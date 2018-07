Waarom je niet bang moet zijn voor selectietesten Loes Liemburg

19 juli 2018

08u00

Het komt steeds vaker voor: tijdens de sollicitatieprocedure krijg je de vraag om mee te doen aan een of meerdere selectietesten. Hoe kun je je erop voorbereiden?

Testen zijn er in alle soorten en maten. Er zijn intelligentietesten, kennistesten en persoonlijkheidstesten. Sommige werkgevers houden assessments van een dag, met praktijkgerichte oefeningen, zoals een postbakoefening, groepsdiscussie of rollenspel. Hoe kun je je hierop voorbereiden, en wat zijn de voordelen van testing?

Steeds vaker getest

Raf Steenssens, zaakvoerder van het Antwerpse hr-adviesbureau Azuro, is goed vertrouwd met selectietesten. “Testing wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei verschillende vacatures, op alle niveaus binnen een bedrijf. Werkgevers gebruiken ook veel verschillende soorten: persoonlijkheidstesten, redeneertesten of technische kennistesten, waarbij bijvoorbeeld iemands kennis over boekhouding wordt gemeten. Of je als kandidaat aan testen wordt onderworpen hangt af van het bedrijf. Grotere bedrijven gaan sneller assessments organiseren dan kleinere. Testen kost natuurlijk meer tijd dan louter een interview afnemen, en bedrijven moeten bovendien ook de nodige expertise in huis hebben om de resultaten dan correct te kunnen beoordelen.”

Emotionele intelligentie

Steenssens bevestigt dat er de laatste jaren steeds meer gebruik wordt gemaakt van selectietesten. “Een en ander heeft te maken met de heersende krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor moeten werkgevers meer factoren in beschouwing nemen dan relevante kennis en werkervaring. Zo krijgen ze steeds meer oog voor iemands leervermogen en ontwikkelingspotentieel, of kijken ze in hoeverre iemands gedragsprofiel past bij dat van de functie. Omdat selectietesten door de digitalisering nu ook veel gemakkelijker online gebeuren, zijn ze veel efficiënter en sneller dan in het verleden.”

Met je intellect en werkervaring alleen, haal je het momenteel dus niet meer: je toekomstige werkgever gaat ook je emotionele intelligentie onder de loep nemen, je ontwikkelingspotentieel, je motivatie en je werkattitude. Intimiderend, eigenlijk. Moeten we nu allemaal een soort Superman/vrouw worden om nog in aanmerking te komen voor een job?

“Zeker niet”, stelt Raf Steenssens gerust. “Een werkgever zal je nooit enkel beoordelen op basis van een assessment. Testen worden altijd naast andere methodieken gebruikt om je geschiktheid te beoordelen. Interviews en referentiechecks blijven minstens even belangrijk. Of je een job vindt, hangt dus echt niet alleen van de uitslag van je testen af.”

Voordelen voor kandidaten

Selectietesten zijn trouwens niet enkel interessant voor de werkgever. Ook voor jou als werkzoekende hebben ze voordelen. Zo zijn testen toch al iets objectiever dan het subjectieve sollicitatiegesprek - de rekruteerder zal maar eens net een slechte dag hebben als jij aan de beurt bent. Ze kunnen ook je al dan niet hebben van een diploma wat nuanceren.

Steenssens: “We zien inderdaad dat meer werkgevers minder naar diploma’s kijken. Een test van het leervermogen kan bijvoorbeeld een verrassende uitslag hebben. Denk maar aan iemand zonder hoger diploma die wel op masterniveau scoort. Uit de testen blijkt iemands potentieel. Dat biedt ook kansen aan kandidaten.”

Ideale voorbereiding?

"De voorbereiding hangt af van de test die je moet doen," zegt Raf Steenssens. “Gaat het om een beroepskennistest, haal dan je studieboeken nog eens van onder het stof. Een persoonlijkheidstest kan je dan weer niet echt voorbereiden, al kan je natuurlijk altijd eens goed nadenken over wie je bent en wat jou typeert. Zorg dat je dat op zijn minst vlotjes kan verwoorden.

Redeneer- of intelligentietesten kun je wél voorbereiden. “Online vind je tal van oefenwebsites. Pas op, denk nu niet dat die je resultaat heel fel gaan beïnvloeden, maar het helpt altijd om jezelf al wat vertrouwd te maken met de vraagstelling. Zo ben je tijdens je selectietest misschien wat minder nerveus. Idem voor motivatietesten en persoonlijkheidstesten. Als je die op voorhand eens oefent, voel je je al wat beter voorbereid, en dat is alleen maar positief."

