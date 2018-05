Waarom een ingenieursrichting? We vroegen het de ingenieurs zélf vacature.com ingenieurs

Leerlingen in het zesde middelbaar liggen er wakker van: keuzestress. Welke richting moeten ze uit? Wie kiest voor ingenieurswetenschappen, kiest ook voor variatie, flexibiliteit en jobzekerheid. Althans, dat zeggen de ingenieurs zelf.

Nanouck Bajoit studeerde in 2013 af als industrieel ingenieur in de Bouwkunde. Vijf jaar later is ze projectleider bij bouwonderneming STRABAG Belgium: “Mijn realisaties zijn tastbaar. Dat geeft voldoening.”

“Elk nieuw project betekent een nieuwe uitdaging. Je werkt met andere ontwerpen, wordt geconfronteerd met ongekende technische en logistieke uitdagingen, staat op nieuwe locaties… Bouwen in de stadskern is iets helemaal anders dan bouwen op het platteland. En niet alleen de projecten zijn zo verscheiden. Mijn takenpakket is dat evenzeer. Als projectleider volg ik het bouwproces, dat gemiddeld zo’n twee jaar duurt, van A tot Z op. Dat doe ik uiteraard niet alleen, maar met een steeds wisselend team van architecten, bouwheren, en binnenlandse maar ook buitenlandse onderaannemers. Dat brengt een extra uitdaging rond communicatie met zich mee. En aan het eind van de rit zijn mijn realisaties tastbaar. Wat eerst enkel op papier bestond, heb je mee werkelijkheid gemaakt. Die evolutie kan je van dichtbij volgen. Dat geeft voldoening. Netjes gekleed naar de werf gaan, is jammer genoeg geen optie. Je kledij is zo beschadigd of bevuild met verf- en betonspatten. Dan maar veiligheidsschoenen, dikke pullen en kapotte broeken!”

Na haar master in de burgerlijk ingenieurswetenschappen, behaalde Hilde Van Eylen in 1985 een Master na Master in de Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling. Ze is nu business support manager voor een internationaal bedrijf actief in financiële dienstverlening: “Je ontwikkelt vaardigheden die door werkgevers in alle sectoren gesmaakt worden.”

“Als ingenieur leer je in de eerste plaats problemen doorgronden en vertalen naar oplossingen. Je kan met zo’n diploma dus nog heel veel kanten uit: in de technische wereld, innovatie, management, business development, consultancy, kwaliteit en compliance… noem maar op. Tijdens je ingenieursstudies ontwikkel je namelijk vaardigheden die door werkgevers in alle sectoren gesmaakt worden. En daarom wordt het ook nooit saai. Wat ik fijn vind aan mijn job is de internationale context en het feit dat ik een schakel ben in een proces van verbetering en groei. De werkdruk ligt hoog, de verantwoordelijk weegt soms. Ik werk met deadlines, en er is geen ruimte voor fouten. Je moet je flexibel opstellen. Als compensatie krijg je dan wel vaak de vrijheid om van thuis te werken en zelf je agenda te beheren. Maar als je een 9-to-5-job wilt, is een functie als ingenieur waarschijnlijk niets voor jou.”

Karl Lauwers studeerde in 2012 af als bio-ingenieur in de Katalytische Technologie en bleef nadien plakken op de KULeuven. Hij doet als doctoraatsstudent onderzoek rond poreuze chemische materialen: “Hierna moet ik een ‘echte’ job zoeken, maar mijn diploma biedt zekerheid.”

“Een ingenieur ‘met gezond boerenverstand’ – dát wilde ik worden. Een opleiding waarin ik concrete problemen leerde aanpakken en oplossen, maar waarin ik nog veel keuzemogelijkheden had om verder te specialiseren. Als bio-ingenieur kan je je onder andere verdiepen in de landbouw- en voedingssector, de biotechnologie of de chemische industrie. Ikzelf koos voor het laatste. We leren chemische processen optimaliseren en duurzame producten ontwikkelen. Ook mijn doctoraatsonderzoek draait daarrond. Ik voer mijn eigen onderzoek uit, analyseer de resultaten, en verwerk ze in rapporten en wetenschappelijke papers – natuurlijk in overleg met mijn begeleidende professor. Naast fijne en jonge collega’s, kom ik ook in contact met masterstudenten die ik begeleid. Het is een afwisselende en uitdagende job waarin ik creatief en zelfstandig te werk ga. Dit jaar rond ik mijn doctoraat af en moet ik op zoek naar een ‘echte’ job. Daar heb ik geen stress voor. Een ingenieursdiploma is en blijft een goede keuze wat jobzekerheid betreft.”

