Technisch talent? Bij deze bedrijven zit jij op je plaats vacature.com productie en techniek

26 juni 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Als bekwaam technicus ben je gegeerd wild op de arbeidsmarkt. Je kan bovendien een groot aantal verschillende jobs uitoefenen, en ook de werkgevers die om jou schreeuwen zijn erg verscheiden. Deze bedrijven vechten er momenteel voor om jou in hun rangen te mogen verwelkomen.

VCS

Ben je sterk geïnteresseerd in audiovisuele systemen, solliciteer dan voor een baan als AV technieker bij VCS (Video & Conference Solutions). Het snelgroeiende bedrijf mag zich al bijna 20 jaar specialist in zijn vakgebied noemen en zoekt momenteel vers bloed om het succesverhaal mee verder uit te schrijven. Je zal heus wat meer te zien krijgen dan flatscreens, projectoren en matrix switchers. Onder de klanten van VCS bevinden zich voornamelijk multinationals in de farmasector, petrochemie, overhead en financiële sector. Met je firmawagen doorkruis je het Vlaamse gewest om audiovisueel apparatuur te installeren in auditoria, vergaderzalen, sportzalen, theaters,… Je leert voortdurend bij en geen dag ziet er hetzelfde uit.

Tip: Toon me de vacatures in techniek en productie.

Chaintec Group

Een afwisselende job vind je als enthousiast technieker gegarandeerd ook bij Chaintec Group, dat continu op zoek is naar nieuw talent. Chaintec Group verleent technische ondersteuning aan bedrijven in onder meer de chemische en farmaceutische industrie, luchtbehandeling, voeding en brouwerij. Het bedrijf is actief in de Benelux en Polen. Wie weet is dit wel jouw opstapje naar een internationale carrière? Momenteel zijn er tientallen openstaande vacatures voor diverse functies als onderhoudstechnieker, elektromecanicien, storingtechnieker, tot torenkraanmonteur en projectleider.

Lees ook: Industrie 4.0: dit zijn de voordelen voor wie in techniek en productie werkt

Novabil

Techniekers die liever vanaf één werkplek opereren, zitten op hun plaats bij Novabil. Heb je een passie voor auto’s en het diploma automechanica op zak, kun je in een van hun vier vestigingen aan de slag om Volvo personenwagens te herstellen en onderhouden. De Volvo-verdeler boogt op een expertise van meer dan 50 jaar en heeft inmiddels evenveel medewerkers in dienst. Het familiebedrijf staat garant voor een aangename werksfeer in een jong en dynamisch team. Daarnaast geniet je permanente bijscholing via de Volvo Cars Performance Academy.

Aertssen

Een ander uit zijn voegen gebarsten familiebedrijf is Aertssen. Toen deze pater familias 60 jaar geleden zijn grondverzet bedrijfje in het verdwenen polderdorp Oorderen uit de grond stampte, had hij waarschijnlijk niet kunnen vermoeden uit te groeien tot een gerenommeerde internationale speler. Het bedrijf beschikt vandaag over drie grote divisies: Aannemingsbedrijf Aertssen, Aertssen Kranen en Aertssen Transport en Logistiek. De firma tekent voor bescheiden en minder bescheiden projecten in eigen land, zoals de renovatie van het Centraal Station in Antwerpen, maar richt sinds 15 jaar de blik ook op het Midden-Oosten, waar de groep onder meer betrokken is bij indrukwekkende infrastructuurwerken. Wil je graag deel uitmaken van het beruchte A-Team, dat inmiddels 1.500 werknemers telt? Check dan snel de openstaande vacatures! Ook voor techniekers is er uiteraard heel wat werk. Ben je een technieker met idealen, is bijvoorbeeld de functie van Field Service Technieker Solar misschien wel iets voor jou. In de verschillende zonneparken van Aertssens draag je als installateur van zonnepanelen persoonlijk je steentje bij voor een schonere lucht.

NMBS

Ook een bedrijf als NMBS is natuurlijk niets zonder gedreven technici. De spoorwegmaatschappij zit momenteel verlegen om zo’n 40 technisch opgeleide personeelsleden. Ze zoeken een breed scala aan functies, gaande van treinmechaniekers en monteurs tot technisch tekenaars. Je wordt gestationeerd op een vaste werkplaats in Vlaanderen, zoals Mechelen, Hasselt of Oostende. Het bedrijf doet er alles voor om je je snel thuis te laten voelen in de meer dan 18.000 werknemers tellende ploeg. Verder ontvang je naast een mooi loon een groot aantal extralegale voordelen.

Tip: Bekijk hier de meest recente vacatures in techniek en productie.

Lees ook:

Beveiligingsfirma’s zoeken bijna continu naar versterking

Deze jobs kan je uitoefenen in de haven

De praktische kant van omscholen: wat met verlof, loon en studiekosten?

Bron: vacature.com.