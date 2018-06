Veel mist rond zoektocht nieuwe gouverneur Oost-Vlaanderen Open selectieprocedure brengt voorlopig nog niet meer transparantie Hermien Vanoost

16 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Jan Briers gaat in oktober met pensioen en dus moet de provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe gouverneur. Voor het eerst verloopt die zoektocht via een klassieke selectieprocedure en niet via afspraken tussen politieke partijen. Meer objectiviteit, daar kunnen we bij vacature.com alleen maar voor zijn. Al is het twijfelachtig of we dat ook echt zullen krijgen. Het kabinet van minister Homans blokte onze vragen over de selectieprocedure alvast vakkundig af.

Het leek een prima idee: om inzicht te krijgen in de manier waarop managementfuncties bij de overheid worden ingevuld, wilden we graag eens praten met de mensen die de zoektocht naar de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen in goede banen leiden. Hoe gaan ze te werk? Welke testen gebruiken ze? Waarop letten ze tijdens sollicitatiegesprekken? Vragen die allemaal niets met de kandidaten zelf te maken hebben – klopt, daar hebben wij inderdaad geen zaken mee – en toch mag/kan/wil er niemand antwoorden. Op het kabinet van Liesbeth Homans, als minister van Binnenlands Bestuur bevoegd voor de benoeming van de gouverneur, wimpelt de woordvoerder ons drie keer af met het argument: "De procedure loopt, we kunnen niks zeggen".

Geen commentaar

Het enige dat we na aandringen toch toegestuurd krijgen, is het uitgebreide selectiereglement. Daaruit leren we dat kandidaten tien jaar relevante beroepservaring moeten kunnen voorleggen, over een breed netwerk moeten beschikken en kaas moeten gegeten hebben van de besluitvormings- en begrotingsprocessen in een overheidscontext. Qua persoonsgebonden vaardigheden ligt de nadruk op samenwerkingsverbanden sluiten, draagvlak creëren, verantwoordelijkheid nemen, visie ontwikkelen en dienstverlening optimaliseren.

Verderop in het document staan ook de grote lijnen van de procedure zelf uitgelegd (zie onder). Volgens de informatie daar zou een extern selectiekantoor op dit moment met een potentieelinschatting van de kandidaten bezig zijn. Op de vraag of dat ook echt zo is, wat zo’n potentieelinschatting precies inhoudt en welk bureau ermee bezig is, gaf de woordvoerder – je raadt het al – geen commentaar. Alles bij elkaar blijft er rond de procedure dus veel mist hangen. Van echte transparantie is er geen sprake. Het is dan ook zeer de vraag of er écht een breuk met het verleden zal kunnen worden gemaakt.

Zo vindt Oost-Vlaanderen een nieuwe gouverneur

Maart-april: Eerste screening van de kandidaten op basis van het sollicitatieformulier

Mei: Verkennende gesprekken, uitgevoerd door een extern kantoor. Daarin wordt gepeild naar de motivatie voor de job, de ervaring van de kandidaat, zijn communicatievaardigheden en zijn inpasbaarheid binnen de overheidscontext.

Juni: Externe potentieelinschatting, wat bestaat uit een competentiegericht interview, persoonlijkheidsvragenlijst, rollenspel en een analyse- en presentatieoefening op basis van een case.

De namen van de geschikte kandidaten worden gebundeld en doorgegeven aan minister Homans. Samen met de andere leden van de Vlaamse regering selecteert zij de kandidaat die het meest aan het competentieprofiel voldoet. Hij of zij wordt vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement.

1 november: Huidig gouverneur Jan Briers gaat met pensioen en geeft de fakkel aan zijn opvolger door.

