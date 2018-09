Vijf tips om niet harder, maar vooral slimmer te werken Heleen De Bisschop

14 september 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Straf: volgens een Brits onderzoek* zijn mensen met kantoorjobs amper drie uur per dag écht productief. Een onderzoek van Stanford University zegt dan weer dat je veel productiever werkt als je thuis alleen werkt.

Voor je je schuldig begint te voelen dat je zelf ook wel wat veel zit te babbelen met je collega's, of op Facebook neust of stiekem Netflix kijkt tijdens de werkuren: productief werken betekent vooral dat je je werk slim moet aanpakken. Met deze tips zetten we je op weg.

1. Plan

Een goede organisatie zal je productiviteit ten goede komen. Plan je taken in op specifieke tijdstippen of dagen. Voor veel mensen is het bijvoorbeeld nuttig om de lastigste taak van de dag als eerste aan te pakken. Maar als jij ’s ochtends wat moeilijk op gang geraakt, zal dat voor jou niet werken. Routinetaken die je zonder al te veel nadenken kan uitvoeren, doe je best op momenten waarop je energiepeil laag staat, wat voor veel werknemers rond 15 of 16 uur is. Is het een uitzonderlijk drukke periode op het werk? Hou dan een to-do-lijstje bij, zij het op papier of digitaal, en bij voorkeur eentje waarbij je kan 'afstrepen'. Dat geeft niet alleen voldoening, je maakt ook minder kans om dingen te vergeten en ergernis van je collega’s of leidinggevende op te wekken.

2. Blijf gemotiveerd

Nog belangrijker dan een planning, is je eigen motivatie. Je moet er zelf honderd procent voor willen gaan, want de wil om te slagen is essentieel. Wat je daarbij kan helpen, is alles van de eerste keer goed doen. Als je teveel taken hebt en je er te snel vanaf wil maken, loopt dat zeker fout af. Bovendien zullen je collega’s, klant of baas niet tevreden zijn met je haastige werk.

Lees ook: Waar ligt de grens tussen hard werken en té hard werken?

3. Ontspan

Je brein is een spier, die net zoals alle andere spieren in je lichaam op tijd rust nodig heeft. Uit een studie die gepubliceerd werd in Hays Journal blijkt dat veel werknemers schrik hebben om lui over te komen. Daarom komen ze ziek naar het werk of lunchen ze aan hun bureau. Toch komt het net je productiviteit ten goede als je je hersenen wat rust gunt. Zo zou je twintig procent productiever zijn als je de tijd neemt om te lunchen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Probeer daarnaast vijfentwintig à dertig minuten onafgebroken aan een taak te werken en daarna vijf minuten pauze te nemen. Om de twee uur neem je best een langere pauze van vijftien tot dertig minuten.

4. Daag jezelf uit

Wanneer je een taak regelmatig uitvoert en dat bijna blindelings doet, wordt het een routine. Het lijkt misschien handig, maar die routineuze taken maken je op termijn minder productief. Om scherp te blijven, moet je op regelmatig uitdagingen hebben. Breid je takenpakket uit of volg een opleiding. Zo blijf je alert, gemotiveerd en productief!

5. Drink voldoende water

Het lijkt een vreemde tip, maar toch. Water is goed voor allerlei zaken, ook voor productiviteit. Want een vochttekort zorgt voor vijfentwintig procent minder concentratie. Wie een dipje heeft, grijpt al snel naar koffie of cola, maar die drankjes drogen je net uit, wat dan weer resulteert in die dip. Veel water, liefst anderhalve tot twee liter per dag, doet wonderen.

* Onderzoek van Vouchercloud bij ca. 2.000 Britse kantoorbedienden (2018).

