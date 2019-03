Gesponsorde inhoud Via de Escape Train maak je kennis met de job van treinbestuurder NMBS treinbestuurder

06 maart 2019

12u00 0

Wil je graag veel vrijheid en verantwoordelijkheid? Dan is een job als treinbestuurder misschien wel iets voor jou. Kom het snel te weten door deel te nemen aan de Escape Train en raadsels op te lossen om steeds een stapje dichter bij de stuurpost te komen. Arash is ervaren in het vak en geeft je enkele goede redenen om je in te schrijven.

Onlangs de IC-trein naar Amsterdam genomen? Dan is de kans groot dat Arash (49) je treinbestuurder was. Sinds januari spoort de sympathieke Schotenaar meerdere keren per week tussen de hoofdsteden van België en Nederland. Daarmee heeft zijn carrière bij NMBS een nieuwe wending genomen. Zelfs na achttien jaar blijft hij bij de spoorwegen NMBS nieuwe uitdagingen vinden.

“Zonder twijfel is dat een van de belangrijkste redenen waarom ik dit werk zo graag doe”, vertelt Arash. “Als treinbestuurder kun je je eindeloos blijven ontwikkelen. Je kunt blijvend nieuwe lijnen of treinmaterieel verkennen. Na een poos kun je er zelfs voor kiezen om instructeur te worden en nieuwe collega’s op te leiden.”

Een interessant salarispakket in een bedrijf dat volop in beweging is

• Starten aan de opleiding? Je ontvangt meteen het loon van een treinbestuurder (stijgt naar gemiddeld 2.200 euro netto/maand)

• Extralegale voordelen: onder andere gratis met de trein reizen in Benelux

• Eigen tablet en smartphone: optimale communicatie verzekerd!

Benieuwd geworden?

Kan jij de code kraken en zo de sleutel van de stuurpost bemachtigen? Je lost raadsels en puzzels op die je steeds een stapje dichter bij de stuurpost brengen. Na het bezoek aan de stuurpost maak je kennis met treinbestuurders van NMBS, kan je een ritje doen op de treinsimulator én kan je zelfs al online solliciteren.

Schrijf je in voor de Escape Train op 6 april in Antwerpen-Centraal en maak kennis met de job van treinbestuurder.

Ben je nu al overtuigd? Solliciteer dan via de jobsite.