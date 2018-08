Vacature: word jij nieuwsjager voor HLN? Redactie

14 augustus 2018

08u49 0 vacature.com Dag nieuwsfreak, HLN/Het Laatste Nieuws is op zoek naar jou!

Als journalist maak je deel uit van het nieuwsteam. Je gaat zelf op zoek naar verhalen. Maar evengoed zorg je ervoor dat je het nieuws zo helder mogelijk maakt voor onze lezers. Wat zijn de vragen die lezers zich stellen? Welke specialisten hebben échte autoriteit om die te beantwoorden? En hoe kan je die inzichten duidelijk verwoorden?

Die journalistieke kwaliteit en scherpe pen combineer je ook nog eens met snelheid. Want de deadline waartegen je werkt, is al lang niet enkel meer die van de papieren krant. Je zorgt met de rest van het team de klok rond voor nieuwsverhalen die in HLN+ (het betalende gedeelte van de HLN-website) en de krant verschijnen.

Je bent een echte generalist: iemand die het net uitdagend vindt om elke dag over de meest uiteenlopende onderwerpen te schrijven. Om dat allemaal te combineren deed je waarschijnlijk al enkele jaren ervaring op. Maar als jij -vers uit de schoolbanken- het natuurtalent bent dat dit sowieso kan, dan kost het je vast ook geen moeite om ons daarvan te overtuigen.

Alles start met een motivatiebrief waarin je -met enkele duidelijke headlines- uitlegt waarom jij de journalist bent waar wij op zoek naar zijn.

Is deze job jou op het lijf geschreven? Klik dan hier voor de volledige vacture.