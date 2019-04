Veel korte jobs op je cv: wat doe je daarmee? Matthias Van Milders

02 april 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Legde jij een parcours af met veel kortdurende jobs? Dan stel je jezelf misschien wel de vraag wat je daarmee doet Legde jij een parcours af met veel kortdurende jobs? Dan stel je jezelf misschien wel de vraag wat je daarmee doet op je cv en tijdens het sollicitatiegesprek . Wij geven je graag enkele vuistregels.

Pak je cv slim aan

In plaats van een lange lijst ex-jobs en -werkgevers op je cv te vermelden, kan je die gegevens ook groeperen. Cluster bijvoorbeeld alle jobs die je deed als verkoopmedewerker en schrijf daarbij voor welke bedrijven je die jobs deed en welke taken je had. Vermeld verder ook factoren die een logische verklaring geven voor het feit dat sommige jobs niet lang duurden (interim, freelance, besparingen).

Lieg nooit

Het is misschien verleidelijk om niet alle kortdurende jobs die je ooit deed te vermelden. Maar wat doe je dan met de gaten in je cv? Of met een rekruteerder die grondige research doet? Als je leugentje uitkomt, dan hang je. De waarheid verbloemen is trouwens niet beter. Ook daar kijkt een goede rekruteerder gewoon door.

Wees open en eerlijk

Deze vuistregel volgt uit de vorige. Zorg ervoor dat je een uitleg hebt voor het feit dat je veel jobs hebt gedaan. Denk na of je een positieve draai kan geven aan je parcours. Je hebt veel ervaringen opgedaan en kan je makkelijk aanpassen. Je bent zelfstandiger geworden of leerde uit je fouten. Het brede netwerk dat je opbouwde, kan je nieuwe werkgever van pas komen. Let op: open en eerlijk zijn betekent niet dat je zelf moet beginnen over het feit dat je veel kortdurende jobs hebt gedaan. Leg er zo weinig mogelijk nadruk op, de rekruteerder zal er zelf wel over beginnen.

Benoem externe factoren

Misschien lag het feit dat je veel kortdurende jobs deed niet alleen aan jezelf. Als schoolverlater is het bijvoorbeeld niet evident om meteen vast werk te vinden. Misschien deed jij enkele interimjobs en dat komt beter over dan dat je thuis zat te wachten op een vaste job. Het kan ook zijn dat van job moest veranderen omwille van besparingen. En uiteraard werk je als zelfstandige of freelancer vaak voor meerdere opdrachtgevers of werkgevers. Gooi alleszins niet met modder naar voormalige werkgevers, dat komt echt niet goed over.

Zet je troeven in de verf

Misschien is jouw grillig jobparcours niet je sterkste troef. Uiteraard zullen rekruteerders daar altijd naar kijken. Maar vergeet zeker niet ook jouw sterke punten in de schijnwerpers te zetten. Bouwde je heel wat ervaring op in vrijwilligerswerk? Heb je voormalige werkgevers die tevreden van je waren en als referentie willen dienen? Kan je uitpakken met talenkennis, eigenschappen of bepaalde kwalificaties die perfect passen bij de job?

Probeer niet moedeloos te worden

Krijg je voor de zoveelste keer te horen dat je wel heel veel jobs hebt gedaan? Dan bestaat de kans dat de moed je in de schoenen zinkt. Want veel kan je daar achteraf niet meer aan doen. Probeer positief te blijven, want een gefrustreerde kandidaat maakt ook geen goede indruk. Geef aan dat je op zoek bent naar een langere periode bij dezelfde werkgever. Er zijn gelukkig ook heel wat rekruteerders die verder kijken dan alleen je jobparcours.

