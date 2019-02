Van BSO tot hoger onderwijs: met deze opleidingen vind jij sowieso een technische job vacature.com productie en techniek

25 februari 2019

08u00

"Veel mensen zien hun zoon of dochter veel liever voor administratief bediende dan voor lasser studeren, terwijl de werkzekerheid in het tweede geval stukken hoger is," liet Jef Nemsdael van Select zich deze week ontvallen over het tekort aan technische werkkrachten. Speel jij het slim en kies je onmiddellijk voor een technische job ? We zochten enkele functies per opleidingsniveau voor je uit.

BSO

Mecaniciens in spe vinden in het BSO de opleidingen carrosserie en onderhoudsmechanica. Daarna is er een 7e specialisatiejaar mogelijk om je te verdiepen in auto-elektriciteit, bedrijfsvoertuigen, diesel- en LPG-motoren of scheeps- en havenwerk. Het aanbod verschilt per school. Je kan ook voor de bouw kiezen, waarbij je in een 7e jaar meer leert over mechanische en hydraulische kranen, houtbewerkingsmachines of wegenbouwmachines.

Word je daar niet bepaald warm of koud van? Dan zijn er nog de richtingen centrale verwarming & sanitaire installaties, en koelinstallaties. In het 7e specialisatiejaar kun je kiezen voor koeltechnische of verwarmingsinstallaties.

Ben je meer geboeid door mechanica - elektriciteit, dan heb je de volgende opties: lassen-constructie, mechanisch onderhoud of werktuigmachines. In een 7e jaar kun je door studeren voor elektrotechnicus, installateur gebouwenautomatisering of industrieel onderhoud.

TSO

Autoliefhebbers kiezen voor autotechnieken. Je kan daarna gaan voor een arbeidsmarktgerichte Se-n-Se-opleiding (secundair na secundair), zoals toegepaste autotechnieken. Wie graag op een werf staat, kiest bouw- en houtkunde of bouwtechnieken. Ook koel- en warmtechnieken behoort tot de opties, met als Se-n-Se de richtingen industriële koel- of warmtetechnieken.

Op het gebied van mechanica en elektriciteit specialiseer je je in het TSO in elektrotechnieken, industriële wetenschappen, podiumtechnieken of vliegtuigtechnieken. En met een Se-n-Se heb je de keuze uit onder andere automotive, haventechnieken, stuur- en beveiligingstechnieken en vliegtuigtechnicus. En zo ligt er dus een complete waaier aan hardnekkige knelpuntberoepen voor je open, waaronder technicus van voertuigen, onderhoudselektricien of elektrotechnisch installateur.

Lees ook: Van dakwerker tot stuurman: duaal leren is dé springplank voor jong technisch talent

Volwassenenonderwijs

Ben je een volwassene die zwaar een overstap naar de technische sector overweegt? Dan kan je terecht bij middelbare opleidingen in de studiegebieden auto (technicus personen- en lichte bedrijfswagens, technicus bedrijfs- en vrachtwagens), koeling en warmte (koeltechnieker, technieker centrale verwarming of klimatisatie) en mechanica-elektriciteit (podiumtechnicus, elektrotechnisch installateur, technieker aandrijfsystemen, vliegtuigtechnicus). In het Hoger Beroepsonderwijs voor volwassenen vind je dan weer opleidingen als autotechnicus, bedrijfsautomatisatie, elektromechanica, elektronica, luchtvaarttechnologie en motorvoertuigentechniek.

Hoger onderwijs

Ambieer je meer iets in de richting van werfleider, onderzoeker, productiechef of onderhoudsmedewerker? Dan zal je nog iets langer je broek/rok op de schoolbanken moeten verslijten! Binnen de professionele bacheloropleidingen zijn er opties als autotechnologie, bouw, ecotechnologie, energietechnologie en luchtvaarttechnologie. Voor ingenieurs in spe zijn er de academische bachelors engineering technology en industriële wetenschappen (met specialisaties als bouwkunde, chemie en elektromechanica). In beide richtingen zijn er ook diverse masteropleidingen te volgen.

Bron: vacature.com.