Verliefd op een collega? Zo ga je ermee om

Bron: vacature.com 1 vacature.com De lente wakkert hormonen aan en ook je op het eerste zicht weinig stimulerende werkplek is niet veilig voor plots opstekende verliefdheden. Vlinders buiten gaan vaak gepaard met vlinders in je buik. Bloeit er iets tussen jou en een collega, of ontspruiten er heimelijk gevoelens? Zo spring je ermee om.

Weet dat je vooral niet de enige bent die Cupido op de werkvloer treft. Volgens statistieken ontmoet maar liefst 1/3 zijn partner op het werk. 50% heeft bovendien al eens romantische gevoelens gekoesterd voor een collega of zijn of haar baas. Voel je dus zeker niet schuldig wanneer een verliefdheid je overvalt. Je gevoelens kan je nu eenmaal niet kiezen. Maar wat je ermee doet, daarover beslis je wél zelf.

Actie of geen actie

Verliefd worden op een collega is op zich niet erger dan verliefd worden op een vriend(in), en al helemaal niet vervelender dan vlinders voelen voor bijvoorbeeld een vriend(in) van je man/vrouw of dé vriend(in) van een vriend(in)/collega/zus/broer/nonkel/tante/... Zoals steeds hangt alles af van de omstandigheden. Zijn er partners in het spel? Bekleden jullie dezelfde hiërarchische positie? Zegt het arbeidscontract iets over relaties met collega’s? Denk goed na voor je in actie schiet. Besluit je geen risico’s te nemen, kun je ook heimelijk genieten van je gevoelens.

Extra productief

Zijn er geen bezwarende omstandigheden, staat niets je geluk in de weg. Een prille liefde kan de sfeer en verhoudingen in jullie team danig door elkaar schudden, maar als je het een beetje verstandig aanpakt is er geen reden waarom dit negatieve consequenties zou moeten hebben. Met wat geluk draait het zelfs voor iedereen goed uit. Als de liefde wederzijds is, heeft je baas alvast twee medewerkers voor wie maandag een hoogdag is. Wie verliefd is, zal extra zijn best doen om er goed uit te zien en goed te presteren, om zo indruk te maken op de ander.

Laat je werk er niet onder lijden

Het wordt pas lastig als de gevoelens niet wederzijds zijn én je daar niet sportief mee omspringt. Spreek met jezelf af je werk er in geen geval onder te laten lijden. Hoe het avontuur ook uitdraait, besef dat je in de eerste plaats op je werk bent om te werken. Houd het hoofd koel en concentreer je op je taken. Lukt dat niet naar behoren, vraag dan desnoods een overplaatsing aan of verhuis je werkplek zo ver mogelijk bij je (onbereikbare) liefde vandaan.

Veilig flirten doe je zo

In de huidige #metoo-tijden is het voor mannen niet altijd zonder risico open te zijn over hun gevoelens, en dat geldt in de eerste plaats op het werk. Een goed bedoelde opmerking of onhandige poging die droomcollega mee uit te vragen, kan verkeerd begrepen worden. Met de nodige pech krijg je zelfs onterecht het embleem van engerd opgespeld. Dit wil niet zeggen dat je je gevoelens moet opkroppen, maar ga bedachtzaam te werk. Aangezien je gemiddeld 40 uur per week in elkaars buurt vertoeft, heb je alvast de luxe niets te moeten overhaasten. Profiteer daar van om je vlam te observeren en let daarbij goed op de signalen. Heb je als vrouw een crush op een mannelijke collega? Laat hem dan duidelijk merken dat het ‘veilig’ is om je te benaderen. Zijn ogenschijnlijke desinteresse kan voortkomen uit de angst als onrespectvol bestempeld te worden.

En ze leefden nog lang en gelukkig?...

Meer nog dan wanneer je je vlam op neutraal terrein ontmoette, is ‘het gesprek’ belangrijk wanneer je een affaire begint met een collega. Stem jullie verwachtingen af en beslis samen of je jullie relatie al dan niet aan de grote klok hangt. Wat jullie ook beslissen, primordiaal is dat jullie erover kunnen praten en het respect voor elkaar niet verliezen. Zo niet, is de kans reëel dat je werkplek het toneel wordt voor een onbedoelde telenovela. Op kantoor is er doorgaans geen gebrek aan verveelde, op sensatie beluste toeschouwers die met roddels en achterklap problemen gemakkelijk uitvergroten, waardoor sprookjes eindigen in drama’s.

Indien je je evenwel behoedt voor boven vernoemde gevaren, kan een relatie met een collega erg positief uitdraaien. Uiteindelijk delen jullie al heel veel en kennen jullie elkaar reeds stukken beter dan het gemiddelde koppel, dat elkaar tijdens een onnatuurlijke serie dates moet beoordelen.

