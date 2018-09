Voor de eerste keer op sollicitatiegesprek? Laat je niet vangen aan deze beginnersfouten Matthias Van Milders

Heb je je eerste uitnodiging voor een sollicitatiegesprek beet? Spannend! Matthieu Vandenbussche, teamleader en senior consultant van rekruteringsbureau Hays, vertelt je waar je als beginneling op moet letten.

1. Klink niet overdreven ambitieus

“Pas afgestudeerden willen vandaag vaak heel snel doorgroeien en een belangrijke functie krijgen. Veel bedrijven zoeken jonge ambitieuze kandidaten, maar overdrijf niet. Als je te snel de carrièreladder op wil, denken bedrijven dat je na zes maanden weer kwijt zijn.”

2. Je Facebook- en Instagraminstellingen staan niet privé

“Hoewel ze er officieel geen zaken mee hebben, checken veel bedrijven natuurlijk wel de accounts van kandidaten. Stel je privacyinstellingen dus zo in dat alleen je vrienden bijvoorbeeld foto’s van wilde feestjes kunnen zien. Natuurlijk gaan de meeste bedrijven je niet afschrijven omdat ze zien dat je je af en toe ook eens durft te amuseren, maar besef dat alles wat er van jou online te vinden is, wel een rol kan spelen bij een finale beslissing.”

3. Je weigert sommige gesprekken

“Ben je uitgenodigd voor een gesprek voor een job die je niet erg interesseert? Ga dan toch in op de uitnodiging. Sollicitatiegesprekken zijn ook een leerproces: hoe meer je er doet, hoe beter je erin wordt. Bovendien starten veel kandidaten in een andere functie dan degene waarvoor ze solliciteerden. Soms lijkt een jobomschrijving op papier niet interessant, maar ontdek je in het gesprek dat de job zelf echt wel boeiend is.”

4. Je bent niet voorbereid

“Dit lijkt heel logisch, maar al te vaak maken pas afgestudeerde kandidaten weinig tot geen voorbereiding voor een gesprek. Een slechte voorbereiding is meestal de hoofdreden waarom een sollicitatie op een sisser uitdraait. Je moet exact weten wat het bedrijf doet en wat jouw rol wordt. Check ook de praktische dingen, zoals parkeergelegenheid in de buurt.”

5. Je oogt nerveus

“Let op je lichaamstaal en aanvaard altijd een glas water. Dat laatste is een simpel truukje om meteen aan te tonen dat je op je gemak bent en dat je tijd neemt voor een goed gesprek. Wanneer ik zelf naar klanten ga, zal ik ook altijd een glas water of een kop koffie aanvaarden.”

6. Je weet niet wat je wil

“Krijg je de vraag of je nog elders in de running bent, vermeld dan enkel gelijkaardige functies en sectoren. Je bent niet verplicht om alles prijs te geven. Als je tien verschillende jobs in uiteenlopende sectoren opsomt, wek je niet zozeer de indruk fel gegeerd te zijn, maar wel dat je het allemaal niet goed weet.”

7. Je vergeet het over de job zelf te hebben

“Soms tonen kandidaten in een gesprek vooral interesse in het bedrijf en minder in de jobinhoud zelf. Affiniteit met het bedrijf is uiteraard een sterke troef, maar interesse in de job is dat ook. Zo horen bedrijven in de cosmeticasector vaak: 'Ik ben fan van jullie producten, ik wil voor jullie werken'. Maar een bedrijf wil toch liever horen: 'Wat een jobomschrijving, dat zie ik me met veel enthousiasme doen’.”

