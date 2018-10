Vastgeroest in je job? Zo ontsnap je eruit Stappenplan om eindelijk werk te maken van die carrièreswitch Hermien Vanoost

08 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Droom je ervan om je loopbaan een nieuwe wending te geven? Dan zou dit wel eens het geknipte moment kunnen zijn. Nooit waren er zoveel vacatures als vandaag. Om je alvast op weg te helpen, vroegen we aan drie loopbaanbegeleiders om een actieplan uit te dokteren.

Een nieuwe job is één en al onzekerheid. En ja, altijd zullen er duizend-en-een excuses te vinden zijn om niet te springen. Het gezinsleven, de financiële gevolgen (wat, geen bedrijfswagen meer?!), de goede band met je baas en/of collega’s, noem maar op. Soms zullen die argumenten terecht zijn, soms ook helemaal niet.

“Mijn eerste advies is: durf op verkenning te gaan”, reageert loopbaanbegeleidster Els Deboutte (Make me Fly!). “Dat een carrièreswitch angst inboezemt, komt omdat mensen het te groot zien. Ze denken dat ze van vandaag op morgen alles moeten laten vallen, terwijl ze pas echt moeten beslissen wanneer er een aanbod - of een businessplan, in geval van een eigen zaak - op tafel ligt. Tussen droom en daad zitten heel veel stappen.”

Stap 1: Geef toe dat je verandering wil

De eerste stap naar verandering is volgens Els Deboutte vooral psychologisch. Het lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommigen is erkennen dat ze in hun werk vastzitten of 'iets' missen al een hele opdracht. Die mensen raadt Els aan om er eerst met enkele naasten over te praten. “Een keer een slechte dag hebben, overkomt iedereen en is geen reden om je zorgen te maken. Maak je wel zorgen wanneer je ontevredenheid blijft duren. Blijf daar ook niet in je eentje mee zitten, maar kom ermee naar buiten.”

Saskia Roets (48) deed dat voor het eerst anderhalf jaar geleden, bij haar collega’s. “Na 25 jaar voor de klas had ik de indruk dat ik rondjes draaide. Ik deed mijn werk nog wel graag, maar vond alsmaar minder uitdagingen. Ik bekeek mijn lesvoorbereiding en kon op voorhand voorspellen welke reacties ik zou krijgen en welk kind ik waarmee zou moeten helpen.” Toen ze er haar leeftijdsgenoten op school en in haar omgeving over aansprak, hoorde ze veel gelijkaardige verhalen. Een collega was op dat moment al met loopbaanbegeleiding bezig. “Dat vond ik eerst nogal drastisch, maar uiteindelijk heb ik de loopbaancheques toch aangevraagd. Waarom niet eens proberen, dacht ik?”

Stap 2: Ga op onderzoek uit

Toegeven dat er 'iets' moet veranderen is één ding. Achterhalen wat dat 'iets' dan precies is, is een ander paar mouwen. “Wat maakt dat je je niet meer prettig voelt in je loopbaan? Dat is de vraag die je zo helder mogelijk moet proberen te beantwoorden”, stelt klinisch psychologe Elke Van Hoof (Huis van Veerkracht). “Heeft het met pesterijen te maken? Komt het door bepaalde ontwikkelingen in het bedrijf? Of ligt de oorzaak eerder bij je functie in de organisatie? Al naargelang de uitkomst zal je een ander pad moeten bewandelen om tot verandering te komen.”

Vraag: Hoe ziet je ideale werkplek eruit?

Collega Marieke Genard (Werk met Zin) vult aan: “Het volstaat niet om te weten wat je niet meer wil, je moet ook duidelijkheid brengen in wat je wél wilt. Denk daarbij niet alleen aan een specifieke job, maar ook aan context en waarden die jij belangrijk vindt. Soms zit werkplezier in kleine of praktische dingen: dicht bij huis werken, genoeg tijd krijgen om taken uit te voeren, een job met maatschappelijke waarde hebben.”

