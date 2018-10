Waarom financieel planners nu ook meer twintigers over de vloer krijgen Ludovic Vanhee

24 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wanneer heb ik genoeg geld om met een gerust hart op pensioen te kunnen? Kan mijn kind later mijn vermogen erven zonder er zijn broek fiscaal aan te scheuren? Als ik door een ongeval niet meer kan werken, wat dan? Financieel planners krijgen dergelijke vragen dagelijks op hun bord. Over het beroep bestaan ook heel wat misvattingen, dus wij trokken even aan de mouw van de financieel planners zelf om uit te vissen wat het beroep precies inhoudt.

Romina Mandaglio werkt als financieel planner bij Stremersch, Van Broekhoven & Partners, een onderneming die sinds 1989 actief is in het vak. “We begeleiden onze klanten bij de financiële, fiscale, juridische en economische vraagstukken rond hun vermogen”, vertelt ze. “Het gros van onze klanten zijn vijftigplussers die naar hun pensioen lonken. Vaak willen ze zicht krijgen op hoe ze hun vermogen kunnen organiseren om later een regelmatig inkomen te hebben, naast het wettelijk pensioen. Daarnaast begeleiden we ook mensen die al op pensioen zijn en bijvoorbeeld een serviceflat overwegen of specifieke vragen hebben over schenken en erven. De laatste jaren zien we steeds meer jonge mensen die bij ons aankloppen. Ook twintigers denken al na over hun financiële toekomst en hebben vaak al veel vragen. Ben ik mijn spaarpot ‘goed’ aan het opbouwen. Wat is de beste vorm om aan pensioensparen te doen? Mis ik geen opportuniteiten? Enzovoort.”

Een plan, veel experts

“We gaan als volgt te werk: in een eerste fase brengt een medewerker, de zogenaamde paraplanner, de gezinssituatie, het vermogen, de (toekomstige) inkomsten en uitgaven, de fiscale situatie, de financiële doelstellingen van a tot z in kaart. Die data dienen niet alleen om het overzicht te bewaren, maar gieten we ook in een rekenmodel. Via dit rekenmodel krijgen we eerste indicaties rond hoe we de successieplanning, de fiscale aspecten, het vermogen kunnen optimaliseren. Vervolgens gaat een financieel planner aan de slag met alle data om tot een plan op maat te komen. Een groot stuk van de expertise hebben we zelf in huis. Denk dan aan advies rond beleggingen, erfrecht, vennootschapsrecht, en ga zo maar door. Eenmaal het actieplan op punt staat, kan de notaris, accountant, vermogensbeheerder er ook mee aan de slag.”

Mee evolueren met de klant

“Een financieel plan projecteren we meestal tot een leeftijd van 100 jaar. We werken dus echt wel op de lange termijn, vaak zelf voor het leven. Juridische, fiscale en wettelijke ontwikkelingen kunnen tussentijds een grote impact hebben op een financieel plan. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld helpen met een aanpassing in het huwelijkscontract, het opstellen van een testament, het herstructureren van de beleggingen, een schenking voorbereiden. Simulaties maken we ook. Zo willen veel klanten weten wat er gebeurt als ze niet op hun 67ste, maar al op hun 62ste stoppen met werken; wat is dan de impact op de cash flow en op het wettelijke en extralegaal pensioen?”

De ene financial planner is de andere niet

“Wijzelf hebben het wettelijke statuut van onafhankelijk financial planner en staan onder controle van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die naast de Nationale Bank van België toezicht op de Belgische financiële sector uitoefent, nvdr). Dat woordje ‘onafhankelijk’ is wel echt belangrijk, want we zijn niet afhankelijk van de verkoop van beleggingsproducten of commissies. We verdienen onze boterham louter met het advies en expertise waarvoor alleen onze klanten betalen. We vinden dat je enkel met zo’n adviesmodel garantie kan bieden op objectiviteit en discretie.”

