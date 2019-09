Vijf tips om je goed te voelen op het werk Charlotte Fouquet

23 september 2019

07u30

Bron: vacature.com 0 Werkplek Je slecht voelen op het werk kan tal van oorzaken hebben: je hebt te veel werk, je bent steeds afgeleid, bijvoorbeeld door collega’s of e-mails of inkomende telefoons. Hieronder vind je 5 tips om zelf jouw werksituatie al wat te verbeteren.

1. De basis: zorg dat je op de juiste plaats zit

Veel mensen ervaren stress omdat ze niet achter de visie en de waarden staan van de organisatie waarin ze werken, of omdat ze een job doen die niet past bij hun competenties. Zorg er dus voor dat je job en werkgever bij je passen. Zorg ook voor verbondenheid met collega’s door buiten het werk eens iets samen te doen. Dat maakt heel wat zaken, zoals stress, beter bespreekbaar.

Tip: Lees onze praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’.

2. Te veel werk? Zo sla je alarm

Ervaar je een te zware workload, ga dan eerst bij jezelf te rade.

Tom Dijckmans, arbeidspsycholoog: “Mensen die stress ervaren, kunnen vaak de hoofd- en bijzaken niet meer van elkaar onderscheiden. Analyseer dus wat voor jou de prioriteiten zijn en ga ermee naar je leidinggevende. Is er hieromtrent een akkoord, dan kan je je richten op de prioritaire taken, en andere taken even uitstellen.” Als er echt te veel prioriteiten zijn, dan moet de leidinggevende in actie schieten. Negeren is geen optie, aangezien medewerkers dan voor langere tijd kunnen uitvallen.

3. Overtuig je baas van flexibel werken

Als je in een kantoorjob werkt, ga dan voor jezelf na of flexibel werken – flexibele uren of thuiswerk – voor jou wel geschikt is. Kan je thuis geconcentreerd en gedisciplineerd werken? Kan je omgaan met een gebrek aan routine? Zo ja, dan zijn er twee belangrijke tips om je leidinggevende te overtuigen.

Tom Dijckmans: “Ten eerste, engageer je om bepaalde resultaten te behalen, eerder dan een bepaald aantal werkuren te beloven. Ten tweede, benadruk dat je bereikbaar blijft, ook al werk je thuis of op andere uren, en maak daar duidelijke afspraken over.”

4. Wees geen slaaf van je e-mails

Als je job het toelaat, kan je slechts enkele communicatiemomenten per dag inplannen. De rest van de tijd focus je op de prioriteiten van die dag.

Tom Dijckmans: “Is de behandeltijd van een e-mail maximaal twee minuten, dan antwoord je meteen. Zo niet, dan plan je het behandelen van de e-mail in. Laat ze in ieder geval niet gewoon in je inbox staan. Belangrijk is ook om de notificaties van je inbox uit te zetten als je aan een taak bezig bent, ook op je smartphone.”

Maak afspraken met je collega’s en leidinggevende over het behandelen van e-mails. Maak bijvoorbeeld over wel of niet ‘s avonds of in het weekend mailen en bellen goede afspraken.

5. Wees je eigen barometer

Vaak beseffen mensen veel te laat wat stress met hen doet.

Tom Dijckmans: ‘Hou jezelf en je energieniveau dus goed in het oog, en grijp in bij de eerste signalen van stress, zoals prikkelbaarheid en slapeloosheid. Zo kan je erger voorkomen.”

Tip: In ons e-book rond burn-out, dat we opstelden in samenwerking met Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en directeur onderzoek IDEWE, leggen we uit aan de hand van welke symptomen je kan concluderen dat je een burn-out hebt, en wat je vervolgens het beste doet. Je kan het hier gratis downloaden.

