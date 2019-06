Vijf belangrijke vragen over jouw vakantiegeld Joni Horemans

24 juni 2019

08u30

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Met de zomer voor de deur vertrekken we massaal op vakantie. En dat doet de werkende Belg niet met lege handen. Bij wijze van bedankje voor bewezen diensten, krijgen we van onze baas een aardig zakcentje mee: het vakantiegeld. Maar hoe gaat dat nu weer juist in zijn werk?

1. Wie krijgt vakantiegeld?

Iedere Belgische werknemer bouwt vakantierechten op door uren te kloppen in het zogenaamde vakantiedienstjaar. Het jaar daarop, in sociaal jargon ‘het vakantiejaar’, pluk je daar de vruchten van in de vorm van vakantiedagen en vakantiegeld. Die zijn steeds in verhouding met de geleverde prestaties tijdens het vakantiedienstjaar. Werk je parttime, zal je dus ook maar de helft van de vakantiedagen krijgen van een collega die fulltime werkt, en ontvang je ook enkel voor die dagen vakantiegeld. Voor arbeiders en bedienden gelden andere regels op vlak van berekening en uitbetaling.

Tip: Wil je exact weten hoeveel je mag verwachten? Bereken het met onze vakantie calculator.

2. Hoeveel cash je?

Er bestaan twee soorten vakantiegeld. Het ‘enkel’ vakantiegeld, dat slaat op je gebruikelijke loon dat verder uitbetaald wordt wanneer je met verlof gaat, en het ‘dubbel’ vakantiegeld. Dit laatste is een extraatje bovenop je gebruikelijke loon, zogenaamd om de extra kosten die je vakantie meebrengt te dekken. Voor bedienden bedraagt dit 92% van het normale maandloon. Voor arbeiders komt het enkel en dubbel vakantiegeld samen neer op 15,38% van de bruto bezoldiging tijdens het vakantiedienstjaar. Dit wordt eventueel verder aangevuld met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen, bijvoorbeeld in geval van ziekte.

Tip: Krijg jij genoeg loon? Vergelijk het hier met andere profielen in de markt.

3. Wanneer mag je jouw geld verwachten?

Bedienden krijgen hun enkel vakantiegeld uitbetaald wanneer ze wettelijke vakantiedagen opnemen. Neem je in juni bijvoorbeeld vijf dagen op, krijg je met je eerstvolgende salaris voor deze vijf dagen loon alsof je gewoon aan het werk was. Het dubbel vakantiegeld ontvangen bedienden wanneer ze hun hoofdvakantie opnemen. Veel werkgevers kiezen er echter voor het op één moment uit te keren aan alle werknemers tegelijk. Meestal gebeurt dit dan in mei of juni.

Arbeiders ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer tussen 2 mei en 30 juni.

4. Waar moet je aankloppen?

Bedienden krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door hun werkgever. Het vakantiegeld van arbeiders wordt uitgekeerd door de Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie (RJV) of door een vakantiekas.

5. Wat bij ontslag?

Bedienden die hun werkgever verlaten, hebben recht op ‘vervroegd vakantiegeld’. Je werkgever dient dan bij je uitdiensttreding het enkel en dubbel vakantiegeld voor je resterende vakantiedagen in één keer uit te betalen. Vertrek je bijvoorbeeld in februari en nam je nog geen vakantie op, krijg je het vakantiegeld voor alle dagen waar je dat jaar recht op hebt in één keer uitbetaald bij je afscheid. Let wel dat je in dit geval niets meer zal ontvangen wanneer je datzelfde jaar bij een nieuwe werkgever je wettelijke vakantiedagen opneemt. Een andere optie is dat je nieuwe werkgever het enkel vakantiegeld dat je voormalige baas reeds uitbetaalde van je eerste loon afhoudt. Je zal dan niet veel salaris zien, maar kan op die manier wel betaald je resterende verlofdagen opnemen. Omdat arbeiders hun vakantiegeld niet ontvangen via hun werkgever maar via de RJV, kennen ze dit probleem niet. De dienst berekent en betaalt het vakantiegeld op basis van je prestaties bij alle werkgevers tijdens het vakantiedienstjaar.

Tip: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Met onze handige vakantiegeld calculator bereken je het in een handomdraai.

Bron: vacature.com.