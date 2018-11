Waarom je vervelen op het werk als je ook een uitdagende job kan doen? Joni Horemans

05 november 2018

08u00

Het brein van werknemers die in hun job te weinig uitdaging vinden, zal na verloop van tijd slechter functioneren. Uit onderzoek blijkt immers dat ons cognitief vermogen zich aanpast aan het niveau van het werk dat we doen. Het is dus in je eigen belang een betrekking te zoeken waarin je je blijvend kan ontwikkelen. In volgende jobs is het risico op vastroesten bij voorbaat uitgesloten.

Developer

Wie werkt als softwareontwikkelaar, ontwikkelt niet alleen computerprogramma’s. Door voortdurend probleemoplossend te denken en nieuwe, verbeterde systemen uit te tekenen, ontwikkel je ook jezelf! Dit gaat evengoed op voor de overige jobs in ICT. De sector verandert aan een razend tempo, waardoor professionals als system engineers en data analysten zich voortdurend dienen bij te scholen, willen ze blijven meedraaien in de branche.

Creatieve beroepen

Maar ook wie bijvoorbeeld tv-programma’s ontwikkelt of magazines creëert als redacteur, of als copywriter of marketeer commerciële teksten en reclamespotjes bedenkt, ziet weinig gelegenheid om vast te roesten. In herhaling vallen is voor mensen met een creatief beroep uit den boze. Je moet je brein voortdurend op scherp stellen, om je publiek én jezelf wakker te houden.

Technieker

Een andere sector die voortdurend in beweging is, is techniek en productie. Heel wat technici komen niet meer ver met hun cursussen van tien jaar geleden. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken zijn machines erg veranderd. Wat vandaag nieuw is, is dat morgen al niet meer. Installateurs moeten zich dus geregeld opnieuw achter de schoolbanken begeven. Dit geldt natuurlijk ook voor ingenieurs, architecten en heel wat bouwvakkers. Bouwtechnieken en -normen wijzigen eveneens aan hoge snelheid.

Jurist

Iets waar nog constant aan gesleuteld wordt, is onze wetgeving. Ambieer je dus een postje als jurist, zal je je geregeld mogen vertonen op congressen en symposiums om je de laatste wetswijzigingen en eigen te maken. In het verlengde daarvan zijn ook beroepen als boekhouder en fiscalist verre van saai. Fiscale wetten komen anders uit iedere legislatuur.

Verkoper

Om zich te onderscheiden van de concurrentie, spannen bedrijven zich in om te innoveren en nieuwe, betere producten op de markt te brengen. De verkopers en vertegenwoordigers die ze aan de man brengen, mogen zich bijgevolg om de zoveel tijd inwerken in een nieuw gamma of product. Wie brood of beddengoed verkoopt, blijft nog redelijk gespaard, maar wie pakweg auto’s, elektronica, verzekeringen of reispakketten verslijt, moet gedurende zijn hele carrière bij de pinken blijven.

