Waarom ingenieurs kiezen voor de overheid (ondanks het lager loon)

26 september 2019

07u30

Bron: vacature.com 0 Jobs Waarom zou je als ingenieur een goed verdienende job in de privé laten schieten en bij de overheid gaan werken? De vraag naar ingenieurs is namelijk groot. Toch zijn er ook goede redenen om als ingenieur bij de overheid aan de slag te gaan.

Goede balans werk-privé

Een toffe job is één ding, maar ook je privéleven verdient de nodige aandacht. Werk je als ingenieur bij de overheid, dan heb je een aantal voordelen die je helpen het evenwicht te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een vastgelegd aantal werkuren per week, de compensatie van overuren, flexibele werkuren, de mogelijkheid om van thuis uit te werken en niet te vergeten: een mooi aantal verlofdagen.

Afwisseling troef

Alleen al via hr-partner Selor kan je aan de slag bij 150 werkgevers uit de overheidssfeer. Zo zijn er de federale en regionale overheidsdiensten, maar ook de NMBS, het leger, het KMI of pakweg het Fonds voor Beroepsziekten. Ook bij de gemeenten en – in mindere mate – de provincies kan je aan de slag.

Een gewaarborgd loon

Laten we er geen doekjes om winden: in de privé heb je als ingenieur kans op een hoger loon dan bij de overheid. Maar bij de overheid weet je wel wat je in de toekomst zal verdienen. Lonen worden dan ook bepaald door barema’s. En die kunnen best aardig zijn. Bij de Vlaamse overheid verdien je als startende ingenieur bijvoorbeeld 3.738 euro (salarisschaal A121 voor een alleenstaande zonder kinderen). Met 5 jaar anciënniteit bedraagt dat bruto maandloon 4.165 euro.

Interessante projecten bij de vleet

De overheid is vaak de regisseur van heel uitdagende projecten. Denk bijvoorbeeld maar aan de Oosterweelverbinding of andere grote werven. Of wat dacht je van de uitvoering van een nieuw ICT-systeem in een grote overheidsdienst? Uiteraard vind je bij de overheid niet enkele grote projecten. Ook wie het liever beheersbaar houdt, komt er als ingenieur aan zijn of haar trekken.

Je weet waarvoor je werkt

Ingenieurs bij de overheid werken vaak aan projecten met een duidelijk maatschappelijk doel. Ze verbeteren de mobiliteit of zorgen voor de bouw van een jeugdinstelling, een cultuurhuis of een school. Of wat dacht je van het overstromingsgevaar verminderen of erfgoed beschermen?

