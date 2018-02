Van deze vragen ligt jouw baas momenteel wakker Hermien Vanoost

12 februari 2018

11u30

64 Belgische werkgevers mogen zich een jaar lang Top Employer noemen. Allemaal hebben ze bewezen dat ze hun personeel op handen dragen en er alles aan doen om hen te laten groeien. Al blijven er wel uitdagingen die moeilijk liggen.

1. Hoe laten we al die generaties samenwerken?

Het aantal oudere werknemers in organisaties neemt toe. Gunstig voor de sociale zekerheid, maar een uitdaging voor werkgevers. Velen zijn het immers niet gewoon om ook vijftigplussers nieuwe uitdagingen en opleidingen aan te bieden. Inzetten op wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers, zelfs al zijn ze vijftigplusser, vraagt een mentaliteitswijziging. In het verlengde daarvan worstelen sommige organisaties ook met de vraag hoe ze al die verschillende generaties vlot kunnen laten samenwerken en het beste uit elkaar naar boven halen. Hoe laat je het tussen zestigers en twintigers klinken in plaats van botsen?

2. Wat als we niemand vinden voor onze jobs?

De economie trekt aan en bedrijven zoeken weer mensen. Heel véél mensen. Zo ontving de VDAB vorig jaar meer dan 258.000 vacatures. Goed nieuws, zoveel is zeker. Al ervaren werkgevers ook steeds meer moeilijkheden om ze in te vullen. Wat als we niemand vinden?, is een bekommernis die veel hr-managers delen. Om de schaarste op te vangen, moeten ze creatief durven zijn. Specialisten delen met andere organisaties bijvoorbeeld. Of medewerkers zelf van a tot z scholen. Opleiding is sowieso een thema dat Top Employers hoog op de agenda zetten. De vrees om morgen niet meer mee te kunnen, zit er bij alle werkgevers goed in.

3. Wat moeten we met al onze data doen?

Alle Top Employers zijn vandaag in mindere of meerdere mate met hr analytics bezig. Allemaal zijn ze ervan overtuigd dat meer en betere analyses van hun personeelsdata de organisatie ten goede zullen komen. Ze geloven dat ze aan de hand van data zullen kunnen voorspellen wie de managers in spe zijn of wie op het punt staat de organisatie te verlaten. Velen hebben weliswaar nog moeite om het bos door de bomen te zien. Hr-software is alomtegenwoordig en de toevloed aan data is gigantisch, maar in veel gevallen gebeurt er met de data zelf niet zoveel. Wat willen we meten? En waarom doen we dat? Die vragen moeten eerst een antwoord krijgen voor er degelijke voorspellingen kunnen gebeuren en de aanpak van hr effectief kan verbeteren.

