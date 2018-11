Technologiefederatie Agoria: “Een job weg, vier jobs erbij dankzij digitalisering” vacature.com productie en techniek

23 november 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Over de invloed van de digitalisering op de arbeidsmarkt zijn intussen al halve bibliotheken bijeen gediscussieerd. Volgens technologiefederatie Agoria is er weinig reden tot paniek: ja, de digitalisering zal jobs doen verdwijnen, maar ze zal er ook creëren. Meer nog: voor elke job die verdwijnt, komen er vier nieuwe bij, volgens een uitgebreid recent onderzoek dat ze voerden. Maar wat betekent dat precies? En is die fikse jobgroei wel zo realistisch?

Eerst de cijfers. De Belgische arbeidsmarkt zal volgens het onderzoek tegen 2030 uitbreiden met 864.000 nieuwe jobs. Daartegenover staat een verlies van 235.000 jobs waaraan onze economie geen behoefte meer heeft. Agoria voorziet een jaarlijkse groei van de vraag naar arbeid met 0,9 procent. De grote verschuivingen op de arbeidsmarkt worden sterk ingegeven door de digitalisering. Jobs als loketbediende, kassier of administratief bediende zullen misschien niet volledig verdwijnen, maar ze worden wél sterk bedreigd door de toenemende digitale toepassingen. Voor andere jobs zal het aantal vacatures dan weer stijgen. Denk maar aan ingenieurs, digitale experts en verzorgend personeel. Consumptiecoach, mobiliteitsplanner en ‘informatiefilteraar’ zijn enkele van de nieuwe jobs die zullen ontstaan.

Optimistische kijk

De conclusies van Agoria ademen een optimistische kijk op de gevolgen van digitalisering op de werkgelegenheid. Netto komen er een pak nieuwe banen bij. Opvallend, want in het verleden keken waarnemers allesbehalve door een roze bril naar het fenomeen digitalisering. Het is nog maar van vorig jaar geleden dat hr-dienstengroep Acerta nog vaststelde dat acht op de tien CEO’s en directieleden een netto jobverlies verwachten ten gevolge van digitalisering en robotisering.

“Veel CEO’s overschatten de impact van digitalisering”, vindt Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van de VDAB. “Dat doen ze onder invloed van Angelsaksische wetenschappers. De Europese school is altijd veel positiever geweest over digitalisering. In België hebben we een sterk gerobotiseerde economie en toch stijgt de werkgelegenheid jaar na jaar. Digitalisering doet misschien wel bepaalde taken in het werkveld verdwijnen, maar dat betekent niet dat er automatisch jobs sneuvelen.”

2030 is mórgen al

Waar de wetenschappers het wel unaniem over eens zijn: als we onze werksituaties collectief vlot willen aanpassen aan het digitale tijdperk, dan moeten werknemers levenslang blijven leren. Laat dat nu net zijn waar in ons land het schoentje toch wat knelt, waarschuwt onderzoeksleider Sofie Cabus (KU Leuven HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving). “België hinkt achterop als het gaat over bijscholen. Maar hoe minder we aan levenslang leren doen, hoe trager we product- en procesinnovatie kunnen implementeren op grote schaal.” En dat zou de invulling van die vele nieuwe jobs tegen 2030 wel eens kunnen bemoeilijken. Philippe Delhez, adviseur op het departement Studiën van de Nationale Bank, stelt dan ook dat snelle actie noodzakelijk is. “2030, in de praktijk is dat morgen al. Je moet immers rekenen dat het wel even duurt voor nieuwe maatregelen impact hebben op de economie. Dat is zeker zo als het over bijscholing op de werkvloer gaat.”

Meer inclusieve arbeidsmarkt

Fons Leroy van VDAB lijkt er wel gerust in. “Als we alert blijven en slimme keuzes maken, kunnen robotisering en digitalisering leiden tot een veel meer inclusieve arbeidsmarkt. Dankzij de technologie kunnen we bijvoorbeeld ook veel meer mensen met een beperking activeren. Of zware beroepen lichter maken. De grote vraag is vooral hoe andere factoren evolueren. Ik denk dan aan de economische ontwikkeling van Afrika, de migratiestromen of de klimaatverandering. Die zullen zeker een grote impact hebben op onze arbeidsmarkt.”

