Vijf tips om je cv te laten knallen

06 november 2018

Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Dat geldt in het dagelijks leven, maar ook wanneer je solliciteert. De gemiddelde recruiter weet namelijk al na één korte blik op je cv of hij je wil uitnodigen voor een gesprek of niet! Wil je zeker zijn van een positieve reactie? In de onderstaande video geven we je al enkele bruikbare richtlijnen bij de opmaak van een cv. Wie zich van a tot z wil laten coachen, kan ook ons gratis e-book downloaden

Schrijf een cv op maat

Elke vacature is verschillend. Neem dus zeker de tijd om je curriculum vitae aan te passen aan de functie waarvoor je solliciteert. Dat kan door relevante werkervaring bij vorige werkgevers uitgebreider in de kijker te plaatsen, of door bijvoorbeeld de titel van je afstudeerproject toe te voegen als die inhoudelijk aansluit bij de job.

In de volgende video geeft arbeidsmarktexpert Katrin Van de Water (zaakvoerster Passion for Work) de meest essentiële tips bij het opmaken van een cv.

Zet concrete successen in de verf

Wil je bewijzen dat je altijd goed werk levert, vermeld dan een aantal concrete realisaties op je cv. Wat klinkt beter: 'Als social media manager was ik verantwoordelijk voor onze Facebookpagina' of 'Als social media manager vergrootte ik ons bereik op Facebook met 65%'? Juist, de tweede formulering.

Vermeld referenties

Om te tonen dat je echt sterk in je schoenen staat, kan je de contactgegevens toevoegen van klanten of leidinggevenden die positief waren over je werk. Vergeet wel niet om hen te verwittigen als je hen als referentie opgeeft. Dan vallen zij niet uit de lucht bij een telefoontje.

Leg gaten in je loopbaan uit

Heb je een tijd zonder werk gezeten? Dan is het geen slecht idee om kort te schetsen wat je in die periode hebt gedaan, zoals vrijwilligerswerk, een extra opleiding of zorgen voor je gezin. Wees wel eerlijk, anders kan je tijdens een sollicitatiegesprek snel door de mand vallen.

Beperk je tot de essentie

Het is verleidelijk om zo veel mogelijk ervaring en goede eigenschappen van jezelf op te sommen, maar tonen dat je de essentie duidelijk kan weergeven is al een troef op zich. Een cv van één tot maximaal twee A4 'tjes is dus lang genoeg. Zorg ook voor een duidelijke lay-out, zonder al te veel tierlantijntjes. Zo raakt je cv ook vlot door een automatische screening met gespecialiseerde software.

De voorgaande tips vatten de essentie van een goed cv schrijven samen. Wie (gratis!) nog een veel uitgebreidere coaching wil, kan hier onze gids ‘Zorg voor een cv met impact’ downloaden. Daarin loodst Katrin Van de Water je stap voor stap naar een parel van een cv.

