Van snoepreisjes tot strijkservice: deze bedrijven zorgen wel érg goed voor hun personeel

28 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Maaltijdcheques, een gsm of hospitalisatieverzekering zijn voorbeelden van veelvoorkomende extralegale voordelen. Sommige bedrijven slagen er ook in om met best opmerkelijke arbeidsvoorwaarden uit te pakken.

Elektrische fiets

Toenemend verkeer, elke dag aanschuiven in de file en een grote vervuiler voor het milieu: het is de keerzijde van de bedrijfswagenmedaille. Steeds meer bedrijven bekijken de ecologische alternatieven en bieden medewerkers de mogelijkheid om een elektrische fiets te leasen. Bij Aquafin is dat bijvoorbeeld zo. Het is bovendien nog eens gezond: je bent meer in de buitenlucht en je beweegt meer.

(Snoep)reisjes

Bedrijven in de farmaceutische sector en reclamesector durven hun medewerkers wel eens trakteren met snoepreisjes. Dat kan dan gaan over bijvoorbeeld een echte (team)reis of een meerdaagse skitrip, all inclusive. Medewerkers moeten hiervoor geen vakantiedagen inleveren, dit komt bovenop de gewone vakantiedagen. Soms hangen de meerdaagse uitstappen af van de behaalde cijfers: hoe beter, hoe verder de trip.

Kinderopvang

Toekomen op je werk en tegelijk je kindje afzetten aan de opvang? Een droom voor wie in de ochtendspits een tussenstop moet doen bij de crèche. Het is nu al een leuke realiteit voor wie werkt bij o.a. Barco, KBC, Siemens, Carglass of Laborelec. De filosofie die erachter zit, is: kinderopvang voorzien op het werk maakt werknemers gelukkiger en zo kunnen ze des te productiever zijn tijdens hun werkdag.

Strijkdienst

Verrassend: veel bedrijven bieden hun personeel blijkbaar een strijkservice aan! Daar breng je gewoon je washoop binnen en ga je met een gestreken mand terug naar huis. En dat allemaal zonder te betalen: wat een luxe!

Voordelen à la carte

Mensen stellen het liefst van al hun eigen voordelenpakket samen op basis van hun specifieke behoeften. Bij SD Worx kan je je eigen voordelenpakket zelf samenstellen: kies je voor meer vakantiedagen i.p.v. loon of omgekeerd? Of ruil je je bedrijfswagen liever in voor een elektrische fiets met fietsvergoeding? Hoe besteed je je eindejaarspremie: aan multimedia, een (privé-)internetabonnement, of steun je er een goed doel mee? Je mag het allemaal zelf beslissen.

Een gezonde geest

Hou je van yoga of mindfulness om je geest helder en scherp te houden? Sommige bedrijven zijn er rotsvast van overtuigd dat dit het personeel ten goede komt en bieden dit gratis aan. Soms is er ook de optie op burn-outcoaching, maar misschien zorgt mindfulness ervoor dat dit niet meer nodig is.

In een gezond lichaam

Bedrijven besteden nu sowieso veel meer aandacht aan gezondheid en welzijn van hun werknemers; daar hebben de immer stijgende cijfers van mensen die langdurig uit zijn door o.a. burn-out, stress, depressie natuurlijk ook iets mee te maken. Dat uit zich in initiatieven als bedrijfsfietsen uitlenen (al dan niet elektrisch), het aanbieden van de programma’s ‘Start to run’ of ‘Start to cycle’. In veel bedrijven vind je tegenwoordig al aparte bewegingsruimtes. Zo is er in het hoofdkantoor van Telenet een fitness- en ontspanningsruimte. Ook bol.com heeft een grote tuin waar ze sportlessen organiseren, een voetbalveld en een tafeltennistafel.

