Waarom je in Antwerpen zeker bent van een job Katelin Raw

05 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com De werkgelegenheid zit in de lift. In 2017 ontving de VDAB bijna 14 procent meer vacatures dan het jaar ervoor. Ook bij de typische De werkgelegenheid zit in de lift. In 2017 ontving de VDAB bijna 14 procent meer vacatures dan het jaar ervoor. Ook bij de typische Antwerpse sectoren liggen er heel wat jobs voor het grijpen en met de nieuwe Noorderlijn wordt ’t stad eens zo bereikbaar voor werknemers.

De Haven

Na Rotterdam is de haven van Antwerpen de tweede grootste van Europa. De haven zorgt voor bijna 150,000 jobs, wat neerkomt op de tewerkstelling van zes procent van de Vlamingen. De 900 bedrijven die er gevestigd zijn, zoeken verschillende soorten profielen: van financiële, over technische en logistieke, tot administratieve. Ook wie geen diploma of ervaring heeft kan in de haven terecht. ’s Middags een frisse neus ophalen aan de Schelde? Het kan!

Juridisch wereldje

Een gedrocht van omgekeerde frietzakken of een meesterwerk? De meningen over het fameuze gerechtsgebouw in Antwerpen lopen uiteen. Wat wel zeker is, is dat er zich in Antwerpen een heus juridische wereld schuilhoudt. Ben je inderdaad juridisch geschoold, of heb je eerder een administratief profiel? Met een analytisch denkvermogen en klantgerichte houding kan je hier hoe dan ook terecht.

Lees ook: in deze provincie verdien je het meest

Toeristen bedienen

In 2016 boden Antwerpse logies bijna twee miljoen toeristen een dak boven het hoofd. Een getal dat naast verbijsterend hoog ook stabiel blijft. Die toeristen komen niet alleen om rond te dwalen in het mooie Antwerpen, maar willen zoals het een goede vakantieganger betaamt ook genieten van de lokale keuken. De horeca- en toerismesector kan in het lijstje van ‘Antwerpse werkgevers om in het oog te houden’ dus niet achterblijven.

Voor en door ’t Stad

Om ervoor te zorgen dat die toeristen blijven komen, maar ook dat de sinjoren graag in ‘hun’ stad wonen, werken de mannen en vrouwen van het Antwerps gemeentebestuur en de provincie de klok rond. De lokale overheid zoekt financiële medewerkers, ICT’ers, techniekers en maatschappelijk werkers. Kijk maar!

Toon me alle jobs in Antwerpen

Lees ook:

Werken in de Antwerpse haven? Je vaart er wel bij!

Deze 5 jobs kan je blijven uitoefenen tot aan je pensioen

7 redenen om in West-Vlaanderen aan de slag te gaan

Bron: vacature.com.