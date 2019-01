Waarom human resources dé sector met veel loopbaanzekerheid wordt vacature.com HR

14 januari 2019

08u00

Wat zijn de trends in hr dit jaar? En biedt human resources eigenlijk veel jobzekerheid? De snelle digitalisering en veranderende arbeidsmarkt werpen alleszins veel nieuwe uitdagingen op voor de sector.

Jan Laurijssen, senior hr-consultant bij hr-dienstverlener SD Worx, ziet dat zijn sector de afgelopen jaren behoorlijk veranderd is. “De hr is een stuk dynamischer geworden. De ‘one size fits all-werknemer’ is verdwenen. Hr moet organisaties vooral wapenen om veranderend werk te kunnen blijven doen. En dat heeft ook mooie kanten! Er zullen nieuwe jobs ontstaan waar we nu nog geen idee van hebben. En mensen zullen door al die ontwikkelingen kunnen blijven groeien in hun job.”

Geen jobzekerheid maar loopbaanzekerheid

“In het algemeen bestaat jobzekerheid eigenlijk niet meer. Tegenwoordig heb je immers geen baan voor het leven meer. We kunnen wel spreken van loopbaanzekerheid. De hr staat voor veel uitdagingen en ontwikkelingen, waarvoor we altijd talent nodig hebben. De loopbaanzekerheid is dus groot in onze sector.”

“Een van die ontwikkelingen is natuurlijk de digitalisering. Die kost niet meteen banen, maar zorgt er wel voor dat bepaalde taken binnen hr geautomatiseerd zijn of zullen worden. Het payroll-proces bijvoorbeeld, steeds meer mensen krijgen hun loonstrookjes al digitaal, en die berekeningen verlopen ook meer en meer geautomatiseerd. Hr-krachten zullen vooral ingezet worden om die processen op te volgen, te controleren en verbeteren, en data en inzichten aan te leveren.”

Belangrijkste uitdaging voor de toekomst

“Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en organisaties er sterker op inzetten een aantrekkelijke werkgever te blijven. Talent management en employee experience worden steeds belangrijker in human resources: talent aantrekken, behouden, en laten groeien binnen een organisatie. Je moet ervoor zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen.”

“Dat betekent nadenken over zaken als flexibel verlonen, mensen van thuis uit laten werken of op een andere locatie, en over mobiliteit. Personalisering van de arbeidsrelatie noemen we dat: werknemers kunnen hun manier van werken steeds meer zelf invullen.”

“Daarnaast wordt de ondersteuning van de eigen organisatie rond alles wat verandert steeds belangrijker. De veranderende regelgeving bijvoorbeeld, denk aan de jobdeal of de mobiliteitsbudgetten. Als hr-werknemer moet je bijblijven met de nieuwe regels, die ook nog eens steeds sneller veranderen. Je ziet dat hr-afdelingen minder functionele taken krijgen, dat mensen meer generalist moeten worden. Tegelijkertijd zijn er meer specialisten nodig, die zich op bepaalde aspecten van bijvoorbeeld die regelgeving focussen.”

De trend van 2019

“Hr-dienstverleners moeten ervoor zorgen dat mensen ook in de toekomst inzetbaar blijven, in het kader van die toenemende digitalisering. Dat doen we door te kijken welke skills mensen nu nodig hebben, en welke er in de toekomst nodig zullen zijn. Dat gat proberen we te dichten door trajecten in te richten, opleidingen te voorzien. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ook oudere werknemers hun loopbaan kunnen voortzetten.”

“De uitdaging ligt dus in de vraag: welke toekomstige skills gaan werknemers nodig hebben? Dat zijn naast digitale vaardigheden ook soft skills en competenties, zoals in een team werken, samenwerken op afstand, analytisch vermogen, creativiteit, data kunnen interpreteren. Daarnaast zal het kunnen omgaan met veranderingen steeds belangrijker worden.”

“Je kunt dan ook met uiteenlopende opleidingen in de hr terechtkomen. Bij ons hebben sommigen rechten gestudeerd, anderen economie. Binnen de economie is er nog de specialisatie bedrijfspsychologie. Er zijn ook gespecialiseerde manama’s (master-na-master) te volgen, voornamelijk bij business schools. En er is ook nog de bachelor personeelswerk. De brede uitdagingen in de sector maken dat er verschillende profielen nodig zijn en blijven.”

