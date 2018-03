Waarom de bedrijfswagen afschaffen de file niet noodzakelijk oplost Hermien Vanoost

23 maart 2018

06u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Nergens in Europa delen werkgevers zo makkelijk en zo massaal bedrijfswagens uit als in België. Logisch dus dat we voor de oorzaak van onze files al snel naar de bedrijfswagens kijken. Maar is dat ook terecht? Is het de schuld van de bedrijfswagens dat we al bumperend naar het werk rijden?

De kogel is door de kerk. Nu dus ook de Kamer de cash for car-regeling heeft goedgekeurd, is het een kwestie van weken voor werknemers hun bedrijfswagen zullen kunnen ruilen voor extra loon. Met de komst van de mobiliteitsvergoeding heeft de regering zo een eerste stap gezet om het aantal personenwagens op onze wegen terug te dringen. Een héél voorzichtige weliswaar. De FOD Financiën schat dat er door de maatregel slechts 3 tot 9 procent van de bedrijfswagens zullen verdwijnen, wat neerkomt op 15.000 à 50.000 voertuigen. Als je weet dat er ruim zeven miljoen voertuigen in ons land ingeschreven staan en er elk jaar zo’n 100.000 extra bijkomen, is het verwachte effect dus gering.

“Er zullen inderdaad drastischere keuzes nodig zijn om de wegen filevrij te maken”, evalueert Vincent Meerschaert van mobiliteitsadviesbureau Traject. “De focus zal ook breder moeten zijn dan alleen de bedrijfswagen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zijn die niet de bron van alle kwaad. De files zijn er omdat we met zijn allen te veel de wagen gebruiken, zowel mensen mét als mensen zonder bedrijfswagen.” Economieprofessor Bruno De Borger (Universiteit Antwerpen) volgt die redenering in grote lijnen: “De bedrijfswagens afschaffen zal niet volstaan om de files op te lossen. Veel werknemers zullen in dat geval gewoon in een eigen wagen stappen.”

400.000 salariswagens

Toch is dat volgens beiden geen reden om het beleid rond bedrijfswagen blauwblauw te laten. “Het blijft absurd dat een werkgever een wagen met tankkaart betaalt als een werknemer die voor zijn werk niet nodig heeft”, vindt Meerschaert. “In België rijden er naar schatting 400.000 van die ‘salariswagens’ rond en elk jaar komen er ongeveer 5 procent bij. Voor al die chauffeurs is mobiliteit erg goedkoop. Ze betalen maandelijks belastingen op een forfaitair voordeel van alle aard en kunnen daarna zo goed als kosteloos rondrijden. Een kilometer meer of minder maakt hen niets uit, want ze voelen het niet in hun portemonnee.”

Dat laatste wordt bevestigd in de cijfers. Een recente studie van vacature.com (in samenwerking met hr-dienstverlener SD Worx en iVox) laat zien dat werknemers met een bedrijfswagen aanzienlijk meer kilometers afleggen dan werknemers zonder bedrijfswagen. In de eerste groep kwam bijna 80 procent van de werknemers uit op meer dan 20.000 kilometer per jaar, in de tweede groep was dat 36 procent. Wie een bedrijfswagen heeft, woont bovendien vaker verder van het werk dan wie er geen heeft.

Verder blijkt uit het onderzoek dat bedrijfswagens vaker in de file staan dan andere wagens. 68 procent van de werknemers met een bedrijfswagen zegt minstens enkele keren per week in de file te staan. Bij de werknemers zonder bedrijfswagen is dat 47 procent. “Het aantal bedrijfswagens mag dan wel beperkt zijn, we weten dat ze vooral tijdens de spits én op de drukste plaatsen in ons land rijden”, analyseert De Borger. “Als je met andere woorden hun aantal met een paar procenten naar beneden krijgt, zal je ook de verkeersdrukte doen dalen. Het loont dus zeker de moeite om aan het beleid rond bedrijfswagens te sleutelen.”

Het zijn trouwens niet alleen de experts die tot die conclusie komen. In onze studie geven 330 van de 500 bevraagde werkgevers (67,8 procent) toe dat er gewoon te veel bedrijfswagens rondrijden om goed te zijn.

Dat lijkt een ietwat vreemde vaststelling, tenslotte zijn het de werkgevers zelf toch die beslissen om de bedrijfswagen aan te bieden? “Ja en nee”, antwoordt Vincent Meerschaert. “Ik ken verschillende werkgevers die graag zouden stoppen met bedrijfswagens geven, maar die dat niet kunnen omdat ze dan geen geschikte kandidaten meer vinden. Ze voelen zich verplicht omdat de concurrenten het doen. Zeker bij de grote bedrijven speelt dat mee.” Een redenering die steek lijkt te houden. Uit de enquête blijkt immers ook dat bijna zeven op de tien werknemers hun job niet hadden aangenomen als er geen bedrijfswagen in het loonpakket zat. En ook veelzeggend: slechts 6 procent had liever extra loon of andere voordelen in plaats van een bedrijfswagen gekregen.

Voer de gratis tankkaart af

Rest dan vooral de vraag hoe de regering het beleid rond bedrijfswagens best gaat bijsturen. Als afschaffen te verregaand is en cash for car te beperkt, hoe moet het dan wél? Nicole Van Doninck, manager van het expertisecentrum Smart Mobility (Antwerp Management School): “Ik hoop eerst en vooral dat er snel een wetgevend kader voor een écht mobiliteitsbudget komt. Daarmee kunnen werknemers de mobiliteitsoplossingen van hun voorkeur financieren. Ze krijgen dus meer flexibiliteit. De bedrijfswagen zal dan nog altijd populair zijn, maar werknemers zullen wel de keuze hebben om al naargelang hun behoeften op alternatieve vervoersmiddelen over te stappen. Bovendien vereenvoudigt dit de administratie bij de werkgever en kan die sturend werken door het gebruik van duurzame middelen te belonen.”

Verder ziet ze graag het onbeperkte gebruik van de tankkaart teruggeschroefd worden. “Zo’n persoonlijke tankkaart zet werknemers aan om ook voor kleine verplaatsingen in de wagen te stappen. Als ze een tankbeurt uit eigen zak moeten betalen – wat toch algauw 70 à 80 euro is – zullen ze meer nadenken voor ze een ritje maken.” Ook voor Vincent Meerschaert ligt daar de sleutel. “Alles bij elkaar vind ik de tankkaart een groter probleem dan de bedrijfswagen. Het is de combinatie bedrijfswagen en tankkaart die maakt dat werknemers geen enkele drempel ervaren om in de wagen te stappen. Het verklaart ook deels waarom werknemers niet verhuizen wanneer ze een job aan de andere kant van het land aanvaarden. De werkgever betaalt toch. Stel je voor dat werknemers zelf voor die kosten zouden moeten opdraaien en elke maand 500 euro netto zouden moeten ophoesten. Zouden ze dan geen andere keuzes maken, denk je?”

