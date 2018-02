Trap niet in de val en denk twee keer na voor je deze 5 sollicitatievragen beantwoordt Kristina Rybouchkina

14 februari 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Als een recruiter je vraagt wat jouw slechtste eigenschappen zijn, dan begrijp je dat je niet moet toegeven dat je snel in de clinch ligt met collega’s en altijd hopeloos te laat komt. Maar wist je dat er nog heel wat sollicitatievragen zijn waar je best twee keer over nadenkt? Wij vroegen aan drie hr-managers waarom ze bepaalde vragen stellen en wat je er best op antwoordt.

1. Wat zijn jouw slechtste eigenschappen?

Antwoord niet : “Ik heb er geen.”

Antwoord wel : “Mijn minder goede karaktertrekken zijn … , omdat … ”

Het is geen goed idee om tijdens een sollicitatie vlakaf te bekennen dat je onmogelijk bent om mee samen te werken. Maar het is evenmin verstandig om te zeggen dat je helemaal geen slechte eigenschappen hebt. “Ik krijg dat antwoord regelmatig”, lacht Christophe Vandoorne, hr-consultant bij Korn Ferry Hay Group. “Maar niemand is perfect! Een kandidaat die zegt dat hij geen slechte kantjes heeft, heeft daar misschien nog nooit over nagedacht. Dat is wat oppervlakkig en getuigt van weinig zelfkennis. Ofwel kent die persoon zijn of haar minpunten wel, maar is hij of zij te onzeker om ze te delen tijdens een interview. Ook dat zegt heel wat over jou. Wees niet bang om enkele minder goede eigenschappen aan te kaarten, zorg gewoon voor een goede omkadering en leg uit waarom je in bepaalde situaties op jouw manier reageert. Als je met een onderbouwd antwoord kan komen, kan je eigenlijk niets verkeerd zeggen.”

2. Ben je ook in gesprek met onze concurrenten?

Antwoord niet : “Euh … Neen?”

Antwoord wel : “Nee, ik ben vastberaden om bij jullie aan de slag te gaan, want …” of “Ja, ik vind het belangrijk om me goed te informeren over de mogelijkheden in de sector.”

“Als recruiters zo’n vraag stellen, willen ze vooral weten hoe je reageert wanneer je uit evenwicht wordt gebracht”, verklapt Christophe Vandoorne. “De meeste vragen tijdens een sollicitatie zijn vrij voorspelbaar, kandidaten hebben er al een voorgekauwd antwoord op. Maar wat als het gesprek buiten je comfortzone treedt? Klap je dicht? Begin je te stamelen? Ga je een beschermende houding aannemen, met je armen gekruist? Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld in de sales, is het heel belangrijk om te bewijzen dat je je niet van de wijs laat brengen. Het antwoord op de vraag is dus maar bijzaak, het gaat voornamelijk over de manier waarop je reageert. Als je in gesprek bent met de concurrentie, kan dat erop wijzen dat je niet vastberaden bent om bij dat ene bedrijf aan de slag te gaan. Maar je kan dat ook uitspelen! Gebruik het als bewijs om te tonen dat je je goed informeert, dat je gedreven bent en vastberaden bent om te streven naar beste voorwaarden, omdat je zeker bent van jezelf. Het gaat erom hoe je het verhaal brengt.”

3. Wat zou je veranderen als je CEO werd van ons bedrijf?

Antwoord niet : “Niets, jullie firma is fantastisch”

Antwoord wel : “Ik heb een paar ideeën op vlak van innovatie, namelijk … “

“Ik durf kandidaten wel eens te vragen wat ze zouden veranderen als ze op termijn CEO zouden worden van Q8”, vertelt Joachim Decock, International HR & Facilities Director bij Q8. “De meeste sollicitanten vallen dan uit de lucht. Ze antwoorden dat ze de vraag een beetje gek vinden omdat ze voor een ander soort job solliciteren, zonder leidinggevende verantwoordelijkheden. Of ze zeggen dat alles prima is zoals nu. Maar je moet weten dat onze sector heel erg in verandering is. Net als de meeste sectoren, trouwens. Je moet vooruit, je kan niet blijven stilstaan. Innovatie en digitalisering horen erbij, voor alle werknemers. Ik wil weten of kandidaten dat beseffen en of ze daarmee om kunnen. Als je dus kan antwoorden dat je als CEO nog meer zou inzetten op vernieuwing, dan scoor je goede punten.”

4. Zie je jezelf over vijf jaar nog in deze functie?

Antwoord niet : “Ja, dit is mijn droomjob”

Antwoord wel : “Misschien, maar we zullen zien welke kansen er nog meer op mijn pad komen”

“Het is natuurlijk mogelijk dat je vastberaden bent om levenslang die éne job uit te voeren. Maar als dat niet zo is, moet je dat niet zeggen omdat je denkt dat het verwacht wordt. Integendeel. Onze wereld is zo veel aan het veranderen, dat het haast onmogelijk is geworden om lang in dezelfde functie te blijven”, vervolgt Joachim Decock, HR Director bij Q8. “Wij werken vaak projectmatig, we brengen mensen samen in tijdelijke communities. Het gaat dan om diverse profielen, zodat iedereen van elkaar kan leren en elkaar kan verrijken met zijn of haar kennis. Daarna gaat iedereen verder. Het is dus helemaal niet erg als je zegt dat je de job waarvoor je solliciteert maar voor een beperkte periode wil uitoefenen. Het getuigt zelfs van nieuwsgierigheid en leergierigheid. Onlangs is er bij ons nog een bio-ingenieur overgestapt naar de hr-afdeling. Iets helemaal anders, maar waarom niet? Bedrijven zien graag mensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe domeinen en houden van een uitdaging.”

5. Wat deed je niet graag op je vorige job?

Antwoord niet : “Ik deed alles graag, ik ben flexibel wat mijn takenpakket betreft”

Antwoord wel : met enkele concrete voorbeelden van zaken die je minder graag deed

“Tijdens een gesprek wil ik vooral meer te weten komen over de talenten van een kandidaat”, vertelt Sylvie Opsommer, hr-manager bij MAKRO Cash & Carry België. “Ik vind dat je die het beste kan achterhalen door te polsen naar concrete ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld bij de vorige werkgever. Ik vraag dus regelmatig aan sollicitanten of ze moeilijke situaties hebben meegemaakt op hun vorige job. Hoe hebben ze toen gereageerd? Wat was daar het gevolg van? Zo’n vraag kan overweldigend lijken, maar als je open kan zijn over een tegenslag, bewijs je dat je eruit hebt bijgeleerd. Lessen kunnen trekken uit tegenslagen is een heel belangrijk talent!”

“Ik pols ook regelmatig of er dingen zijn die de kandidaat niet graag deed op zijn of haar vorig werk. Er zijn altijd mensen die daar niet op durven in te gaan. Ze zeggen dat ze alles prima vinden. Maar het is beter om gewoon eerlijk te zijn. Niemand doet alles graag! Als je enkele voorbeelden kan geven van zaken die je niet liggen, toon je dat je zelfkennis hebt. Bovendien voorkom je op die manier dat je in een functie terechtkomt waar je die taken opnieuw moet uitoefenen. Dat zou je toch niet gelukkig maken.”

