Waarom deze techniekers de stiekeme superhelden van de samenleving zijn

15 mei 2018

08u00

De held zoals het Hollywoodcliché hem voorschrijft, is te herkennen aan een afgetrainde sixpack, veelal accentuerend spandex pakje en indrukwekkend arsenaal wapens of superkrachten. In werkelijkheid gaan helden echter maar al te vaak gekleed in overall, dragen ze een helm en is hun wapen een goed uitgeruste gereedschapskist en schare technische skills. Zonder volgende technische profielen zouden we snel moord en brand schreeuwen.

Technische tovenaars

Beeld je in: je komt thuis en het licht doet het niet. Op de tast zoek je de oplader van je lege telefoon maar ook die werkt niet. De tv wilt niet aanspringen en je geluidsinstallatie evenmin. Je inductiefornuis, koffiezet en (vaat)wasmachine weigeren dienst en rond de diepvriezer wint een koude plas steeds meer terrein... Je beseft: de moderne mens is hopeloos afhankelijk van elektriciteit! Om dit elektriciteitsnetwerk te onderhouden staan er dag en nacht techniekers paraat. Electriciens zijn ware tovenaars die ervoor zorgen dat je met een simpele druk op een knop in de juiste hoeveelheid licht, koude en warmte verkrijgt. Zo verlichten ze ons leven enorm, iedere dag opnieuw.

Op rolletjes

In deze geglobaliseerde wereld kunnen we ons evenmin nog een bestaan zonder mobiliteit indenken. Ook op dit gebied danken we alles aan techniekers. Ingenieurs, luchtvaartmechanici en tram-, bus en autotechniekers verbreden letterlijk onze horizonten. Zonder hen zou een groot aantal pendelaars niet op het werk raken en krijgt de economie zware klappen. De rekken in de supermarkten raken bovendien niet gevuld en je snoepreisje naar het zuiden mag je al helemaal op je buik schrijven. Tenzij je natuurlijk vier maanden loopbaanonderbreking versiert en het er per huifkar, bakfiets of ezel op waagt.

Vlot en veilig

Het is ook niet eender hoe onze wegen erbij liggen. Op gehavende autostrades verworden auto’s tot moordmachines en hetzelfde gebeurt met vliegtuigen indien start- en landingsbanen niet perfect geplaveid zijn. Hier springen gelukkig wegenwerkers in de bres. Ze zwoegen dag in dag uit om ons veilig en vlot op onze bestemming te brengen.

Hygiëne in een handomdraai

En dan zijn er natuurlijk de helden en heldinnen van de waterzuivering, die onder meer instaan voor het elektrisch en mechanisch onderhoud van zuiveringsinstallaties. Dankzij de inspanningen van waterzuivering operators is er niet meer dan een simpele polsbeweging nodig om water van topkwaliteit rijkelijk te laten stromen. Niet alleen handig om de dorst te lessen zonder ziek te worden, we baden er ook nog eens in, maken er onze woning mee schoon en spoelen er zelfs onze toilet mee door.

99% comfort

Vloek jij ook wel eens wanneer je internet of computer niet naar behoren (i.e. supersnel) werkt? De 99 keer dat alles wel vlot gaat, sta je er waarschijnlijk niet bij stil dat dit komt door het genie van een groot team nettechniekers. Doen zij hun job niet naar behoren, katapulteren ze je terug naar de tijd toen de dieren nog spraken en je nog moest stoppen om de weg te vragen aan een voorbijganger, een boek moest openslaan om je te informeren of naar een telefooncel kon hollen als je date niet op het afgesproken tijdstip kwam opdagen.

Luxe zonder zweten

Wanneer we getrakteerd worden op zomerweer, verwachten we daar als verwende westerlingen meteen een frisse pint of verkwikkend ijsje bij, terwijl de temperatuur op kantoor dan weer zeker niet té tropisch mag zijn. Deze geneugten zouden heel wat minder evident zijn als er geen koeltechniekers op onze planeet rondliepen. Deze experts kennen alles van koelsystemen. Ze depanneren vriezers en koelkasten en onderhouden de airconditioning, zodat we altijd en overal zonder moeite het hoofd koel kunnen houden.

