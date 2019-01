Uitgerekend: zoveel kost het je baas als jij 100 euro opslag krijgt Hermien Vanoost

09 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 2 vacature.com De tax shift heeft de lasten voor de werkgever laten dalen. Toch is er van een grote verschuiving voorlopig geen sprake. En dus blijft België een van de duurste landen voor werkgevers. Dat blijkt wanneer je het verschil berekent tussen wat een werknemer netto ontvangt en wat een werkgever daarvoor neertelt.

Op 1 januari trad de derde fase van de tax shift in werking. Dankzij die maatregel ontvangen alle werknemers maandelijks minstens 36 euro netto extra (bij een ongewijzigd brutoloon), en dat zonder dat het de werkgevers één cent meer kost. Voor Danielle Vanwesenbeeck, Vlaams parlementslid voor Open VLD en CEO van direct marketingbureau MASTERmail klinkt dat als muziek in de oren: “Sinds jaar en dag al vragen werkgevers om de loonkosten naar beneden te halen. Onder de regering Michel is daar gehoor aan gegeven. Op het loon van werknemers betalen we nu bijvoorbeeld 25 in plaats van 33 procent socialezekerheidsbijdragen. Maar dat het werk niet af is, is duidelijk. In vergelijking met andere West-Europese landen blijft arbeid hier een dure aangelegenheid.”

Werkgever betaalt meer dan het dubbele

Hoe duur, blijkt uit onderstaande simulatie van hr-dienstverlener SD Worx. Die laat het verschil zien tussen het loon dat een werknemer maandelijks op zijn rekening ontvangt (= het nettoloon) en het bedrag dat een werkgever daarvoor maandelijks betaalt. “Als een werknemer 2.056 euro netto op zijn bankrekening vindt, dan heeft de werkgever daar zelf ruim 4.100 euro voor neergelegd. Quasi het dubbele dus”, analyseert Geert Vermeir, manager bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx. “Dat verschil neemt toe naarmate een werknemer meer verdient. Op een bepaald moment evolueert het zelfs naar het driedubbele.”

De oefening maakt ook duidelijk wat het voor een werkgever betekent om zijn werknemer 100 euro netto meer te laten verdienen. Geert Vermeir is bij de berekening vertrokken van een werknemer (getrouwd, geen kinderen ten laste) die 3.000 euro bruto verdient, iets minder dan het mediaanloon in België. “Om die werknemer een netto loonsverhoging van 100 euro te geven, moet de werkgever het brutoloon met 230 euro laten stijgen. Daarnaast moet hij rekening houden met verhoogde patronale bijdragen: in plaats van 800 euro zal hij daarvoor 880 euro opzij moeten zetten. Om 100 euro opslag te geven, moet de werkgever dus zelf ruim 300 euro ‘investeren’.”

Loonkost op de loonbrief vermelden

Voor Danielle Vanwesenbeeck toont het voorbeeld aan dat opslag geven voor werkgevers minder vanzelfsprekend is als sommigen wel denken. “Die hoge loonkosten zijn geen fabeltje. Honderd euro extra lijkt niet zoveel, maar voor een werkgever lopen de kosten snel op. Als ik met mijn werknemers loongesprekken voer, zal ik hen dat ook altijd zo vertellen. Niet als verwijt natuurlijk. Zij kunnen er niets aan doen dat arbeid zo duur is, maar ik vind wel dat ze zich ervan bewust moeten zijn. Mij lijkt het zelfs een goed idee om de loonkosten op de loonbrief te vermelden.”

