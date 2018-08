Vooral homomannen en transgenders lopen risico om benadeeld te worden in hun carrière Kristina Rybouchkina

31 augustus 2018

11u30

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Als het over de rechten van lhbt's (lesbiennes, homo’s, biseksuelen of transgenders) gaat, mag België zich vast en zeker een vooruitstrevend land noemen. Maar dat neemt niet weg dat er ook in ons land helaas Als het over de rechten van lhbt's (lesbiennes, homo’s, biseksuelen of transgenders) gaat, mag België zich vast en zeker een vooruitstrevend land noemen. Maar dat neemt niet weg dat er ook in ons land helaas nog vaak sprake is van discriminatie , pesterijen tot zelfs geweld op grond van geaardheid of genderidentiteit, zowel in privésituaties als op het werk.

Studies tonen aan dat vooral homomannen en transgenders het risico lopen om benadeeld te worden in de loop van hun carrière. UGent-arbeidseconoom Stijn Baert: “Wij vroegen aan een groep testpersonen of zij een man zouden aanwerven op wiens cv staat dat hij gehuwd is met iemand van hetzelfde geslacht. Het antwoord bleek samen te hangen met de persoonlijkheid van de respondent: testpersonen die niet graag risico’s nemen, waren 31 procent minder geneigd om een homo aan te werven. Niet omdat zij een probleem hadden met de seksuele oriëntatie van de fictieve sollicitant, maar omdat ze bang waren dat collega’s of klanten misschien liever niet met een homoseksueel zouden samenwerken.”

Soortgelijke resultaten kwamen naar boven bij een onderzoek rond transvrouwen. “Werkgevers zeggen dat ze zelf niets tegen transgenders hebben, maar ze zijn bang dat anderen minder graag met een transvrouw willen samenwerken”, legt Stijn Baert uit. “Bovendien kleeft op transgenders nog steeds het stigma van een lagere gezondheid en daardoor lagere productiviteit.”.

Is het dan beter om als lhbt te zwijgen over je identiteit? Volgens sociologe Mieke Van Houtte van UGent, die onderzoek voert naar seksuele minderheden, is dat niet het geval. “Je hoeft natuurlijk niet per se over je geaardheid te beginnen tijdens je sollicitatie, maar het is wel belangrijk dat je jezelf kan zijn in je werkomgeving. Holebi’s die het gevoel hebben dat ze zich moeten verstoppen ervaren veel meer stress en hebben meer kans op een depressie, tot zelfs suïcide. Bepaalde domeinen, zoals de sociale sector, staan erom gekend dat ze erg holebivriendelijk zijn. Lhbt's in de bouw, in commerciële functies en in het onderwijs komen daarentegen vaker voor uitdagingen te staan. Uit onderzoek blijkt dat de verwachting om aanvaard te worden op de werkvloer vaak een rol speelt in de loopbaan van minderheden. Zeker wie al tijdens zijn of haar schoolcarrière kreeg af te rekenen met pesterijen, is vaker geneigd om voor een ‘veilige’ werkomgeving te kiezen of de stap te zetten naar een eigen onderneming, om zo discriminatie op de werkvloer te ontlopen. Dat kan echter niet de bedoeling zijn.”

‘Positieve’ discriminatie

Nog een opmerkelijk gegeven dat naar voor komt uit onderzoek van professor Baert, is dat lesbische vrouwen in Vlaanderen vaak een streepje voor hebben op carrièrevlak. Jonge lesbiennes zouden maar liefst 25 procent meer kans hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek na een schriftelijke sollicitatie dan heterovrouwen, onder meer omdat werkgevers zich minder zorgen maken over de invloed van kinderen.

“Lesbiennes komen bovendien vaker in leidinggevende posities terecht dan heterovrouwen, deels door het vooroordeel dat zij meer masculine eigenschappen zouden hebben en dus meer geschikt zouden zijn voor het leiderschap”, weet Mieke Van Houtte. “Bij homomannen zie je het omgekeerde. Hen worden vanuit het gendernormatieve denken eerder vrouwelijke eigenschappen toegeschreven, wat uitmondt in het zogenaamde roze plafond.”

We mogen dus besluiten dat er ondanks heel wat positieve verhalen nog steeds ruimte is voor verbetering. “Ik kan bedrijven alleen maar aanmoedigen om gender- of lhbt-discriminatie bespreekbaar te maken”, adviseert de sociologe. “Gebeurt er een incident, grijp dan op een zichtbare manier in, zodat het voor alle werknemers duidelijk wordt dat zoiets niet wordt getolereerd. Ten gepaste tijde een regenboogvlag uithangen geeft ook een duidelijk signaal.” Laat de parade van volgend jaar dus maar komen.

