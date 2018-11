Gesponsorde inhoud Verzot op techniek? Bij deze 6 bedrijven leef je je helemaal uit Dit zijn de beste werkgevers voor technische virtuozen vacature.com productie en techniek

24 november 2018

12u00

Bron: vacature.com 0

Spreek jij de taal van machines, zie je elke technische storing als een uitdaging en heb je zin om elke dag bij te leren over de wondere wereld van elektriciteit en mechanica? Dan ben jij de technieker waar alle werkgevers van dromen. Maar heb jij het bedrijf van jóúw dromen al gevonden? Neen? Check zeker onderstaande vacatures.

Duvel

Lijkt het je wat om aan de slag te gaan bij je favoriete brouwer? Grijp je kans, want Duvel Moortgat zoekt versterking. Je duikt in de wereld van Duvel, La Chouffe, Liefmans en De Koninck, je sleutelt aan de machines die de bieren op de wereld zetten en je leidt het productieproces in goede banen. Zo zorg jij er samen met 1.400 collega’s voor dat bierliefhebbers niet op hun dorst blijven zitten.

Een overzicht van de vacatures bij Duvel Moortgat vind je hier.

Milcobel

Als je houdt van afwisseling in je job, ben je bij Milcobel aan het juiste adres. Ondernemerschap, duurzaamheid en professionalisering staan bij de Belgische zuivelspecialist centraal. “Amper zes maanden nadat ik begon als operator op de kaasafdeling, kon ik al het volledige productieproces opvolgen”, vertelt Leroy With. “Later kreeg ik de kans om via verschillende opleidingen rond o.a. voedselveiligheid en elektriciteit door te groeien naar de positie van kaasmaker, lijnverantwoordelijke en technieker.”

Wil jij ook een job met talloze doorgroeimogelijkheden? Als starter, of als ervaren professional? Surf snel naar de jobsite.

Audi

Autofanaten, opgelet! Er is een new kid on the block bij Audi Brussels. De wagenfabrikant is in september gestart met de productie van de e-tron, de eerste volledig elektrische SUV van Audi. De fabriek in Vorst is de enige plek ter wereld waar de elektrische krachtpatser wordt gebouwd, dus de e-tron is een heus paradepaardje voor Brussel. Een vernieuwend, high-tech paradepaardje, waar de huidige medewerkers al meer dan 200.000 uur training over kregen. Het beste nieuws? Er is nog ruimte voor knappe technische koppen die hun steentje willen bijdragen aan het project. Bovendien start in januari ook de bouw van de e-tron sportback, wat nog meer technologische vernieuwing met zich meebrengt.

Vastberaden om mee te bouwen aan deze baanbrekende technologieën? Surf naar de jobsite voor meer info.

La Lorraine Bakery Group

De naam ‘La Lorraine Bakery Group’ doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar je hebt ongetwijfeld al gesmuld van haar creaties. De bakkerij levert namelijk dagelijks verse broden, sandwiches en patisserie aan heel wat supermarkten en winkels, zoals de eigen keten Panos. Om te garanderen dat de productie gesmeerd blijft lopen, werft de bakkerij gemotiveerde technische krachten aan. Jouw taak? Zorg dragen voor de hypermoderne productiesite met reusachtige ovens, stoomcabines en verpakkingslijnen, zodat heerlijke broodjes van de band blijven rollen.

Zin om het state-of-the-art machinepark van La Lorraine Bakery Group in beweging te houden? Bekijk hier de openstaande vacatures.

MIVB

Ben je geboeid door automechanica, maar zie je het grootser? Bij MIVB, de openbare vervoersmaatschappij van Brussel, mag je sleutelen aan bussen, trams en metro’s. En dat niet alleen! Na een doorgedreven opleiding kan je naargelang je specialisatie je stempel drukken op de ontwikkeling van nieuwe ingebouwde elektronica en industriële informatica, op de aankoop van moderne voertuigen, op het ontwerp van nieuwe spoortracés … Kortom: je maakt écht een verschil voor de Brusselse reiziger en voor de toekomst van onze hoofdstad.

Je leest alles over jouw mogelijkheden op de site van MIVB.

Verstraete In Mould Labels

Werken voor een specialist in labels, niet sexy? Je zou er nog van versteld staan hoe boeiend een technische job bij Verstraete IML is. Als technieker PLC-automatisatie ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van de hoogtechnologische machines die verpakkingen produceren. Maar je staat er niet alleen voor. Je kan steeds rekenen op de steun van een topteam, waar een opperbeste sfeer heerst. Er is aandacht voor persoonlijke groei, voor dynamiek en uitdagingen, maar ook voor fun en ontspanning. Wat wil je nog meer?

Bekijk de jobomschrijving voor ‘technieker PLC-automatisatie’ en de andere openstaande functies hier.