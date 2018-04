Waarom niet werken in de best betaalde sector van het land? Kate Raw

25 april 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Ja, de (petro)chemie is al lange tijd de allerbest betaalde sector van het land, maar de sector heeft ook andere troeven. Doorgroeimogelijkheden, een mooi voordelenpakket en een internationaal karakter, om maar enkele te noemen. Wie toe is aan een nieuwe uitdaging, lees vooral verder.

Administratie, HR en financiën

De ruggengraat van eender welk bedrijf, in eender welke sector, is een uitstekend draaiende motor van administratie, hr en payroll. En die jobs zijn extra aantrekkelijk in de (petro)chemie omwille van het iets betere loon. In adminfuncties moet je vooral een talenknobbel, computerskills en de nodige soft skills hebben. Personeelszaken kan je opvolgen via hr, en als je toch liever met je neus in de cijfers zit, kan je als accountant of auditor aan de slag op de financiële diensten.

Ingenieurs

De chemische en petrochemische sector is in de eerste plaats dé place to be voor ingenieurs. Dat geldt zowel voor de bollebozen met een masterdiploma op zak, als voor de techneuten met een bachelor of secundair diploma. Een rode draad doorheen de vacatures is dat een passie voor techniek een doorslaggevend criterium is in deze gewilde functies.

Check hier alle jobs in engineering in de sector – ongeacht je opleidingsgraad.

Onderhoudstechniekers

Ben je handig en heb je altijd zin om bij te leren? De installaties die je als technieker onderhoudt vernieuwen namelijk aan een sneltempo. Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van de installaties en houdt daarbij de veiligheidsvoorschriften goed in de gaten. Je werkt meestal zelfstandig aan je eigen projecten, maar je maakt tezelfdertijd wel deel uit van een team. Een beetje sociaal zijn helpt dus wel.

Verkopers

De collega’s van het sales team – of het ‘business development team’ – maken het (petro)chemisch product van het bedrijf aantrekkelijk voor verkoop. Dat kan als vertegenwoordiger van een specifiek bedrijf; dan heb je vooral gedetailleerde kennis van het product nodig én liefst ook wat commerciële ervaring. Daarnaast kan je ook aan de slag als marketingmedewerker, want ook in de petrochemie moeten reclame- en marketingcampagnes uitgedacht en opgezet worden.

Lees ook:

Zoveel verdien je in de chemie- en farmaceutische industrie

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

De 10 aantrekkelijkste jobs in de chemie- en farmasector

Bron: vacature.com.