecensie kunnen nalaten. Ze getuigen er hoe het werkelijk is om ergens te werken. Naast een algemene beoordeling kunnen ze een specifieke score geven voor de carrièremogelijkheden, de verloning en arbeidsvoorwaarden, de sollicitatieprocedure, de cultuur en waarden, het management en de werk-privébalans. Tot slot geven ze ook aan in welke mate ze de onderneming zouden aanbevelen bij vrienden en familie.

Tip: Op zoek naar een werkgever met een goede werk-privébalans? Bekijk deze vacatures.

Openheid loont

Voor werkgevers kan het behoorlijk confronterend zijn om te moeten ondervinden dat heel wat info tegenwoordig open en bloot op straat ligt. Toch zien veel specialisten in die grotere transparantie net een mooie kans om de band met de huidige en potentiële medewerkers nader aan te halen en hun betrokkenheid te verhogen. In Nederland heeft Albert Heijn dat alvast goed begrepen: de warenhuisketen plaatst sinds april 2017 de reviews van medewerkers zowaar op de eigen carrièresite. Een slimme zet, zo vindt doctoraatsstudente Sanne Ghielen. Zij is verbonden aan de Randstad Leerstoel rond Employer Branding en de onderzoekseenheid Work and Organisation Studies aan de KU Leuven. “Als je continu nieuwe mensen in dienst neemt, kunnen dat onmogelijk allemaal voltreffers zijn. Tegelijk zijn ook werkgevers zelden perfect. Het is dus niet te vermijden dat er al eens een vernietigende bedrijfsreview verschijnt. Als je die niet probeert weg te moffelen maar er net openlijk mee uitpakt, win je enorm aan geloofwaardigheid. Trouwens: de lezers van dergelijke reviews weten heel goed dat ze slechts één kant van het verhaal horen. Een negatieve getuigenis hoeft niet per se nefaste gevolgen te hebben.”

Moeten bedrijven die echt investeren in hun mensen dan totaal geen schrik hebben van een grotere openheid? Sanne Ghielen: “Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten hoe je medewerkers jou als werkgever ervaren: strookt dat met het imago dat je zelf wil uitdragen? Als nieuwe werknemers geen duidelijk en realistisch beeld hebben van waar de organisatie echt voor staat, is dat uiteraard geen goede start. Je employer brand of werkgeversmerk is idealiter in elk aspect van de onderneming aanwezig, van de rekrutering tot het performance management en het leiderschap. Je moet je kernwaarden bovendien elke dag opnieuw blijven waarmaken. Mensen sluiten bij de start van een nieuwe job als het ware een psychologisch contract met de werkgever af. Worden die verwachtingen vervolgens niet ingelost, dan beschouwen ze dat bij wijze van spreken als psychologische contractbreuk. Ze haken mentaal af, schrijven in hun teleurstelling al eens een negatieve review en zullen finaal wellicht ook opstappen.”

Om dat te voorkomen, is het aangewezen om regelmatig in functioneringsgesprekken te peilen of iemand zich wel goed voelt in zijn job. Als hij of zij werkelijk met iets zit, kan je daar hopelijk tijdig iets aan doen. En zelfs als iemand beslist om te vertrekken, hoeft dat volgens Sanne Ghielen niet per se een zure nasmaak na te laten: “Ik raad altijd aan om sowieso een exitgesprek te voeren. De werkgever kan er mogelijk iets uit leren voor de toekomst. Door begrip en respect te tonen voor de ontslagnemende kan hij diens frustratie en boosheid bovendien eventueel nog wat temperen.”

Gebruik de mogelijkheden

Ook Catherine Vanhullebusch, career coach en oprichter van loopbaancentrum Job Design, vindt dat meer transparantie de performantie van het sollicitatieproces ten goede komt: “Hoe beter beide partijen elkaar kennen, hoe hoger de kans op een duurzame match tussen kandidaat en job. Tot voor een paar jaar moest je je als sollicitant vaak behelpen met wat de werkgever op zijn website of via andere kanalen over zichzelf vertelde. Dat maakte het erg moeilijk om correct in te schatten of een bedrijf en job wel echt iets voor jou waren. De grote verdienste van reviews op jobsites is dat ze beide kanten van de medaille belichten en zo het plaatje voor de sollicitant compleet maken. Daarbij kunnen twee kandidaten uit dezelfde getuigenis trouwens gerust heel andere conclusies trekken. Het is niet omdat iemand over de hoge werkdruk klaagt dat jij automatisch gaat afhaken. Misschien zoek jij net een uitdagende job, waarin je je eens goed kan bewijzen? In elk geval weet je vandaag veel beter dan vroeger waar je aan toe bent.”

Daarom verwondert het Catherine dat nog altijd behoorlijk veel sollicitanten gewoon niet de moeite doen om zich op voorhand goed te informeren: “De mogelijkheden zijn er, gebruik ze dan ook! Stel een jobaanbieding altijd kritisch in vraag. Naast de sites met bedrijfsreviews kan LinkedIn je heel wat wijzer maken. Ga na of iemand uit je netwerk je wat extra informatie kan geven. De werksfeer, de ondernemingscultuur: het geeft je een hele voorsprong als je daar al vroeg in het sollicitatieproces een klare kijk op hebt. Weet je wie je bij het sollicitatiegesprek voor je gaat krijgen, neem dan zeker zijn of haar LinkedIn-profiel eens door. Mogelijk ontdek je zo extra raakpunten tussen jullie beiden en kan je daar je voordeel mee doen?”

Tip: Tijdens een sollicitatiegesprek moet je in een beperkte tijdsspanne echt indruk maken op je toekomstige werkgever als je die job wil binnenhalen. In ons gratis e-book helpen we je met je voorbereiding.

Lees ook:

Zo schrijf je een motivatiebrief die elke recruiter overtuigt

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek? Dit zeggen de professionals

“Met de juiste opleiding en vooral inzet kom je héél ver als technicus”

Bron: vacature.com.