Van bruto- naar nettoloon: hoe werkt dat nu precies?

Bron: vacature.com 0 vacature.com Twee werknemers met hetzelfde brutoloon kunnen toch een verschillend nettoloon hebben. De oorzaak? Verschillen in onder meer gezinssituatie en contractuele voordelen. Wij becijferden het nettoloon van 5 werkende Vlamingen.

Stefan

Stefan (32) werkt als kaderlid in een chemisch bedrijf waar hij net na zijn studies begon. Hij kan rekenen op een aardig brutoloon van 4.900 euro en een pak bijkomende voordelen, waaronder maaltijdcheques en een groepsverzekering. Sinds begin dit jaar rijdt Stefan met een nieuwe bedrijfswagen, een Audi A6. Sinds kort leeft hij feitelijk samen met Katelijne (35). Zij is actief in de banksector en heeft een brutoloon van 3.250 euro. Het paar heeft geen kinderen. Van zijn brutoloon houdt Stefan 2.584,09 euro over.

Bruto: 4.900 euro

Netto: 2.584,09 euro

Hicham

Sinds een jaar werkt Hicham (24) als ingenieur bij een bedrijf dat milieuprojecten uitvoert. Hicham is alleenstaand en heeft geen kinderen. Hij heeft een brutoloon van 2.800 euro dat hij combineert met maaltijdcheques en een groepsverzekering. Bovendien is Hicham een sportieveling die elke dag 24 kilometer fietst van en naar zijn werk. Daarvoor krijgt hij een fietsvergoeding van 0,20 euro per kilometer. Hij houdt op het einde van de maand 1.870,86 euro netto over.

Bruto: 2.800 euro

Netto: 1.870,86 euro

Marianne

Marianne (46) werkt als arbeidster in een logistiek bedrijf met een anciënniteit van twintig jaar. Ze pendelt naar het werk met de trein, waarvoor ze een sociaal abonnement heeft. Verder kan ze ook op maaltijdcheques rekenen. Haar brutoloon is 2.850 euro. Marianne is getrouwd met Rudy (49) die als leraar werkt in het lager onderwijs. Het koppel heeft drie kinderen, waarvan de jongste mindervalide is. Marianne verdient 2.320,46 euro netto.

Bruto: 2.850 euro

Netto: 2.320,46 euro

Gerda

Als ambtenaar bij de Vlaamse overheid verdient Gerda (56) 3.600 euro. Ze heeft een anciënniteit van 24 jaar en een master. Ze geniet van een fietsvergoeding, groepsverzekering en maaltijdcheques. Gerda is gescheiden en moeder van een kind. Ze ontvangt netto 2.271,56 op haar rekening.

Bruto: 3.600 euro

Netto: 2.271,56 euro

Tom

Als zelfstandige is Tom (41) actief als marketingspecialist. Maandelijks kan Tom gemiddeld zo’n 5.000 euro factureren. Als zelfstandige kan hij relevante kosten inbrengen. Tom leeft wettelijk samen met Peter (42), een administratief medewerker in een advocatenkantoor. Peter en Tom hebben twee kinderen. Van zijn bruto inkomsten houdt Tom 2.600 euro netto over.

Bruto: 5.000 euro

Netto: 2.600 euro

