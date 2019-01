Van zorghotel tot dwaaldorp: zo ziet de toekomst van de zorgsector eruit vacature.com zorg

Het debat rond de vergrijzing blijft niet beperkt tot de vier muren van woonzorgcentrum en rusthuis. Het beroert erg diverse aspecten van de samenleving, van gezondheidszorg tot onderwijs, beleidsvoering, woningbouw en ruimtelijke ordening. Dit zijn de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Te weinig personeel

Een probleem waar de zorgsector al lang mee kampt, en dat door de toenemende vergrijzing alleen maar dreigt te vergroten, is het personeelstekort. Om dit enigszins op te vangen, haalt de sector ook nu al werkkrachten uit het buitenland. Uiteraard brengt dit weer de nodige administratieve en taalkundige uitdagingen met zich mee, en bovendien hebben buitenlandse werknemers vaak geen geldig rijbewijs, wat een probleem vormt voor de thuiszorg. In de toekomst zullen er waarschijnlijk meer dagcentra komen waar ouderen collectief opgevangen kunnen worden. Dit is minder duur en tijdrovend dan zorg aan huis. Daarnaast zijn extra inspanningen om de sector en opleidingen aantrekkelijk te maken voor Vlaamse jongeren, werkzoekenden en mensen die uit zijn op een carrièreswitch broodnodig.

Tussen thuis en rusthuis

Hoe dan ook zal ouderenzorg er in de toekomst anders uitzien. Volgens experts zal de dualiteit tussen woonzorgcentra en thuiszorg vervagen en komen er meer mengvormen. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, want anders is er binnenkort op elke figuurlijke hoek een rusthuis nodig. Naast dagcentra zouden zo tijdelijke verblijven in een verzorgingstehuis of ‘zorghotel’ een oplossing kunnen zijn om aan de grote vraag tegemoet te komen. Wanneer mantelzorgers bijvoorbeeld met vakantie gaan kunnen ze de zorg voor opa of oma zo even uit handen geven. Een andere perspectief bieden mobiele woonruimtes die pakweg in de tuin van een familielid kunnen worden opgesteld wanneer een bejaarde tijdelijk meer zorg behoeft.

Langer zelfstandig

Willen we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, werpen zich eveneens bouwkundige uitdagingen op. Bij het bouwen van nieuwe huizen houden we maar beter meteen rekening met eventuele zorgnoden op latere dag. Gelukkig helpt technologie ons ook op dit vlak heel wat vooruit. Dankzij domotica kan wie minder mobiel is zonder veel inspanning de zaken in huis regelen en dan is er nog de communicatietechnologie waarmee onmiddellijk alarm geslagen kan worden moest er iets mislopen of sensoren een abnormaal patroon opmerken. Met behulp van medische technologie zoals pacemakers zijn chronisch zieken daarenboven niet meer aan hun bed gekluisterd, maar blijven ze langer sociaal actief.

Inclusieve woonwijken

De vergrijzing vraagt ook om meer solidariteit. Bij uitbreiding van de eigen woning, dient ons hele maatschappelijke model herbekeken te worden. De samenleving moet aangepast worden aan een demografisch overgewicht van ouderen met onder meer de bouw van inclusieve woonwijken. We moeten af van villawijken en lintbebouwing en in plaats daarvan evolueren naar gemengde woonsites waar jongeren en ouderen dicht bij elkaar leven en elkaar diensten bewijzen. Ouderen kunnen dan bijvoorbeeld koken of op de kinderen passen, terwijl jongeren voor hen naar de winkel gaan of fysiek zwaardere klusjes opknappen. Deze inclusieve wijken hebben voldoende (cultuur)infrastructuur en alles is binnen handbereik, wat het risico op vereenzaming minimaliseert.

Slimme politiek

De uitdagingen van zorg en welzijn zijn voor een groot stuk van politieke aard. Beleidsvoerders bepalen immers niet alleen hoe we de openbare ruimte inrichten en waar de middelen van de sociale zekerheid aan besteed worden, maar nemen ook maatregelen die mantelzorg toegankelijker kunnen maken, of die de implementatie van nieuwe (geriatrische) technologie stimuleren via onder andere onderwijs. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe we de nakende ‘dementiegolf’ kunnen opvangen. Sommige stemmen roepen op te investeren in proefprojecten als ‘dwaaldorpen’, die aangepast zijn aan de noden van dementerenden waar ze vrij kunnen ronddolen. Anderen adviseren hier liever geen grote middelen voor vrij te maken, aangezien de wetenschap zo snel vooruitgang boekt, dat er mogelijk op korte termijn een remedie zal zijn die zulke dorpen overbodig maakt.

Zorg wordt maatwerk

Los van de beslissingen van hogerhand, is het wel zeker dat de ouderen van morgen veel meer inspraak zullen krijgen in hun eigen situatie. Vooreerst stellen moderne medische technologie en evoluties op vlak van gentherapie ons in staat beter te anticiperen en ouderdomsziektes te snel af te zijn, waardoor we langer gezond kunnen blijven. Anderzijds sterven we minder snel aan ziektes die vroeger wel dodelijk waren, waardoor deze chronisch worden en de zorgvraag weer stijgt. Hoe deze zorg er dan zal uitzien, beslissen moderne ouderen zelf. Ze ontpoppen zich tot ‘zorgconsumenten’ en ijveren voor een zorgpakket op maat. De sector zal hier grif op ingaan en stemt haar diensten af op de individuele wensen van haar ‘klanten’, buiten standaardprocedures om.

