Vandaag aan het werk bij de bank, morgen in het ziekenhuis vacature.com zorg

12 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De zorgsector schreeuwt om extra arbeidskrachten, en die ronselen ze niet enkel onder de middelbare schoolverlaters of in buitenland. Al wie zich geroepen voelt om zijn professionele leven een nieuwe wending te geven, kan op kosten van de overheid een opleiding voor een knelpuntberoep volgen. Bij Aurélie De Cuyper was de switch opmerkelijk. Zij verruilde een job in de financiële sector voor een toekomst in de zorg.

Aurélie Decuyper, student verpleegkunde aan HoGent: “Eigenlijk zat de interesse voor de zorgsector er bij mij van jongs af in. Mijn moeder was verpleegkundige en ik herinner me dat mijn hart altijd sneller sloeg wanneer we haar op haar werk bezochten. Met mijn zus speelde ik ook graag ‘ziekenhuisje’, waarbij onze knuffelberen als patiënten dienden. Toch koos ik na mijn middelbaar voor een opleiding bedrijfsmanagement. Dat leek me het meest logische vervolg op mijn studie economie-moderne talen, en verder stond ik er gewoon niet bij stil. Op mijn achttiende stelde ik me nog niet veel vragen over wie ik was of waar ik naartoe wou, waardoor een zorgberoep simpelweg niet in beeld kwam.”

Tip: Bekijk hier de openstaande vacatures in de gezondheidszorg.

“Na mijn afstuderen heb ik vervolgens vijf jaar als commercieel medewerker in de bank- en verzekeringssector gewerkt. Ik ben maar liefst drie keer van job veranderd omdat ik mijn weg niet vond, maar bleef vasthouden aan de sector want ik had er tenslotte voor gestudeerd. Bij de laatste switch merkte ik dat deze job mij niet gelukkig maakte, terwijl ik dat wel een cruciaal gegeven vind. Ik heb toen de tijd genomen om na te denken over wat ik wil en waar ik voor sta als persoon. Ik was inmiddels 26 en had al wat meer levenservaring. Ik heb heel wat zelfontwikkelingsboeken gelezen, maar heb ook veel met mensen in de sector en in mijn omgeving gepraat. Stelselmatig is zo het verlangen voor een zorgberoep weer opgebloeid. Na drie maanden zwaar reflecteren was het voor mij duidelijk dat ik mensen wou helpen. Ik ben sociaal, communicatief en heb empathisch vermogen: allemaal aspecten die matchen met een beroep in de zorg.”

Lees ook: Zorgjobs voor mensen mét 9-to-5 mentaliteit

“Ik besefte dat ik terug naar school zou moeten en dat was zeker geen evidentie. Ik vond het evenwel belangrijk om mijn buikgevoel te volgen. Eenmaal de keuze is gemaakt –en dat gebeurde niet van vandaag op morgen- moet je er gewoon voor gaan en erin geloven dat het zal lukken. Ik had voordien nog even getwijfeld over vroedkunde, maar gelukkig woog verpleegkunde meer door. Deze richting is immers erkend als knelpuntberoep, waardoor de overheid mijn studie ondersteunt. Ik ben langs VDAB gegaan, kreeg toelating om de opleiding te volgen en ontvang nu een financiële compensatie. Dit maakt opnieuw studeren mogelijk voor mij, want anders had ik niet meteen geweten hoe ik alles had moeten bolwerken. Terug naar school gaan is sowieso al een uitdaging. Ik heb nu ook een eigen huishouden en privéleven waar ik rekening mee moet houden. Gelukkig staan mijn partner en omgeving achter mijn keuze. Er zijn natuurlijk altijd een paar mensen die ogen trekken bij mijn overstap van de bank naar de verpleging, maar die kennen mij of mijn achtergrond niet.”

Enorm gemotiveerd

“Hoewel ik mijn eerste studie zeker interessant vond, zit ik nu toch op een heel andere manier in de les. Ik ben enorm enthousiast en gemotiveerd want ik wéét waarom ik er zit. Ik heb hier met mijn volle verstand en gevoel voor gekozen. Ik ben ontzettend leergierig en geniet echt van de kennis die mij wordt bijgebracht. En het lukt goed. Ik zit nu in mijn laatste jaar en heb nog geen enkel herexamen gehad. Ik werk er dan ook heel hard voor, want gemakkelijk is het verre van. Er kruipt meer tijd in dan in mijn voltijdse job vroeger. Ik heb vaak lange lesdagen en daar stopt het niet. Thuis moet ik nog studeren en dan zijn er natuurlijk examens en stages. Ik beschouwde het als een voordeel dat ik nog geen kindjes heb, hoewel er in mijn opleiding ook vrouwen zitten die wel al een gezin hebben. Er is zowel instroom vanuit het middelbaar als via VDAB.”

“Ik kijk er erg naar uit om binnenkort aan de slag te kunnen, maar kon nog niet uitmaken in welk domein van de verpleegkunde ik wil werken. Via de opleiding aan de HoGent krijgen we een mooie kijk op de verschillende domeinen zoals pediatrische, geriatrische, psychiatrische verpleegkunde enzovoort. We lopen meerdere stages om zo te voelen wat ons het beste ligt. Ik wacht nu mijn laatste stage in de spoedgevallenzorg af en zal dan mijn keuze maken. Eén ding is wel al zeker en dat is dat ik hier absoluut in de goede sector zit! Ik ben dan ook erg blij dat ik de moed gevonden heb voor deze ommezwaai. Ik hoop dat ik in de toekomst een meerwaarde zal kunnen betekenen voor de sector.”

Toon me alle jobs in de zorgsector.

Lees ook:

Zorg en welzijn: deze uitdagingen staan voor de deur

Werk je in de zorg? 6 tips om het beste uit je job te halen

Zijn deze eigenschappen typisch voor jou? Dan ben je een geboren verpleegkundige

Bron: vacature.com.