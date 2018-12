Waarom je nooit blindelings een arbeidsovereenkomst mag tekenen Joni Horemans

Gratuit een contract tekenen kan je duur komen te staan. Ook wat je arbeidsovereenkomst betreft zet je dus best niet zomaar snel je handtekening. Inge Verdonck, juridisch adviseur bij Acerta, vertelt waar je op moet letten bij het ondertekenen van een nieuw contract.

Inge Verdonck: “Eerst en vooral wil ik onderlijnen dat het opstellen van een degelijke arbeidsovereenkomst in het belang is van zowel de werkgever als de werknemer. Wij maken gebruik van modelovereenkomsten, die een handig hulpmiddel kunnen zijn bij het opmaken van het contract. Wat de inhoud betreft is er immers geen vaste vorm waaraan een arbeidscontract moet voldoen. Het is wel cruciaal dat het contract tijdig, dus voor de aanvang van de werkzaamheden, gesloten wordt. Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan als enige uitzondering mondeling worden aangegaan. Maar het blijft ten zeerste aan te raden ook in deze situatie alles op papier te zetten. In de praktijk gebeurt dit dan ook vrijwel altijd.”

Verplichte meldingen

“Naargelang het type contract kan de wet de opname van bepaalde vermeldingen verplichten. Zo moet een contract van bepaalde duur altijd een begin- en einddatum te vermelden en moet een vervangingscontract de identiteit van de te vervangen werknemer en de reden van de vervanging opnemen. Ook voor het opstellen van een studentencontract of dienstencheque overeenkomst gelden specifieke regels. Daarnaast is het belangrijk het contract in de juiste taal op te stellen. Voor Vlaanderen en Wallonië is dit de taal van de regio waar de onderneming gevestigd is. Een Vlaming die werkt voor een bedrijf uit Wallonië zal dus een Franstalig contract krijgen. In Brussel is het gebruikelijk om de taal van de werknemer zelf (Nederlands of Frans) te hanteren.”

“Voor een contract van onbepaalde duur schrijft de wet niets voor. Wat er in een dergelijk contract komt te staan, behoort dus aan de onderhandelingsvrijheid van werkgever en werknemer. Je doet er uiteraard goed aan standaardformaliteiten als functie, arbeidstijdregeling, loon en plaats van tewerkstelling te laten beschrijven. Denk na wat voor jou doorslaggevend is om voor de job te kiezen en zorg ervoor dat het contract deze essentiële elementen weerspiegelt. Het is in je voordeel om de tijdens de onderhandelingen gemaakte afspraken goed vast te leggen. Zo heb je iets om op terug te vallen mocht er zich ooit een conflict over je takenpakket of verloning voordoen. Door duidelijkheid te scheppen over kernelementen als loon, functie en arbeidstijd, de overeenkomst goed na te lezen en te verzekeren dat je alle clausules begrijpt, zorg je ervoor dat je optimaal beschermd bent. Stel dat je baas op een bepaald moment beslist om aan die essentiële zaken veranderingen aan te brengen, dan komt dat neer op een ontslag met de ontbinding van het contract als gevolg.”

Geen vakantie nodig

“Ten slotte kan je natuurlijk niet eender wat in een contract laten zetten, óók al zijn beide partijen het erover eens. Naast het contract zijn werkgever en werknemer immers gebonden aan wetgeving en aan het arbeidsreglement en een set bepalingen op sectoraal of ondernemingsniveau. Ben je bijvoorbeeld bereid afstand te doen van je vakantie of 52 uur per week te werken in ruil voor meer loon? Omdat dit in strijd is met de voorschriften op hoger niveau, zal dit toch niet kunnen. De werkgever is daarom ook verplicht elke nieuwe medewerker een kopie van het arbeidsreglement te bezorgen.”

“Als er over een bepaald onderdeel geen bepalingen opgenomen zijn, dan spreekt de wetgeving zich meestal eerder in het voordeel van de werknemer uit. Staat er in een studentencontract geen einddatum, dan wordt er verondersteld dat het om een contract van onbepaalde duur gaat. Dan zal het moeilijker zijn voor de werkgever de overeenkomst te beëindigen. Ontbreekt het werkrooster van een deeltijdse werknemer, dan zal die zelf het rooster mogen kiezen dat voor hem of haar het meest gunstig is. Bepaalde clausules zoals het concurrentiebeding mogen dan weer slechts opgenomen worden als er aan bepaalde voorwaarden, zoals een jaarloon van minstens 34.180 euro, wordt voldaan. Met zulke maatregelen probeert de wet vooral de werknemers te beschermen.”