Dat beeld scherp krijgen, lukte Saskia Roets vooral dankzij de hulp van haar loopbaanbegeleidster. “Ik stond eerst een beetje sceptisch tegenover al die oefeningen. Ik moest veel papieren invullen, veel over mezelf vertellen en kreeg ook elke keer huiswerk mee. Zo moest ik op een bepaald moment aan enkele vrienden gaan vragen waar ik goed in ben. Wat daar uitkwam, was wel echt een openbaring! Overal zag ik dezelfde woorden verschijnen: organisatietalent en visieontwikkelaar. Blijkbaar had ik dus talenten waar ik zelf nog niet bij stil had gestaan.” (lacht)

Anders verliep het bij Peter De Keyzer (43). Hij had wél een duidelijk beeld van zijn sterktes en de richting die hij ermee uit wou. “Ik was hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, maar voelde dat ik hoe langer hoe minder mijn ei kwijt kon. Ik wou meer met communicatie bezig zijn en met mensen overtuigen, want ik merkte dat ik daar veel energie uithaalde. Die passie heb ik gebruikt om samen met een vennoot een bureau voor strategische communicatie uit de grond te stampen: Growth Inc. Een gigantische stap, maar wel een die logisch aanvoelde. Voor mij is dat toch de essentie: wie een carrièreswitch wil maken, moet vooral zijn passie volgen.”

“Dat klopt, maar ook niet helemaal”, reageert loopbaancoach Marieke Genard wanneer we haar die uitspraak voorleggen. “Voor mensen met ondernemerschap in het bloed is passie misschien een belangrijke drive, maar een doorsnee werknemer herkent zich daar meestal niet in. Veel mensen hebben wel brede interesses en doen verschillende dingen graag, maar er is niets dat daar echt bovenuit steekt. Een gewone werknemer is meestal niet op zoek naar een passie, maar wel naar een werkplek waar hij met zijn bijzondere combinatie van talenten en interesses tot zijn recht kan komen. Die oefening is allesbehalve gemakkelijk.”

Immens veel Vlamingen zijn momenteel wel zoekende: maar liefst 41.011 mensen vroegen in 2017 loopbaancheques aan. De weg vinden gaat nu eenmaal makkelijker als een loopbaanbegeleider je een spiegel voorhoudt.

“Bovendien zijn mensen heer en meester in het zichzelf van alles wijsmaken”, weet Elke Van Hoof. “Soms zeggen ze a en doen ze b. Een goede loopbaancoach slaagt erin dat patroon te doorprikken. Daarom ook is het belangrijk om niet met de eerste de beste in zee te gaan. Je moet weten dat in ons land momenteel zowat iedereen loopbaanbegeleider kan worden. Een achtergrond als psycholoog is bijvoorbeeld niet nodig, terwijl dat in veel gevallen toch aangewezen is. Bij ons meldt er zich maandelijks iemand aan die door een loopbaanbegeleider op een totaal verkeerd spoor is gezet, met alle gevolgen van dien. Daar zie ik in de toekomst nog een explosieve situatie door ontstaan.”

Vraag: Hoe zit het met je draagkracht?

Als het fout loopt, dan heeft dat volgens Elke Van Hoof dikwijls te maken met een verkeerde inschatting van de draagkracht die iemand heeft.

“Je moet namelijk niet alleen stilstaan bij de sterktes en de idealen, je moet ook inschatten wat iemand aankan. Hoe zit het met zijn wendbaarheid? In welke mate is hij in staat om dingen te veranderen? Hoe ver wil hij daarvoor gaan? Hoe sterk is het stresssysteem? Om dat te achterhalen, let ik zeker ook goed op de lichaamstaal van de persoon in kwestie. Als er bijvoorbeeld een moeilijke situatie ter sprake komt – denk aan een conflict met een collega – vraag ik of hij daarover met die persoon zou kunnen gaan praten en hoe hij dat dan precies zou aanpakken.”

Nog een stap die wel eens over het hoofd wordt gezien, is wat Elke Van Hoof ‘money management’ noemt. “Dromen is uiteraard fantastisch, maar het moet ook passen in het plan van je leven op dat moment. Laten we serieus blijven: voor een alleenstaande ouder met drie kinderen is opnieuw gaan studeren waarschijnlijk zo goed als onmogelijk. Daarmee moet je ook rekening houden wanneer je een loopbaanplan opstelt.”

Stap 3: Actie!

