Terug aan het werk na een burn-out Charlotte Fouquet

28 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 2 Burn-out Burn-out lijkt de ziekte van onze tijd te zijn. De toenemende druk op de werkvloer eist duidelijk zijn tol van heel wat werknemers. Na een langdurig ziekteverlof is het niet altijd eenvoudig om het werk terug op te pakken. De zeven tips hieronder kunnen helpen om een vlotte overgang mogelijk te maken.

1. Laat je professioneel begeleiden

Deze tip spreekt eigenlijk voor zich. Intussen is het wel al bij iedereen doorgedrongen dat je een burn-out niet alleen kan overwinnen. Een coach of psycholoog is hierbij je compagnon de route. Lucas De Vocht, burn-outcoach en conflictbemiddelaar: “Zo’n coaching bestaat uit drie fases: de fysieke heropbouw, de mentale heropbouw en nadien de voorbereiding van de terugkeer naar de werkvloer. Een essentiële vraag is of de persoon in kwestie klaar is om terug te keren naar de oude job, of zich eerder wil focussen op het vinden van een nieuwe job. We kijken naar zijn of haar talenten en gaan na met welke job die matchen.”

Ongeveer 50% van mensen met een burn-out verkiest een nieuwe job. Je periode thuis kan dan een mooi moment zijn om te reflecteren over waar je eigenlijk naartoe wil.

Lees meer over burn-out in onze praktische gids: ‘Eerste hulp bij burn-out’.

2. Los conflicten op voor je terugkeer

In geval van terugkeer naar de oude job moet dit grondig voorbereid worden. Ga samen met je werkgever en eventueel een bemiddelaar na wat nog besproken en uitgeklaard kan worden. Lucas De Vocht: “Het is belangrijk om afspraken te maken over die eerste werkdag of die eerste periode. Ook de werkgever moet natuurlijk ten volle willen dat die persoon terugkeert en bereid zijn samen te zoeken naar een nieuw evenwicht, naar een nieuwe inzet of een nieuwe vorm van functioneren.”

De wet voorziet intussen in een formeel re-integratietraject. Dat traject wordt begeleid door de bedrijfsarts. Het is daarbij de taak van de werkgever om een plan op te stellen dat ervoor zorgt dat de persoon in kwestie de functie zal aankunnen. De bedrijfsarts zal daarvoor oordelen: kan de persoon de oude job nog aan of moet er een andere oplossing gezocht worden?

Lees ook: Het slechtste wat je kan doen met een burn-out? Te lang niets doen

3. Bouw langzaam op

Na een lange periode van rust en focussen op jezelf kan het heel confronterend zijn om terug op de werkvloer te verschijnen. Het is dan ook een goed idee om langzaam je werktijd op te bouwen. Dat is maatwerk en moet natuurlijk ook kunnen binnen de werking van het bedrijf.

4. Communiceer duidelijk naar je collega’s

Communiceer heel duidelijk naar je collega’s waarom je afwezig was en hoe je jouw toekomst in het bedrijf ziet. Dat kan je zelf doen, of je kan het overlaten aan je leidinggevende.

Lucas De Vocht: “Mensen die gevoelig zijn voor burn-out zijn vaak personen die moeilijk nee kunnen zeggen, of people pleasers, of de bezige bij in een team … of een mengeling van die karaktertrekken. Elk van die aspecten kunnen ze nochtans veranderen. Daar wordt vooral tijdens het laatste deel van de coaching op ingezet.

Blijf ook duidelijk communiceren als je terug aan het werk bent. Beantwoord een opdracht van een collega of chef bijvoorbeeld met: ‘Oké, ik wil wel doen wat je me vraagt. Welke van mijn andere taken is dan minder prioritair?’”

5. Negeer alarmsignalen niet

Hoe reageer je als bepaalde signalen, zoals kortademigheid of oververmoeidheid, zich opnieuw voordoen? Lucas De Vocht: “Je moet je ervan bewust zijn dat die zullen terugkomen, aangezien je in dezelfde of een gelijkaardige situatie terechtkomt. Een efficiënte manier om dan rustig te worden, zijn ademhalingsoefeningen, bijvoorbeeld hart-coherentie-oefeningen, of meditatie. Dat wordt aangeleerd en geoefend tijdens de coaching.”

6. Vergeet je thuissituatie niet

De thuissituatie mag zeker niet vergeten worden. Lucas De Vocht: “Een burn-out is theoretisch werkgerelateerd, maar de situatie thuis is uiteraard een dragende en bepalende factor in het gebeuren. Er is niet altijd begrip van de partner of kinderen als de persoon met een burn-out thuis is maar niets doet. Of omgekeerd, als hij of zij wél iets doet, een tripje bijvoorbeeld of een hobby uitoefenen.”

Het is dus essentieel om thuis open te spreken over wat er gaande is. Ga je terug werken, communiceer dan duidelijk naar je partner of gezin toe wat jou helpt om de druk aan te kunnen of wat jou energie geeft.

7. Laat je blijvend opvolgen

Nazorg is heel belangrijk. Blijf nadat je terug aan het werk ging nog enkele weken of maanden afspraken maken met je coach of psycholoog. Vaak gaat het in het begin heel goed, maar eens de routine terugkomt, kunnen er opnieuw problemen ontstaan.

Download hier ons e-book rond omgaan met een burn-out.

Lees ook:

Geluk op het werk bepalen we ook (deels) zelf

Veel millennials kampen met burn-out, maar waarom?

Burn-out vermijden? Dit kan je zelf doen met deze tips

Bron: vacature.com.