Vijf tips voor wie in 2019 een nieuwe job wil Loes Liemburg

08 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Is het een van jouw goede voornemens om dit jaar een nieuwe job te vinden? Maak er dan meteen werk van! En daarvoor hoef je echt niet ver te zoeken. We geven je alvast enkele tips die je direct kan toepassen.

1. Blijf bij je huidige werkgever

Misschien een vreemde tip om mee te starten, maar een nieuwe job willen is niet hetzelfde als je huidige werkgever vaarwel zeggen. Meer nog: steeds meer bedrijven zetten hard in op interne mobiliteit en moedigen hun werknemers aan om binnen het bedrijf van functie te veranderen. Hou de interne vacatures dus goed in de gaten of ga eens een babbel doen bij de hr-dienst. Heb je nu bijvoorbeeld een salesfunctie? Dan is een verhuis naar de marketingafdeling misschien wel iets voor jou.

2. Profileer je met een goed cv

Denk goed na over wat je wil en wat je kan, en giet dat vervolgens in een ijzersterk cv. Je kan onze cv-gids gratis downloaden om te leren hoe je dat het beste doet. Zorg voor een helder en overtuigend overzicht van je werkervaring en opleidingen. Heel belangrijk: maak je cv op maat van de vacature waarvoor je solliciteert en zet ook in op een stevige motivatiebrief.

3. Volg loopbaanbegeleiding

Heb je het gevoel dat je iets helemaal anders wil, maar weet je niet goed wat? Overweeg dan eens om loopbaanbegeleiding te volgen. Met hulp van een persoonlijke begeleider kom je meer te weten over jouw competenties en mogelijkheden. Misschien ontdek je wel dat je de ICT beter verruilt voor het onderwijs. Of omgekeerd. Door te betalen met loopbaancheques compenseert de overheid trouwens een groot deel van de kostprijs.

4. Terug naar de schoolbanken

Liggen je ambities een eindje buiten je comfortzone? Dan is bijscholing een goed idee. Ben je een verpleegkundige die graag grafisch ontwerper wil worden, dan zul je je volledig moeten omscholen. Aan een nieuwe opleiding beginnen kost natuurlijk tijd, geld en energie. Denk op voorhand goed na of je wel de ruimte hebt om dat tot een goed einde te brengen.

5. Word zelfstandige in bijberoep

Helemaal je eigen plan trekken, dat kan met een eigen zaak. Maar niet iedereen durft dat direct aan. De vrijheid van een bestaan als zelfstandige trekt aan, maar schrikt ook af door de onzekerheid die het met zich mee brengt. Ga je wel genoeg opdrachtgevers vinden? Welke tarieven moet je hanteren? Wat met je belastingen en btw en sociale bijdrage? Gelukkig hoef je niet meteen in het diepe te springen: je kunt ook deeltijds blijven werken en daarnaast zelfstandige in bijberoep worden. Je betaalt dan weinig sociale lasten als zelfstandige, je behoudt je rechten als loontrekkende én kunt je horizon verbreden. Je leert dan ook gaandeweg of je wel geschikt bent voor het zelfstandigenbestaan.

Bron: vacature.com.