Waarom een masterdiploma nog altijd veel geld waard is
Matthias Van Milders

02 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Dat werknemers met veel ervaring een pak meer verdienen dan starters lijkt in ons systeem niet meer dan logisch. Het Salariskompas van vacature.com* maakt duidelijk dat die verschillen serieus kunnen oplopen.

Dat werkervaring zwaar doorweegt op het loon is bijvoorbeeld erg duidelijk in de toeristische sector. Daar verdient iemand met twintig jaren anciënniteit gemiddeld 67 % meer dan een collega met vijf jaar op de teller. Maar ook in sectoren als de bouw (51 %), banken en verzekeringen (54 %) en ICT (57 %) lopen de verschillen hoog op.

Masters verdienen veel meer

Je diploma is een andere factor die sterk bepalend is voor de som die op je loonbrief staat. Met een academische master verdien je een pak meer, daar komt het op neer. De gezondheidszorg spant wat dat betreft de kroon. Daar ligt het gemiddelde startloon van iemand met een masterdiploma 48 % hoger dan dat van een collega die geen hoger onderwijs volgde. Ook startende masters in land- en tuinbouw (38 %), elektronica (34 %) en de juridische wereld (40 %) verdienen een pak meer dan starters zonder diploma hoger onderwijs. De chemie en de farma vormen een uitzondering op dat vlak. Daar is het loonverschil tussen een beginnende master en iemand die start zonder diploma hoger onderwijs ‘slechts’ 6 %.

Goed verdienen? Word kaderlid

Tenslotte loont het ook de moeite om tot het kader van jouw bedrijf te behoren. Neem bijvoorbeeld de overheid. Daar verdient een kaderlid 60 % meer dan een niet-kaderlid (beiden met twintig jaar anciënniteit). Voor de energie- en milieusector gaat het zelfs om 68 %. In sommige sectoren verdient een kaderlid met vijf jaar ervaring zelfs meer dan een niet-kaderlid dat twintig jaar anciënniteit kan voorleggen.

Gevoelige materie

Conclusie: de gemiddelde brutolonen worden sterk bepaald door anciënniteit en het al dan niet bezitten van een masterdiploma. Ook deel uitmaken van het kader wil al eens helpen om een loon te verdienen dat een pak hoger is dan dat van je collega. Er gaan stemmen op om anciënniteit minder zwaar te laten doorwegen op de lonen. Daarbij wordt verwezen naar andere landen waar individuele prestaties een veel grotere invloed hebben. Ons systeem van verloning omgooien roept echter ook heel wat vragen op. Velen onder ons startten immers aan hun loopbaan met het idee dat het lagere startloon gaandeweg zou worden gecompenseerd door een loon dat stijgt met de jaren.

* Cijfers gebaseerd op online ingevulde salarisenquêtes van 49.700 werknemers met bediendecontract uit Vlaanderen en Brussel (waarvan 64% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar).

