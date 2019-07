Veel millennials kampen met burn-out, maar waarom? Psycholoog Thijs Launspach leert hoe je je wapent tegen stress Joni Horemans

Burn-outs komen het vaakst voor bij millennials volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In een onderzoek uit 2017 gaf maar liefst 20% van de werknemers tussen 25 en 35 jaar aan zich psychisch vermoeid te voelen door het werk. Thijs Launspach, psycholoog en auteur van onder meer Fokking druk en Het Millennial Manifest, ziet meerdere oorzaken én reikt oplossingen aan.

Thijs Launspach: “Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat millennials gemiddeld genomen meer stress ervaren. Ze groeiden op met digitale technologie, maar leerden nauwelijks hoe daar mee om te gaan en er op tijd de rem op te zetten. Daarnaast kennen ze veel keuzestress en zijn hun verwachtingen vaak onrealistisch hoog. Ze krijgen immers de vrijheid om hun dromen na te jagen en er leerden daarbij dat alles mogelijk is. Omdat ze individualistisch zijn opgegroeid vergelijken ze zich bovendien voortdurend met anderen, die het beter doen. Sociale media die doorgaans een vertekend positief beeld van anderen weergeven, verergeren het gevoel tekort te schieten. Wanneer hun enorme verwachtingen van het leven dan niet ingelost worden, is de teleurstelling eens zo groot. ‘Want je succes, en dus ook je falen, heb je toch volledig zelf in de hand?’

Langs de andere kant is deze groep vaak ook minder weerbaar. Veel millennials komen uit beschermde gezinnen en hebben minder ervaring met tegenslag. Al deze dingen maken dat ze minder geneigd zijn te luisteren naar de signalen van hun lichaam. Wanneer ze te maken krijgen met stress, zullen ze het niet gauw rustiger aandoen, maar gaan zich juist extra inzetten om tóch te kunnen slagen.”

Burn-out voorkomen? Let op deze 6 punten

1. “Een van de belangrijkste tools om een burn-out te voorkomen is dan ook het tijdig herkennen van stress. Stress doet met verschillende mensen verschillende dingen, dus moet je goed van jezelf weten wat de signalen zijn die jij krijgt als je het te druk hebt of gestresseerd raakt. Ikzelf raak dan bijvoorbeeld snel geïrriteerd, maar iemand anders krijgt slaapproblemen, hoofdpijn of spierpijn of zoekt ontspanning in drank en drugs,...”

2. “Als je deze signalen meteen herkent, kan je tijdig bijsturen en ontwikkelen de symptomen zich niet tot een burn-out. Dit bijsturen betekent vaak minder werken, maar ook andere activiteiten die je leven druk maken terugschroeven, zoals misschien je sociaal leven. We dansen vaak op de grens van wat we aankunnen en soms gaan we er over. Dan is hersteltijd nodig. Bedank je baas dan beter toch maar voor dat bijkomende project, of zeg een afspraak met je vrienden af. Mijn ervaring leert dat je omgeving dit niet per se negatief opvat. Soms reageren mensen zelfs opgelucht, omdat ze het eigenlijk zelf ook te druk hadden.”

3. “Uit onderzoek weten we dat hoeveel je mentaal aankunt samenhangt met hoe fit je op fysiek vlak bent. Wie investeert in zijn fysieke fitheid, zal dus beter kunnen omgaan met stress. Niet alleen sporten hoort hierbij, ook een goede nachtrust, gezond eten en het inlassen van momenten waarin je niets of zo weinig mogelijk doet zijn cruciaal.”

4. “Verder helpt het om de natuur in te gaan. Ook dit wordt gestaafd door de wetenschap: door contact met de natuur daalt het cortisol-niveau in het lichaam. Dit hormoon wordt net als adrenaline aangemaakt tijdens stresssituaties.”

5. “Je wapenen tegen een burn-out doe je ook door je schermtijd te beperken. Schakel pushberichten op je telefoon uit en zet hem zo nu en dan volledig af. Check ook niet voortdurend je e-mail. Plan beter enkele vaste momenten in tijdens de werkuren waarop je je mails behandelt.”

6. “Tenslotte zijn bepaalde ademhalingstechnieken goed om stress te genezen en te voorkomen. Het is belangrijk af en toe stil te staan en te observeren wat er in je hoofd en lichaam gebeurt. Je hoeft daarvoor geen uur op een mat te gaan zitten. Het kan zo simpel zijn als enkele minuten diep door je neus inademen en door je mond weer uit. Het laat je hartslag dalen, die vaak heel hoog is als je gestresseerd bent. Opnieuw blijkt uit onderzoek dat mensen die dagelijks enkele minuten mediteren minder last hebben van stress. Het is vrij gemakkelijk om jezelf via internet de basics van mindfullness aan te leren. Een app als headspace kan je hierin begeleiden.”