Terug naar de arbeidsmarkt dan. Hoe vertaalt al dat denkwerk zich nu naar de praktijk? “Na een aantal sessies stuur ik mijn cliënten altijd op snuffeltocht”, vertelt Els Deboutte (Make me Fly!). “Ik laat hen de vacaturesites afschuimen en jobs selecteren die hen wel én niet aanspreken. Daarna koppelen we die aan de waarden en idealen die tijdens de oefeningen naar boven zijn gekomen. Samen zoeken we uit waar de beste match zit.”

Opvallend, sommigen komen op dat moment tot de conclusie dat hun huidige job toch niet zo slecht is. “Dat gebeurt zelfs vaker dan je zou verwachten”, lacht Marieke Genard van Werk met Zin. “Door die loopbaangesprekken beginnen mensen met andere ogen naar hun werk te kijken. Ze kunnen beter benoemen wat hen goed en minder goed ligt. Dikwijls is dat het moment waarop ze naar hun leidinggevende stappen en vragen of hun takenpakket kan veranderen, of ze naar een ander team kunnen evolueren, of ze af en toe kunnen thuiswerken…”

Anderen komen dan weer tot het inzicht dat ze opnieuw naar de schoolbanken willen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Saskia Roets. “Met de inzichten uit de coachingsessies ben ik vrij snel bij mijn directie langs geweest. Die reageerde gelukkig positief. Ze wees me onder andere op het bestaan van de opleiding ‘schoolontwikkelaar’. Ook toen weer was ik eerst wat afwachtend, want hoe zou ik dat in godsnaam met een gezin moeten combineren? De infodag op de hogeschool heeft me uiteindelijk over de streep getrokken. Studeren bleek helemaal niet meer hetzelfde te zijn als ‘in mijn tijd’. Het is minder van buiten leren, maar meer op de praktijk gericht, met taken en groepswerk. Ook mijn echtgenoot was bereid om deels voor het huishouden in te springen.” De puzzel viel helemaal in elkaar toen de directrice aangaf dat ze van plan was om beleidsondersteuningsuren in te richten en daarbij aan Saskia dacht om die in te vullen. Ze zou dan deeltijds lesgeven en in de vrijgekomen uren met pedagogische taken bezig zijn. “Ik was meteen enthousiast en ben er met veel goesting in gesprongen. Een van de dingen waarvoor ik me nu bijvoorbeeld engageer, is de begeleiding van de nieuwe leerkrachten.”

Dat de oplossing voor Saskia plots zomaar uit de lucht kwam vallen, was natuurlijk een groot geluk. Een uitzondering wellicht ook, want de meesten moeten voor een nieuwe job nog een fase van solliciteren door. “En velen hebben daar schrik voor,” vertelt Els Deboutte, “want ze denken dat niemand hen zal willen. Hen leer ik om een sollicitatiegesprek niet als een alles-of-niets-gesprek te zien, maar als een verkenning. Grijp je kans om te ontdekken of de job en de organisatie echt iets voor jou zijn. Het is niet alleen de rekruteerder die overtuigd moet zijn, maar ook jijzelf. En draait het op niets uit, dan moet je dat vooral niet als een mislukking maar als een leerschool zien.”

Ook Peter heeft nog een tip om het zoekproces een duwtje in de rug te geven. “Dit is hét moment om je netwerk in te schakelen. Kom naar buiten en laat weten wie je bent, waar je goed in bent en wat je in de toekomst graag wil doen. Veel mensen raken via connecties aan een nieuwe baan. Zeker in tijden als deze, met een groeiend werkaanbod, kan het snel gaan.”

Stap 4: Pluk je geluk

Peter en Saskia zijn intussen al goed gewoon aan hun nieuwe leven en job. Dat ze harder werken dan ooit tevoren, geven ze allebei toe. Toch willen ze de klok voor geen geld van de wereld terugdraaien. “Nee, aan mijn pensioen denk ik nog helemaal niet”, lacht Saskia. “Dat is iets voor over twintig jaar. Voor mij is werken altijd iets positiefs geweest. Je bouwt relaties op en ontwikkelt jezelf. Blijven evolueren is volgens mij de beste manier om het vol te houden. Ik besef nu dat ik deze stap al veel eerder had moeten zetten.”

