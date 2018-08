Technisch profiel? Deze bedrijven staan voor jou in de rij

Kristina Rybouchkina

23 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Heb jij een technische achtergrond? Slim bekeken! Het tekort aan technisch personeel was nog nooit zo groot, dus bedrijven staan haast letterlijk voor je in de rij. Ook de volgende firma's hebben tal van interessante vacatures.

Colruyt Group

Als je dacht dat Colruyt alleen op zoek was naar winkelpersoneel, heb je het mooi mis. Colruyt Group is op tachtig jaar uitgegroeid tot een erg veelzijdige firma, met bijna 30.000 medewerkers in heel diverse domeinen. Momenteel kijkt Colruyt Group onder andere uit naar servicetechniekers, koeltechniekers en een coördinator technische installaties.

Toon me alle jobs bij Colruyt

SPIE

Ga je liever aan de slag in een op en top technisch bedrijf? Dan is SPIE misschien wel de gedroomde werkgever voor jou. De dienstverlener ontwerpt, installeert en onderhoudt technische infrastructuur voor externe klanten, dus uitdaging en afwisseling zijn hier elke dag troef. Of je nu aan de slag wil als mechanisch werkvoorbereider, onderhoudsmedewerker of technisch tekenaar, de kansen liggen voor het grijpen.

Aquafin

De gemiddelde Vlaming verbruikt maar liefst 114 liter water per dag. Aquafin zorgt ervoor dat ons afvalwater gezuiverd wordt, zodat het terug de natuur in kan. Wil jij hier graag bij helpen? Dan kan als projectleider elektromechanica of operator/technieker waterzuivering, vaak in je eigen regio.

De Lijn



Ben je geboeid door transport en automechanica? Vervoermaatschappij De Lijn heeft een vloot van meer dan 3.000 bussen en 400 trams. Die moeten uiteraard in uitstekende staat verkeren om reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Daarom is De Lijn altijd op zoek naar gemotiveerde technici, (hulp)mecaniciens en elektrotechniekers.

Umicore



Wie interesse heeft in de chemiesector, kan terecht bij Umicore. Dat is een Belgische wereldspeler in materiaaltechnologie, die onder meer focust op de recyclage van edele metalen uit gsm's en laptops. Het bedrijf heeft vestigingen in Brugge, Brussel, Olen en Hoboken en zoekt dringend een automatisatietechnieker, elektromecaniciens, engineering trainees en technisch medewerker support sampling.

Toon me alle vacatures in techniek en productie

Lees ook:

Goed verdienen zonder hoger diploma? Dat kan!

Wil je de slimste zijn? Studeer dan deze richting in techniek en productie

Doe de test: is een job in techniek en productie iets voor jou?

Bron: vacature.com.