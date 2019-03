Veel geld verdienen begint bij je studiekeuze Matthias Van Milders

07 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je opleiding is een van de factoren die je loon bepalen. Wil je goed verdienen, begin dan alvast met de juiste studiekeuze. Dit moet je studeren voor de 10 best betaalde jobs van België.

1) Directeur van een grote onderneming

Gemiddeld brutoloon: 9.578 euro

Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar de overgrote meerderheid van de CEO’s heeft een masterdiploma op zak. Veel voorkomende afstudeerrichtingen zijn burgerlijk ingenieur, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur en rechten. Veel CEO’s behaalden daarbij nog een bijkomend diploma zoals een MBA.

Tip: Ontdek hier of jouw loon wel marktconform is

2) IT-manager

Gemiddeld brutoloon: 7.160 euro

Het diploma IT-management behaal je in aanvullende opleidingen als postgraduaat of master-na-master. Daarnaast bieden verschillende onderwijsinstellingen ook kortere, gerichte opleidingen aan. Die zijn gericht op professionals die een leidinggevende IT-functie ambiëren.

3) Manager in de zakelijke dienstverlening

Gemiddeld brutoloon: 6.953 euro

Economische richtingen zijn een prima voorbereiding op een job als manager. Maar volgde je een andere vooropleiding, dan kan je jouw skills en kennis bijspijkeren in een bijkomende opleiding. Denk daarbij aan de master in het management of aan een MBA.

4) Manager in de sales en marketing

Gemiddeld brutoloon: 6.439 euro

Ambitie om uit te groeien tot een commercieel manager? Dan kan een bachelor bedrijfs- of businessmanagement een goede start zijn. Op masterniveau zijn er gespecialiseerde afstudeerrichtingen binnen de toegepaste economische wetenschappen. Zie je jouw toekomst in een internationaal bedrijf, overweeg dan een Engelstalige opleiding zoals Master of Science in Business Economics.

5) Manager in de industrie en de bouw

Gemiddeld brutoloon: 6.282 euro

Leidinggevenden in de industrie hebben een prima opleiding gevolgd als ze industrieel ingenieur zijn. Ben je al actief in de bouw en wil je een trede hoger klimmen? Als je een bachelor of master op zak hebt, kan je intekenen voor het postgraduaat bouwmanagement. Dat is een opleiding die mee wordt georganiseerd door de Confederatie Bouw.

Lees ook: Bediende in chemie en farma verdient vaak meer dan 4.000 euro bruto

6) Wiskundige

Gemiddeld brutoloon: 5.405 euro

Alle Nederlandstalige universiteiten in ons land bieden een academische bachelor wiskunde aan. In de opleiding wiskundige ingenieurstechnieken word je klaargestoomd om aan de slag te gaan met complexe computermodellen.

7) Fysicus of chemicus

Gemiddeld brutoloon: 5.217 euro

Voor je bachelor fysica kan je terecht in Kortrijk, Hasselt, Antwerpen en Gent. Wil je daarna ook een masterdiploma? Dan moet je naar een van die twee laatste steden. Chemie is traditioneel een sector waar de lonen hoog liggen. Wil je chemicus worden, kies dan voor de bachelor- of masteropleiding chemie. Je kan die op verschillende plaatsen volgen.

8) Elektrotechnisch ingenieur

Gemiddeld brutoloon: 5.062 euro

De elektrotechnisch ingenieur verdient net iets meer dan afgestudeerden in een andere ingenieursrichting. Gebeten door elektronica? Overweeg dan zeker de masteropleiding ingenieurswetenschappen: elektrotechniek. Zo word je een burgerlijk ingenieur met de juiste specialisatie.

9) Andere ingenieurs

Gemiddeld brutoloon: 5.009 euro

De mogelijkheden om als ingenieur aan de slag te gaan, zijn erg groot. Er zijn dan ook verschillende afstudeerrichtingen als ingenieur. Bovendien is de werkzekerheid erg groot en is het loon best aardig. Waar wacht je nog op?

10) Jurist

Gemiddeld brutoloon: 4.998 euro

Om jurist te worden studeer je rechten, dat is duidelijk. Doe je dat, dan ben je niet de enige. Aan de vier grootste Nederlandstalige universiteiten samen zit bijna 1 op 10 studenten aan de faculteit rechten.

Starters

Ook als starter in deze functies verdien je meer dan gemiddeld, zo blijkt uit ons Salariskompas. Een startende academische master verdient als chemicus (2.878 euro), directielid of manager (2.872 euro), ingenieur (2.771 euro) of jurist (2.660 euro) meer dan het algemene gemiddelde startloon voor een master (2.609 euro).

Tip: Benieuwd wat je zou kunnen verdienen? Bereken het hier.

Lees ook:

Mannen verdienen 747 euro meer dan vrouwen: zo hardnekkig is de loonkloof

Je collega verdient meer voor exact dezelfde job: hoe kan zoiets?

Beloningsonderzoek Vlerick Business School en vacature.com: twee derde van de Vlamingen wil meer prestatiebeloning

Bronnen: KU Leuven, Onderwijskiezer, Salariskompas, Statbel – het Belgisch statistiekbureau (voor de brutolonen), UAntwerpen, UGent, vacature.com, VUB