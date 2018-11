Waarom er in de ICT zoveel freelancers zijn Vacature.com IT

09 november 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com De ICT-wereld is tegenwoordig bij uitstek de speeltuin van freelancers en externe consultants. Hoe komt dat eigenlijk? Gaan ook andere sectoren in de toekomst meer en meer die richting uit? En hoe is het om in een team te werken waarin je in zekere zin toch altijd een buitenstaander blijft?

AUSY, a Randstad company is een dienstenbedrijf actief in zes vakgebieden: Finance, HR, Engineering, Life Sciences, IT en Sales & Marketing. Het stuurt hoogopgeleide krachten uit om klanten te begeleiden bij projecten waarvoor een specifieke expertise vereist is. “Onze klanten vinden het heel handig om te kunnen terugvallen op freelance consultants,” zegt CEO Andy Stynen. “Ondernemingen zoeken vaak voor een tijdelijk project extra mankracht of een bepaalde kennis die ze zelf niet in huis hebben.”

Elke freelancer zijn specialiteit

Wat uiteraard ook meespeelt, is dat het technologische landschap continu in evolutie is. Het is voor de doorsnee onderneming gewoon niet haalbaar om al die veranderingen zelf te blijven bijbenen. Wie niet hopeloos achterop wil geraken, kan dus eigenlijk bijna niet anders dan er geregeld externe specialisten bij te halen. Andy Stynen: “Ook bij fusies, overnames en herstructureringen kan dat nuttig of noodzakelijk blijken, zowel voor ICT-profielen als voor onze andere expertisedomeinen. Wie dat wenst, kan bij ons zelfs een volledig team inhuren om structureel een bepaald bedrijfsproces in goede banen te leiden, zoals het beheer van een servicedesk. Om daarbij de nodige continuïteit te kunnen garanderen, voorzien wij altijd voldoende multi-inzetbare back-up engineers. Andere experts bij ons leveren dan weer maatwerk in weboplossingen. Kortom, er zijn tal van redenen te bedenken waarom bedrijven voor hun ICT-behoeftes massaal een beroep doen op een externe partner.”

De sterke aanwezigheid van freelancers in de ICT-sector is volgens Andy Stynen een rechtstreeks gevolg van de grote schaarste aan beschikbare profielen: “Dat maakt dat steeds meer ervaren professionals de stap naar zelfstandigheid durven te zetten. Specialisten weten dat ze zeer gegeerd zijn en houden de touwtjes graag in eigen handen. Voor hen persoonlijk kan het ook veel interessanter zijn om op korte termijn met verschillende projecten in aanraking te komen. Voor een bedrijf als het onze is het dan weer belangrijk om een breed scala aan technische IT-profielen te kunnen aanbieden en telkens de juiste persoon op de juiste plaats te kunnen zetten. Daarom zijn we eigenlijk constant op zoek naar nieuw freelance talent.

Welke voordelen daar voor hen aan verbonden zijn? “Dankzij onze goede klantenrelaties hebben we permanent een breed gamma aan projecten in de pijplijn. Bovendien krijgen freelancers ook bij ons de kans om een mooi carrièrepad uit te stippelen. We bieden hen dus werkzekerheid en professionele ondersteuning, en tezelfdertijd blijven ze op elk moment hun eigen baas: ze beslissen dus zelf voor welke projecten ze zich al dan niet engageren. Het grootste minpunt is dan weer dat ze niet kunnen terugvallen op het traditionele vangnet dat werknemers wél krijgen. Dat gaat dan over betaalde vakantie en ziektedagen, een aanvullend pensioen, opleidingen en zo meer. Ook komt er bij een freelance bestaan behoorlijk wat administratief werk kijken. En dat is dan weer iets waar de doorsnee ICT’er niet altijd in uitblinkt.”

Ondernemerschap en drive

Stefan Kellens is nu ruim een jaar als freelance IT-consultant aan de slag: “Ik heb altijd al een grote affiniteit met IT gehad en ben na mijn MBA-studies min of meer spontaan in die richting gerold. Via een aantal opeenvolgende jobs groeide ik initieel uit tot een SAP-specialist. Het was voornamelijk mijn taak om vanuit de proceszijde optimalisaties door te voeren en SAP-implementaties in goede banen te leiden. Na een ommetje via Sales was mijn eerste opdracht die van functioneel analist voor websites en IT-applicaties, ter ondersteuning van het interne development team. In mei kreeg ik dan de verantwoordelijkheid over de implementatie van Changepoint, een nieuw ERP-systeem. Consultants gebruiken het voor hun tijdregistratie en het dient ook als basis voor de klantenfacturatie, dus het heeft best een grote impact op de organisatie. Ik schat dat ik daar nog zeker een halfjaar mee zoet zal zijn. En dan? Ik ben ervan overtuigd dat de opdrachtgever nog wel een interessant vervolgverhaal voor mij in petto heeft.”

“Het freelance bestaan bevalt me zeer. Het enige mogelijke nadeel is dat je vakantie op den duur bijna onbewust gaat beschouwen als iets wat je geld kost. De uitdaging is om daar de juiste balans in te vinden. Anderzijds hou ik heel erg van het gevoel dat ik nog altijd zelf in de driver’s seat zit. In principe kan ik op elk moment vrij beslissen om een andere richting uit te gaan. Al zie ik momenteel geen enkele reden om dat te doen. Ook voor hogere functies in de hiërarchie wordt in de IT-sector trouwens steeds vaker een beroep gedaan op freelancers. Zelfs dat is dus tegenwoordig geen reden meer om voor een vaste job te kiezen. Maar eigenlijk is mijn statuut voor mij niet het allerbelangrijkste. Ik wil me vooral verder kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ik met mijn bijdrage een verschil maak. Het feit dat je als freelancer constant blijk moet blijven geven van ondernemerschap houdt je wakker. Beide partijen kunnen daar alleen maar wel bij varen.”

